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Волнообразное развитие

14:52. 13 мая 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


На тему этой картинки гуляющей в американских соц.сетях с проведением аналогии между течением эпидемии коронавируса с "испанкой", можно отметить, что если первые заражения были не в декабре, а как минимум в середине осени, то сейчас у нас по предлагаемой логике уже не первая, а вторая волна, с пиком заболеваемости. Ну а пресловутое "плато" это не стабилизация, а просто пауза между волнами, если речь конечно идет о волнообразном развитии эпидемии.

PS. Из прочего.

1. В России перенесли ЕГЭ на июль. Прозрачный намек на то, что в июне ничего не закончится.

2. В Госдуму внесены поправки разрешающие голосовать на дому. Я бы не исключал, что "голосование за поправки" могут попробовать организовать "дистанционно".

3. В Севастополе технику с Сапун-Горы после 9 мая снова перегоняют в воинские части для хранения до военного парада, который, как надеются военные, пройдет 24 июня в 75-ю годовщину Парада Победы. На сегодняшний мероприятиях посвященных 237-й годовщине Черноморского флота командование флота было демонстративно без масок, хотя чиновники и рядовые моряки были в масках.

4. США приостановили использование российских ИВЛ после пожара с гибелью пациентов в Питере. Так что помимо гибели людей, технические косяки еще и ударят по российской информационной кампании в США.

5. Касательно споров о том, 2-я или 3-я Россия в мире по числу заболевших, то он на мой взгляд схоластический. По официальным подсчетам Испания пока чуток впереди, при этом в РФ намного меньше смертность. С другой стороны, как заявлял Собянин, реальное число больных намного больше, так что официальная статистика охватывает лишь часть проблемы. Но это столь же верно и в отношении Испании, которая делает тестов меньше чем Россия. Так что Россия может быть как 2-й, так и 3-й в мире по числу заболевших, но в силу того, что статистика неполна, текущее место можно лишь предполагать. США конечно очень сильно вырвались вперед, там официальных заболевших скоро наберется 1,5 млн.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5864984.html

Метки: коронавирус, медицина, Россия

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