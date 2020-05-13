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Здравому смыслу ВОПРЕКИ!

17:23. 13 мая 2020 147 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Маркс: “Невежество — это демоническая сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной ещё многих трагедий.”

Полная версия видео здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=GIq8b…



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#КонстантинСемин

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OlTWnDi7gfQ

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