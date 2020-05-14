Публичное занижение, Крестик от вируса, Мусор по ветру // Галопом по Европам #211

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 9974 новых заболевших, всего 252 245. Летальных случаев 2305, вылечились 53,5 тысячи пациентов;

- Группа депутатов просит и.о. премьера Белоусова разрешить людям посещать храмы, обязав их соблюдать санитарные нормы;

- Из денег, выделенных на доплаты врачам, потрачена только одна шестая – заявили в правительстве;

- В РСПП заявляют – отечественная энергетика и пищевая промышленность под угрозой из-за того, что в Россию не могут въехать иностранные специалисты;

- В Совфеде призвали не повышать в этом году тарифы на газ и электричество, в Госдуме предложение поддержали;

- Дума сразу во втором и третьем чтении одобрила поправки единороссов, разрешающие дистанционное голосование;

- Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят еще 25 мусоросжигательных заводов за 600 миллиардов рублей;

- Украина до конца года закупит три партии американского вооружения – заявил посол страны в Вашингтоне Ельченко;

- США забронировали себе первое место в очереди на вакцину от коронавируса;

- Нью-Йорк Таймс пишет о загадочной болезни, которая поражает детей и вероятно связана с коронавирусом;

- Глава американского федрезерва Пауэлл заявил: спад, вызванный пандемией, не имеет аналогов со времен второй мировой;

- В Австралии рекордный за всю историю всплеск безработицы;

- В Боливии массовые протесты против карантина.





_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/donate/

_______________________________________________







Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По



возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com





Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iNIQNvfw-Ys