Саша Корпанюк: Бандеровцы и коммунисты о начале Великой Отечественной…

История - это наука о гипотетическом прошлом.

А Украина - это страна, в которой люди без совести рассказывают людям без штанов, как им будет хорошо житься ещё и без памяти

Смеем заметить крамольную мыслишку, - все коммунисты и их верные последователи бандеровцы, десятки лет, в одну дудку, рассказывают байки о начале Великой Отечественной войны.

Насчёт кровных уз теперешних бандеровцев и вчерашних коммунистов отметим что всё это голая правда.

Очень уж все эти людишки слишком загораются при виде денег, и когда им деньги случайно попадаются в лапы от хозяев, они имеют душевные волнения и сильные переживания.

Только поэтому коммунисты и бандеровцы хором исполняют однотипные частушки о том, что первый этап Великой Отечественной вчистую проигран СССР.

А по закону о декоммунизации все утверждения компартии подлежат сомнению и обязаны быть декоммунизированы!

Поэтому вот лепта. Насчёт гитлеровских побед.

Коммунисты пришедшие к власти в СССР в 1953-57 годах, и бандеровцы появившиеся аккурат в 1991 году, единодушно говорят о блестящих победах тогдашнего Евросоюза над отсталым, тоталитарным, кровавом СССР, ну там, одна винтовка на десятерых, миллионы пленных, злобные пьяницы из НКВД, мордатые недоумки комиссары и прочий гулаг с колхозом.

А на самом деле картина примерно такая. Проверенные и подтверждённые медицинские фактики.

Вся Европа, пришедшая ограбить и завоевать запрещенный ныне СССР возглавлялась редкостными, и не побоимся этого слова - пришибленными пыльным мешком гандонами. (Ив Гандон писатель-фантаст). И вояки были они так себе, больше грабить пришли, а тут совки.

Да-а. Документы.

Чтобы ни у кого не было никаких иллюзий! Cписок военнопленных, сдавшихся советским войскам в годы войны:

Немцы– 2 389 560, венгры – 513 767, румыны– 187 370, австрийцы– 156 682, чехи и словаки – 69 977, поляки – 60 280, итальянцы – 48 957, французы – 23 136, хорваты – 21 822 молдаване — 14 129, евреи — 10 173, голландцы — 4 729, финны — 2 377, бельгийцы — 2 010, люксембуржцы – 1652, датчане – 457, испанцы – 452, цыгане – 383, норвежцы – 101, шведы – 72.

За Гитлера против СССР, Монголии и Тувы сражалось два миллиона только европейских добровольцев. Плюс союзники. Разные Таиланды и Ираки с Ираном.

То есть ВСЯ четырехсотмиллионная Европа против отсталого СССР, где томились в плену Сталина 196 миллионов горемык. Только Англия, Сербия, Греция не объявили войну СССР.

А руководившие тем Евросоюзом умные немцы были выдающимися идиотами.

Имея под рукой ресурсы почти всей Европы не раздавить только начавшую развиваться страну — это нужно было исхитриться. Прямо какой-то скверный анекдот.

Итак. За тупорылость.

Например, войска Гитлера начиная с первого дня войны упорно бомбили линии связи. А связь — канал распространения паники.

Так защитники Бреста сражались в крепости без сведений о состоянии фронта и продолжали оказывать сопротивление в надежде, что вот-вот к ним придет помощь.

Но, так как всё что в мире знают о первом этапе войны, это фантазии коммунистов и их приспешников, то обратимся к свидетельству члена тогдашнего Евросоюза Францу Гальдеру начальнику Генерального штаба сухопутных войск вермахта в 1938—1942 годах. Читайте дневник камрада Гальдера. Ильф и Петров кусают локти от зависти.

Слова Гальдера до сих пор повторяют ВСЕ историки и политики, когда врут о той войне.

Альзо, мин херц Гальдер:

"Русский человек — неполноценен. Армия не имеет настоящих командиров. Смогли ли они за последнее время серьезно внедрить правильные принципы военного руководства в армии, более чем сомнительно."

Насчёт русского человека. Для пана генерал-полковника ВСЕ граждане СССР были русскими, в том числе галичане с гордыми прибалтами!

" Русские уступают нам в вооружении в той же мере, что и французы. Русские располагают небольшим количеством современных полевых артиллерийских батарей. Все остальное — модернизированная старая материальная часть; наш танк Т-III с 50-мм пушкой (весной их будет 1500 шт.), как нам представляется, явно превосходит русский танк. Основная масса русских танков имеет плохую броню."

То есть герои ЕС, как и сейчас, не имели точных разведданных о мобилизационном и промышленном потенциале СССР, не имели никаких сведений о вооружении противника, не имели точных сведений о наличии войск на границе, не имели точных сведений о политической ситуации в стране противника.

Гальдер, его песня. Спетая затем Хрущевым, и его верными эпигонами бандеровцами:

"Весной мы будем иметь явное превосходство в командном составе, материальной части, войсках. У русских все это будет, несомненно, более низкого качества. Если по такой армии нанести мощный удар, ее разгром неминуем."

"Если русские понесут поражения в результате ряда наших ударов, то начиная с определенного момента, как это было в Польше, из строя выйдут транспорт, связь и тому подобное и наступит полная дезорганизация".

Ярослав Гашек со своим Швейком нервно курит в сторонке, нет у него метода против дневников Гальдера, САМОГО высокопоставленного военного ума Германской нации!

То есть кто напал на кого? СССР на Гитлера, или Сталин на Европу?

Гальдер, до начала:

"Наличие многочисленных запасов в пограничной полосе указывает на то, что русские с самого начала планировали ведение упорной обороны пограничной зоны и для этого создали здесь базы снабжения".

