Публичное занижение, Крестик от вируса, Мусор по ветру // Галопом по Европам #211
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 9974 новых заболевших, всего 252 245. Летальных случаев 2305, вылечились 53,5 тысячи пациентов;
- Группа депутатов просит и.о. премьера Белоусова разрешить людям посещать храмы, обязав их соблюдать санитарные нормы;
- Из денег, выделенных на доплаты врачам, потрачена только одна шестая – заявили в правительстве;
- В РСПП заявляют – отечественная энергетика и пищевая промышленность под угрозой из-за того, что в Россию не могут въехать иностранные специалисты;
- В Совфеде призвали не повышать в этом году тарифы на газ и электричество, в Госдуме предложение поддержали;
- Дума сразу во втором и третьем чтении одобрила поправки единороссов, разрешающие дистанционное голосование;
- Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ построят еще 25 мусоросжигательных заводов за 600 миллиардов рублей;
- Украина до конца года закупит три партии американского вооружения – заявил посол страны в Вашингтоне Ельченко;
- США забронировали себе первое место в очереди на вакцину от коронавируса;
- Нью-Йорк Таймс пишет о загадочной болезни, которая поражает детей и вероятно связана с коронавирусом;
- Глава американского федрезерва Пауэлл заявил: спад, вызванный пандемией, не имеет аналогов со времен второй мировой;
- В Австралии рекордный за всю историю всплеск безработицы;
- В Боливии массовые протесты против карантина.
_______________________________________________
Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________
Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По
возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам