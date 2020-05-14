Ну, подумаешь, укол!

Оговоримся сразу же, что фраза "всех подряд" — не наша. Она взята из публикаций педиатров, пропагандирующих в России санитарно-эпидемиологическое благополучие населения исключительно посредством прививок "всех детей подряд".

В родовспомогательных учреждениях нашей страны каждого новорожденного (за редким исключением!) прививают против туберкулеза вакциной БЦЖ; позже, в 7 лет, ревакцинируют. Несмотря на такое всеобщее оздоровление нации, туберкулез занимает одно из первых мест среди инфекционных болезней.

В последнее время медицинская общественность напряженно обсуждает вопрос об обязательности прививок и их эффективности . В частности, о необходимости прививок вакциной БЦЖ от туберкулеза . Уже выросло несколько поколений "поголовно привитых". Между тем туберкулез по-прежнему остается одним из самых тяжелых хронических заболеваний; более того, Россия находится в состоянии туберкулезной эпидемии. На этом фоне спор между противниками прививок и теми, кто настаивает на их обязательности, перешел в принципиально иную сферу. Противники прививок считают, что раз туберкулез не побежден с помощью вакцины, то, видимо, стоит пересмотреть отношение к вакцинированию, так как в ряде случаев, по их мнению, вакцина снижает и без того слабый иммунитет ребенка. Фтизиатры, которые по долгу службы каждый день сталкиваются с туберкулезом, утверждают, что вакцина безвредна, а непривитые дети имеют стопроцентный шанс в нынешних условиях стать стопроцентными инвалидами или просто умереть от туберкулеза. И те, и другие хотят защитить детей от страшной болезни.





Если учесть публикации отечественных специалистов, среди них, например, неонатолога, академика В. А. Таболина, то, начиная с 60–х годов уходящего столетия, "практически здоровые" новорожденные практически отсутствуют. С этим очень многое связано в здоровье детей и подростков, где не последнюю роль играет отечественная система нерационального использования вакцин.

Когда в 1948 г. стали проводить тотально-массовую вакцинацию БЦЖ во всех городских и сельских роддомах, многочисленные специалисты (педиатры и фтизиатры) высказывали сомнения в безвредности такого мероприятия. БЦЖ — живая антибактериальная вакцина и не может быть безразлична высоковосприимчивому контингенту лиц, в организме которых эти вакцинные микобактерии должны размножаться, привнося "малую болезнь туберкулеза".



При несовершенстве иммунной системы новорожденных, искусственно созданная "малая болезнь" непредсказуема. Кроме того, БЦЖ является сильным аллергизирующим фактором, способным провоцировать любую латентную инфекцию, с которой ребенок рождается, переводя ее в активно-острую форму, что совершенно нежелательно в период новорожденности.

При проведении вакцинации БЦЖ среди туберкулиноположительных детей было установлено, что у них вакцина не прививается. Это объясняется прежде всего тем, что у этих детей имеется уже латентная туберкулезная инфекция, обусловленная либо вакцинным, либо другими штаммами микобактерий, при наличии которых введение БЦЖ не вырабатывает желаемого специфического иммунного ответа. Но введение БЦЖ бесполезно и в том случае, когда ребенок не подвержен заболеванию туберкулезом.

Необходимо также помнить, что "туберкулиноположительная" реакция может быть и из-за иммунно-генетической памяти, которая передается из поколения в поколение. Далекие предки могли болеть туберкулезом, но последующие поколения, даже если никогда не болели, несут в себе и передают своему потомству это иммунно-генетическое наследство.

Во многих странах мира прививка от туберкулеза запрещена в связи с ее опасностью и бесполезностью.

В России также необходимо запретить прививку БЦЖ новорожденным. И чем быстрее мы это сделаем, тем больше спасем детей от тех последствий, которые вызывают живые микобактерии туберкулеза, из которых приготовлена эта вакцина, с учетом разной восприимчивости к ним каждого конкретного ребенка.



Поствакцинальные осложнения, обилие которых отмечают педиатры в последние полвека, могут проявиться и как отдаленные последствия спустя месяцы и годы: аллергии, конъюнктивиты, дисбактериозы, отиты, носовые кровотечения, ангины, бронхиты, пневмонии, бронхиальная астма, воспалительные процессы мочеполовых путей, оститы — нарушения опорно-двигательного аппарата.

Педиатры туберкулез не заметили

Советская пропаганда о "светлой безынфекционной жизни посредством прививок" сделала свое дело: не одно поколение врачей свято верит в эту утопию.



