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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 мая 2020

22:30. 13 мая 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Насралла о ситуации в Сирии



Глава "Хезбаллы" Хассан Насралла о текущей ситуации в Сирии.

1. Израиль все еще пытается вести отдельные бои в Сирии, но уже проиграл войну, которую вел с 2011 года Попытки ударов по иранским прокси ничего уже не изменят, а заявления об успехах этой политики не соответствуют действительности.
2. Заявления о том, что Иран уйдет из Сирии, это израильский самообман. На самом деле Израиль понимает неизбежность присутствия Ирана в Сирии, но дезинформирует как окружающих, так и собственное население,.
3. На текущем этапе количество иранских военных советников в Сирии существенно больше, чем это было до 2011 года. Кол-во бойцов "Хезбаллы" в Сирии сократилось, потому что сейчас в таком кол-ве ливанцев в Сирии нет необходимости.
4. Сейчас основные усилия Ирана и шиитских добровольцев сосредоточены на операциях в Восточной Сирии против ячеек ИГИЛ и укреплении границы с Ираком.
5. С точки зрения Ирана, в Сирии нет борьбы России и Ирана за влияние. По отдельным вопросам у сторон есть различное видение, но это не борьба за власть в Сирии. Сообщения об этом являются частью информационно-психологической войны врагов Ирана и России.
6. Иран в первую очередь ориентируется на интересы Асада и действует в рамках официальных договоренностей с сирийским правительством, в котором он видит будущее Сирии.
7. Разговоры о том, чтобы на границе Сирии и Ливана появились миротворцы ООН с точки зрения "Хезбаллы" неприемлемы. А вот совместные патрули с сирийцами, возможны и желательны, в том числе и в вопросах борьбы с контрабандой.
8. "Хезбалла" будет работать над укреплением политических и экономических связей между Сирией и Ливаном. Сейчас, с точки зрения Насраллы, этому препятствует раздробленность ливанских партий конфликтующих между собой.
9. Борьба с коронавирусом в Ливане будет долгой. "Хезбалла" направит часть своих ресурсов на поддержку ливанских врачей и медсестер, чтобы помочь стране преодолеть эпидемию.
10. По мнению Насраллы, причины войны в Сирии не были связаны с характером режима Асада, причина была в том, что Сирия находилась вне контроля США и отказалась сдаться, после того как ее уже включили в планы переустройства Ближнего Востока.
11. "Хезбалла" понимала, что участие в Сирийской войне будет иметь негативные последствия для нее, но выбор был сделан в пользу активной поддержки Сирии и Палестины. Это привело к тому, что Сирия вышла победителем в этой "универсальной войне".
12. Несмотря на то, что война в Сирии завершилась победой Асада, гегемонистские державы продолжают оказывать на Сирию политическое, информационно-психологическое и санкционное давление, вымещая на сирийском народе злость за свое поражение.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Сирийцы заблокировали американский патруль в Хасаке

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“Случайная утечка” в ФБР о причастности Саудовской Аравии к 9/11



ФБР "по ошибке" рассекретило личные данные одного из подозревамых в терактах 11 сентября 2001 года.
Им по счастливому стечению обстоятельств оказался сотрудник посольства Саудовской Аравии в США Ахмед аль Джеррах, работавших в США с 1999-2000 годах и как утверждается в рассекреченном досье, имевшего контакты с теми, кого США официально считают виновными в организации теракта 11 сентября. Организация представляющая жертв 11 сентября сразу заявила, что ФБР знало, но скрывало информацию о связях террористов с посольством Саудовской Аравии, которое "оказало решающую поддержку, как минимум 2 угонщикам самолетов".

Стоит отметить, что при Бараке Обаме, на государственном уровне осуществлялся накат на Саудовскую Аравию, когда ее фактически обвиняли в причастности к организации терактов 11 сентября и даже обсуждался вопрос о необходимости истребования с нее компенсаций через американские суды. После победы Трампа в 2016-м году эту тему благополучно прикрыли, а когда произошла "неприятность" с убийством и расчленением Хашогги в саудовском консульстве в Турции, США на официальном уровне помогали саудитам гасить эту историю, показывая, что у администрации Трампа несколько иные подходы в отношениях с Эр-Риядом. И так было до недавней нефтяной войны, когда саудиты на пару с Россией больно ударили по американской сланцевой индустрии.
Целый ряд сенаторов (как демократов, так и республиканцев), связанных с сланцевым бизнесом, требовали санкций и последствий для Саудовской Аравии за это, потому что с Россией и так все понятно, но такой подлянки от "верного союзника" никак не ожидали.
И вот, вскоре после формального завершения нефтяной войны, ФБР как бы случайно вбрасывает улики, указывающие на причастность Саудовской Аравии к терактам 11 сентября. При том, что Национальная Разведка США и ФБР рассматривают эти документы как секретные и не подлежащие публикации, о чем заявлялось в том числе и публично.

Такие вот случайные случайности.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Погоня за саудовскими наемниками



Свежее видео от хуситов, где показано преследование бегущих хадистов и саудовских наемников в восточных районах провинции Аль-Джавф, где хуситы своих оппонентов уже три месяца гоняют по пустыне.
Как обычно – уничтоженная и трофейная техника, пленные, освобожденные территории, захваченный штаб с штабными документами, различное сняряжение и в конце зажигательные танцы мужиков в юбках и АК.


На заглавной фотографии, схема построения обороны хадистов снятая прямо у них в штабе.
Как не трудно догадаться из видео хуситов, с обороной у саудитов и хадистов не очень получилось.

Плюс до кучи.


Отстрел тачанок.


Наступление хуситов в Аль-Байда.


 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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