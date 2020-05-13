Забудьте о кредитах, Забудьте об отпусках, Барбершоп под охраной // Галопом по Европам #210
В этом выпуске:
- В России за сутки плюс 10 028 новых заболевших, всего – 242 271. Умерли 2212, вылечилось 48 003 пациента;
- Из ямальской Сабетты пообещали вывезти 156 вахтовиков;
- В Москве прошел митинг сотрудников Мосгортранса – они уже больше трех недель без работы;
- Число безработных в стране с марта удвоилось – по данным Голиковой, их теперь около полутора миллионов;
- Банки всё чаще отказываются давать кредиты;
- От летнего отпуска откажутся 60 процентов россиян;
- В России подешевел бензин;
- Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа обсуждают объединение регионов;
- Российские авиакомпании, несмотря на рекордное падение спроса, поднимают цены на перелеты по России;
- Судьба авиазавода «Антонов» зависит от США и конкретно компании Боинг;
- В Латвии священники получили господдержку – кабмин поддержал решение выплатить служителям и работникам церквей 300 евро;
- Ниссан объявил о планах урезать ежегодные расходы почти на три миллиарда долларов;
- В Калифорнии при поддержке Трампа открылся-таки завод Тесла;
- В американский сенат внесен законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам