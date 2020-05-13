Забудьте о кредитах, Забудьте об отпусках, Барбершоп под охраной // Галопом по Европам #210

В этом выпуске:

- В России за сутки плюс 10 028 новых заболевших, всего – 242 271. Умерли 2212, вылечилось 48 003 пациента;

- Из ямальской Сабетты пообещали вывезти 156 вахтовиков;

- В Москве прошел митинг сотрудников Мосгортранса – они уже больше трех недель без работы;

- Число безработных в стране с марта удвоилось – по данным Голиковой, их теперь около полутора миллионов;

- Банки всё чаще отказываются давать кредиты;

- От летнего отпуска откажутся 60 процентов россиян;

- В России подешевел бензин;

- Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа обсуждают объединение регионов;

- Российские авиакомпании, несмотря на рекордное падение спроса, поднимают цены на перелеты по России;

- Судьба авиазавода «Антонов» зависит от США и конкретно компании Боинг;

- В Латвии священники получили господдержку – кабмин поддержал решение выплатить служителям и работникам церквей 300 евро;

- Ниссан объявил о планах урезать ежегодные расходы почти на три миллиарда долларов;

- В Калифорнии при поддержке Трампа открылся-таки завод Тесла;

- В американский сенат внесен законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dZnT8MfrL-g