И часто ослабленного, еще не выздоровевшего ребенка направляют на очередную прививку, дабы не сорвать прививочный график, определяя "на глазок" не только готовность иммунной системы к борьбе с чужеродным белком, но и… титры специфических антител. В результате новый удар не только по клеткам иммунной системы.



Все клеточки организма реагируют на пришельца — чужеродный белок — антиген. Порочный круг замыкается. Вакцины буквально перестраивают "на общий лад" индивидуальную природу человека. Это серьезная дополнительная нагрузка на иммунную систему, которая и без того изнашивается преждевременно в современных условиях жизни, резко изменившейся окружающей среде человека.



Природные защитные силы организма эволюционно не были рассчитаны на теперешние нагрузки плюс систематическое искусственное, афизиологичное поступление чужеродных белков… на случай "спасения". В результате приобретаются вторичные иммунодефициты, нередко приводящие к параличу иммунной системы.

На сегодняшний день, несмотря на "самую оригинальную систему прививок — всех подряд", Россия занимает одно из первых мест в мире по наибольшему проценту болеющих туберкулезом детей: ежегодно около 2,5 тыс. детей (!) принимаются на учет противотуберкулезными диспансерами как больные активной формой туберкулеза (по официальным документам).

Наряду с этим, с лихвой сбываются предостережения старых врачей о нарастании туберкулеза в случае, если будут широко использовать вакцину против туберкулеза — БЦЖ, особенно опасную в период новорожденности. В феврале 1999 г. состоялся симпозиум "Иммунопрофилактика инфекционных болезней у детей" Пятого конгресса педиатров России.



Речь шла о чем угодно, только не о туберкулезе среди привитых детей. Все академики и чиновники, десятилетиями уверявшие мир о "победе и ликвидации туберкулеза в отдельно взятой стране благодаря массовому плановому охвату прививками новорожденных", на конгрессе пытались обойти тему "победы" самыми невероятными отговорками.



Собрались педиатры всей России, и ни слова о детском туберкулезе! Кому лгут? Кого обманывают? России сейчас как никогда нужны здоровые дети. Тем не менее и в этот раз ИММУНОПРОФИЛАКТИКА обсуждалась без участия в ней ИММУНОЛОГОВ.

Вместе с тем уже не одно десятилетие существует международно признанное противопоказание к введению любых живых вакцин: иммунодефицитные состояния — как первичные (врожденные), так и вторичные — приобретенные, а также любые другие иммунокомпрометированные состояния.



Кто ж у нас определяет эти, да и другие многочисленные противопоказания к введению той или другой вакцины?! И мы имеем то, что имеем: вакцинация иммуноослабленных детей живой вакциной против туберкулеза приводит не к защите от этой инфекционной болезни, а, наоборот, к заболеванию ею (разумеется, исключительно восприимчивого контингента лиц).



Поэтому до проведения прививки ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ: НУЖНО ЛИ И МОЖНО ЛИ вакцинировать конкретного человека, тем более живой вакциной.

Линейка-диагност

На фоне тотально-массового охвата БЦЖ, ежегодно с годовалого возраста до 15 лет детям проводят внутрикожную реакцию Манту, ту самую туберкулиновую пробу, о которой мы упоминали чуть раньше.

Реакция на постановку туберкулиновой пробы совмещает у нас два иммунодиагностических ответа (совершенно несовместимых по сути!): а) оценивается невосприимчивость к туберкулезу) — 5 миллиметров, и б) одномоментно — возможная инфицированность микобактериями (или заболевание туберкулезом — у нас все едино!) — 6 миллиметров. Заметим, разница в 1 миллиметр… И определяется эта разница… ученической линейкой, что само по себе абсурд!

Необходимо напомнить и пояснить: инфицированы у нас (что, кстати, не означает "больны") микобактериями ВСЕ, КТО ПОЛУЧИЛ ЖИВУЮ ВАКЦИНУ БЦЖ в период новорожденности. Отсюда следует, что положительный ответ "на инфицированность" должен быть у всех, кто в той или иной степени восприимчив к туберкулезу и у кого осталась "память" от насильственной встречи с микобактериями — БЦЖ.

Практика показала, что туберкулиновая проба (реакция Манту) не может служить диагностическим средством после вакцинации БЦЖ. Для установления фактического процента инфицированности населения эта диагностическая проба должна использоваться ДО ВАКЦИНАЦИИ БЦЖ. А невосприимчивость к туберкулезу определяется другими тестами и вне организма человека.



Противотуберкулезный иммунитет не зависит от наличия антител, здесь важен результат по функциональному состоянию иммунокомпетентных клеток. И метод "ученической линейки" в данном случае — откровенная фальсификация этой ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ… помощи.

