Здравому смыслу ВОПРЕКИ!
Маркс: “Невежество — это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной ещё многих трагедий.”
Полная версия видео здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=GIq8b…
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