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Новый закон не позволит несистемщикам с уголовным прошлым оказаться у власти

13:33. 14 мая 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В Госдуме РФ состоялось третье чтение по рассмотрению поправок к законопроекту, согласно которым к выборам не будут допускаться лица, имеющие судимость по 50 статьям УК РФ. В выборах не смогут принять участия граждане, осужденные за мошенничество, призывы к терроризму и экстремизму, применение насилия в отношении представителей власти и многое другое.

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Разумеется, принятие подобного закона ставит под вопрос возможность участия в выборах многих так называемых «оппозиционеров», имеющих внушительное количество судимостей по различным уголовным статьям.

Так, например, в случае принятия законопроекта в выборах не сможет принять участие скандальный блогер Алексей Навальный из-за громкого дела «Ив Роше». В 2015 году Навальный был осужден по статьям УК РФ и приговорен к 3,5 года лишения свободы условно.

 

Также не суждено сбыться амбициям студента ВШЭ Егора Жукова, «отличившегося» на незаконных митингах в Москве. Молодой человек неоднократно заявлял о желании возглавить страну, однако из-за судимости по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремисткой деятельности в интернете), политическую карьеру он сможет начать не скоро.

Ещё одни участники несанкционированных митингов в столице Ильдар Дадин и Константин Котов, фигуранты так называемого «московского дела», также не смогут выдвинуть свои кандидатуры.

У некоторых сотрудников так называемого Фонда борьбы с коррупцией в настоящее время нет судимости, однако в скором времени она может появиться, а значит и они останутся за бортом предвыборной гонки. Например, несколько уголовных дел уже заведено на директора ФБК Ивана Жданова. Леониду Волкову также не стоит мечтать о политической карьере, ведь он является главным подозреваемым в деле об отмывании 75 млн рублей.

Пожалуй, только юрист ФБК Любовь Соболь не засветилась в криминальной сводке и пока ещё может планировать участие в выборах. Однако если вспомнить все её подвиги с фальсификацией подписной компании перед выборами в МГД и организацией незаконных протестных акций, становится очевидно, что её кандидатура отнюдь не такая уж и «чистая». Вероятнее всего, она так и не дождётся выборов и вляпается в какую-нибудь историю уголовного характера. 

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