22 февраля 1941 года он записал:

-Размещение и количество авиации: 1100 аэродромов, из них годны для использования 200. Оборудование хуже, чем у нас. Мы считаем, что русская авиация насчитывает 4–5 тыс. бомбардировщиков и истребителей, из них:

— севернее Припяти — 1530 разведчиков и бомбардировщиков, а также 2200 истребителей;

— южнее Припяти — 675 разведчиков и бомбардировщиков, а также 1260 истребителей.

Всего — 5655 самолетов; главные силы авиации — севернее Припяти.

Командование ВВС считает, что такая группировка указывает на окончание стратегического развертывания русских войск на Западе".

И по количеству самолетов умнейшие немцы сделали вывод, что ВСЯ Красная армия уже с конца февраля стоит у границы в готовности обороняться!

Да-а...

У хваленной немецкой разведки Гитлера не было вообще никакой, даже приблизительной информации о состоянии красной армии?

Сведения о развертывании ее сил они взяли из данных по авиации. Немецкие асы-летчики летали около границы, фотографировали аэродромы, потом по этим фотографиям командование вермахта и делало выводы.

Немцы убедили себя, что успехи советской промышленности — пропаганда коммуняк для недочеловеков, и считали что СССР не может обеспечить вооружением большую армию. Поэтому то, что было советами развернуто у границ в 1941 году — это всё.

Ну и немцы шваркнули по пустому месту, смяли слабое прикрытие у границы и полезли в глубь страны, растягивая коммуникации и подставляя свои растянутые войска под встречные удары, пусть даже плохо подготовленные и слабыми силами, советских войск, которые только развертывались и начинали движение к границе.

Это было поражение. Германии и всего Евросоюза. 22 июня 1941 года! Война была проиграна!

И до двадцатого съезда никто в СССР и мире не знал о катастрофе 1941 года. Именно на этом съезде и началось.

Ну, а дальше Гальдер!

У Гальдера в дневнике почти панические постоянные записи — пленных ничтожно мало!

Нигде он даже приблизительной цифры не указал. А ведь начальнику Генштаба крайне важно знать потери противника, их учет необходим при планировании операций. Но у Гальдера нет данных о числе пленных, видно оно было таким незначительным, что его учитывать смысла не имело.

Читайте, завидуйте...

У Гальдера с каждой новой датой записи настроение в 1941 году было все тревожнее и тревожнее.

Он абсолютно не понимал, что происходит на фронте.

Вроде бы в окружение попадают значительные силы русских, а пленных крайне незначительное число. Непонятно, куда они делись. Из войск сообщают, что русские дерутся до последнего патрона и последней капли крови, потери русских очень высокие. Но у Гальдера по убитым нет цифр.

И высший военный ум Германии делает сногсшибательны вывод!

"...уже можно сказать, что задача разгрома главных сил русской сухопутной армии перед Западной Двиной и Днепром выполнена.... восточнее Западной Двины и Днепра мы можем встретить сопротивление лишь отдельных групп, которые, принимая во внимание их численность, не смогут серьезно помешать наступлению германских войск. Поэтому не будет преувеличением сказать, что кампания против России выиграна в течение 14 дней."

И как пришел к такому выводу Гальдер?

Вам не кажется, читатели, что мюнхаузены в славной армии тамошнего ЕС настолько преувеличили свои виктории, что командование вермахта пришло к выводу — русская армия, со всеми резервами, вторыми и третьими стратегическими эшелонами убита из атомного пистолета.

Например немецкие асы-лёдчики.

"Наше командование ВВС серьезно недооценивало силы авиации противника в отношении численности. Русские, очевидно, имели в своем распоряжении значительно больше, чем 8000 самолетов. Правда, теперь из этого числа, видимо, сбита и уничтожена почти половина, в результате чего сейчас наши силы примерно уравнялись с русскими в численном отношении. В настоящее время командование ВВС считает, что перед фронтом группы армий Юг противник располагает 800–1000 первоклассными самолетами, перед фронтом группы армий Центр действуют 400–500 первоклассных самолетов противника, перед фронтом группы армий Север также 400–500 первоклассных самолетов."

А тут...

Одна надежда, — может, какой-нибудь башковитый читатель подвернется и поймет все союзные тонкости.

10 июля Гальдер:

"Русское верховное командование поставило во главе фронтов своих лучших людей: Северо-Западный фронт возглавляет Ворошилов, Западный фронт — Тимошенко, Юго-Западный фронт — Буденный".

Это какое-то хулиганство. С 20-го съезда КПСС, с 1956 года, весь демократический мир знает, что Ворошилов, Тимошенко и Буденный самые неграмотные кавалеристы, бездарные полководцы и вообще.

20 июля:

"Ожесточенность боев, которые ведут наши подвижные соединения, действующие отдельными группами, а также несвоевременное прибытие на фронт пехотных дивизий, медленно подтягивающихся с запада, и скованность всех продвижений плохими дорогами, не говоря уже о большой усталости войск, с самого начала войны непрерывно совершающих длительные марши и ведущих упорные кровопролитные бои, — все это вызвало известный упадок духа у наших руководящих инстанций. Особенно ярко это выразилось в совершенно подавленном настроении главкома (Адика)."

Но снимем эту гальдеровскую пьеску с репертуара, как явно опасную и несозвучную с современной эпохой.

И вообще поход против коммунистов, граждане, начинает принимать размеры стихийного бедствия. Вроде землетрясения.

А раз "долой", то чего там, в самом деле, стесняться: крой, братва, до полной победы.

И всё о чём докладывали о Второй мировой войне коммунисты СССР после 1953 года надо декоммунизировать.

Зачем драгоценные слова на ветер бросать! Вон отпраздновали тридцатилетие победы над СССР, а неграмотными олухами хоть пруд пруди. Неловко даже как-то.