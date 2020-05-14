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Публичное занижение, Крестик от вируса, Мусор по ветру // Галопом по Европам #211

22:31. 14 мая 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 9974 новых заболевших, всего 252 245. Летальных случаев 2305, вылечились 53,5 тысячи пациентов;
- Группа депутатов просит и.о. премьера Белоусова разрешить людям посещать храмы, обязав их соблюдать санитарные нормы;
- Из денег, выделенных на доплаты врачам, потрачена только одна шестая – заявили в правительстве;
- В РСПП заявляют – отечественная энергетика и пищевая промышленность под угрозой из-за того, что в Россию не могут въехать иностранные специалисты;
- В Совфеде призвали не повышать в этом году тарифы на газ и электричество, в Госдуме предложение поддержали;
- Дума сразу во втором и третьем чтении одобрила поправки единороссов, разрешающие дистанционное голосование;
- Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят еще 25 мусоросжигательных заводов за 600 миллиардов рублей;
- Украина до конца года закупит три партии американского вооружения – заявил посол страны в Вашингтоне Ельченко;
- США забронировали себе первое место в очереди на вакцину от коронавируса;
- Нью-Йорк Таймс пишет о загадочной болезни, которая поражает детей и вероятно связана с коронавирусом;
- Глава американского федрезерва Пауэлл заявил: спад, вызванный пандемией, не имеет аналогов со времен второй мировой;
- В Австралии рекордный за всю историю всплеск безработицы;
- В Боливии массовые протесты против карантина.


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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iNIQNvfw-Ys

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