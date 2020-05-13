США пытаются спасти свою нефть

Глава Минэнерго США Дэн Бруйетт заявил, что власти страны начали искать решения для спасения предприятий нефтяной отрасли.

По информации политика, одним из предложенных решений стало изменение программы кредитования Main Street.

Бруйетт пояснил, что в связи с кризисом на нефтяном рынке, который возник на фоне пандемии коронавируса, президент Дональд Трамп поручил ему и министру финансов Стивену Мнучину провести оценку мер поддержки, принятых Конгрессом страны, и дать доступ к ним энергетическим отраслям.

Одной из мер поддержки экономики, на которую в США возлагают большие надежды, стало решение Федеральной резервной системы (ФРС) сделать программу кредитования более доступной для компаний среднего размера.

При этом в самой ФРС не подтвердили информацию, что изменения касаются исключительно нефтяного сектора. Такая избирательность вообще противоречит законодательству Соединённых Штатов.

Представители регулятора также уточнили, что многие нефтяные компании не смогут рассчитывать на эту поддержку из-за образовавшихся ранее крупных долгов.

Однако ФРС всё же пошла навстречу представителям нефтяной отрасли, и по их многочисленным просьбам расширила программу Main Street. Теперь ею смогут воспользоваться гораздо больше предприятий-должников для погашения кредитов.

Пока Main Street ещё только готовится к запуску. Власти США пообещали держать ситуацию на контроле, чтобы не допустить махинаций и выделения помощи компаниям, которые оказались в сложной ситуации ещё до начала нынешнего кризиса.

Напомним, в конце марта на фоне пандемии коронавируса нефтяной рынок обрушился до небывалых показателей. 20 апреля фьючерсы на нефть марки WTI опустились до нуля, а потом вообще ушли в минус, до -40 долларов за баррель.

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