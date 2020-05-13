Здравому смыслу ВОПРЕКИ!

Маркс: “Невежество — это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной ещё многих трагедий.”



Полная версия видео здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=GIq8b…







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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OlTWnDi7gfQ