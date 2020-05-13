Прилепин: о евреях, Путине и новой Конституции

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Возьмем для примера обезьяну, которой делается болезненная инъекция с целью получения сыворотки. ... Исходя из своей среды, она не в состоянии понять соображения человека, подвергающего её своим экспериментам. Ей недоступен мир человека, мир смысла, он непостижим для неё, она не может выйти в это измерение. Не следует ли нам предположить, что в ещё более высоком измерении есть ещё один непостижимый для человека мир, в котором только и приобретают смысл-сверхсмысл — его страдания?
Миллиардерша и миллионер ))
как видишь деньги можно делать и на патриотизме,не обязательно всё хаять за доллары ,можно и рубли зарабатывать защищая -неплохая фазенда у него .За чем дело стало ,накопал уже много фактов ,всё можно обыграть -новое время ,новые идеи,новые люди.
Либероидные демократы и демократки никогда не изменятся ,хотя дело о её двух крабовых заводах замято ,потому ,как СФ ,в лице Нарусовой плохо отсвечивал.Вот такие патриоты теперь будут ,как Прилеп Зулейхин (это его новая кличка в нете) или этих ты осуждаешь,ведь тоже всё ради жены и деток.
Если кому-то интересно моё мнение, то г-жа Собчак и как баба, и как журналистка-ведущая лично у меня вызывает почему-то только омерзение (((может,я в них (женщинах и шоуменах) не разбираюсь вовсе? Любимец публики Малахов-младший для меня ещё отвратительней. Из-за этого интервью с Захаром терпения посмотреть не хватило дольше первых десяти минут