К тому же общеизвестно: привить — не значит защитить. Вакцина может не сработать, а привитой числится в защищенных, что также относится к области профанации. Важен результат!

Специалисты из комитета по экологии ВОЗ, в отличие от комитета по осуществлению РПИ, проанализировав вспышки инфекционных болезней в разных странах, пришли к однозначным выводам о том, что инфекционные болезни отступают (и без прививок!) при своевременной диагностике, при наличии качественной воды и сбалансированного питания у населения, при строжайшем ПОВСЕДНЕВНОМ осуществлении комплекса противоэпидемических мероприятий, что подразумевает не только и не столько прививки…



"Надежда на то, что инфекционное заболевание может быть побеждено с помощью вакцин, направленных против этого возбудителя, оказалась слишком упрощенной, связанной в первую очередь с природой, свойствами и меняющимися характеристиками возбудителей", — напоминают эксперты ВОЗ.



Кроме того, "победить как оспу" нельзя другие инфекционные болезни, каждая из которых требует своего подхода, своей программы.

Что делать?

Увеличение или уменьшение популяций вирусов и бактерий, их активация зависит от очень многих причин. Они занимают определенную нишу, их полная ликвидация может привести (и уже приводит!) к непредсказуемым последствиям. При нашем наступлении на микроорганизмы со всех сторон с целью "полной ликвидации" мы вправе ожидать от них усиления их агрессивных свойств, активации. Это тем более важно на фоне ослабления природно-конституциональных защитных сил организма человека.

Не следует забывать и еще одно очень важное обстоятельство: живые вакцины — это штаммы вирусов и бактерий с искусственно измененными свойствами. Когда, при каких обстоятельствах "миниболезнь" как хроническая инфекция проявит себя в виде острого заболевания, никто не может предсказать.



Тем более что вся наша система прививок построена на одних предположениях и догадках. Отсутствует индивидуальный подход, не внедряется иммунодиагностика, хотя отечественные предприятия производят ИММУНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ против инфекционных болезней…

Что же делать?

Во-первых, прислушаться, наконец, к мнению специалистов, полвека выступающих против вакцинации БЦЖ новорожденных, и любой ценой остановить эту процедуру в родовспомогательных учреждениях России.

Во-вторых, запретить производство и применение живых вакцин, если наша страна не готова к определению иммунного статуса населения, т. е. к грамотному проведению прививок.

В-третьих, обратиться к чиновникам и фирмам, причастным к вакцинопрофилактике, как можно шире и БЕСПЛАТНО внедрять современные методы специфической иммунодиагностики для того чтобы иметь четкое представление о ФАКТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ населения от туберкулеза и других инфекционных болезней. Вакцины всегда считались "НЕИЗБЕЖНО НЕБЕЗОПАСНЫМИ".

В-четвертых, совершенно необходимо знать не только иммунную прослойку населения восприимчивых к туберкулезу, но иметь качественные диагностические тест-системы, своевременно выявляющие больных туберкулезом.

В-пятых, необходимо создать международный независимый комитет, объединяющий специалистов разных дисциплин медицины и биологии, социологии и психологии, экологии и специалистов в области биоэтики, а также родителей, дети которых пострадали от прививок или психологического насилия над ними перед осуществлением этой медицинской ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ помощи.

Основная цель комитета: осуществление контроля за сертификацией качества вакцин, а также за проведением прививок в рамках законов Российской Федерации в области здравоохранения: 1. "Основ законодательства об охране здоровья граждан" (1993); 2. "О лекарственных средствах" (1998) и 3. "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (1998).



Даже многие врачи на местах до сих пор ничего не слышали о добровольности прививок в России, согласно закону "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", где сказано, что прививки, как и любое другое медицинское вмешательство, могут осуществляться исключительно при информированном, осознанном и добровольном согласии пациента-гражданина, детям — с разрешения родителей.

Надо знать и помнить, что привить и защитить — не одно и то же. Произошла подмена понятий: "вакцинирован" на "защищен".

Надо прекратить загонять себя в лабиринт проблем, а потом мучительно, с величайшими затратами и потерями, искать выход из него, и только потому, что "дорогой ценой приходится платить нашему обществу за экологическую неграмотность малокомпетентных и безнравственных чиновников". Нельзя не согласиться с этими высказываниями одного из отечественных экологов.

"Экология" — от слова ЭЙКОС — дом. Каждый организм человека — его индивидуальный дом, требующий индивидуального и бережного отношения. Основная задача комитета: не допускать невежественную власть чиновников над индивидуальной природой каждого родившегося ребенка.

Червонская Галина Петровна



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