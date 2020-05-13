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Прилепин: о евреях, Путине и новой Конституции

15:52. 13 мая 2020 124 просмотра 3 коммент. Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10149212.html

Метки: Видео, евреи, конституция, прилепин, Путин

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 17388 1186
    Русофил 13 мая 2020 в 16:18

    Миллиардерша и миллионер ))

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  • 8839 7169
    марина 13 мая 2020 в 16:32

    как видишь деньги можно делать и на патриотизме,не обязательно всё хаять за доллары ,можно и рубли зарабатывать защищая -неплохая фазенда у него .За чем дело стало ,накопал уже много фактов ,всё можно обыграть -новое время ,новые идеи,новые люди.
    Либероидные демократы и демократки никогда не изменятся ,хотя дело о её двух крабовых заводах замято ,потому ,как СФ ,в лице Нарусовой плохо отсвечивал.Вот такие патриоты теперь будут ,как Прилеп Зулейхин (это его новая кличка в нете) или этих ты осуждаешь,ведь тоже всё ради жены и деток.

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  • 963 813
    Werwolf 13 мая 2020 в 16:39

    Если кому-то интересно моё мнение, то г-жа Собчак и как баба, и как журналистка-ведущая лично у меня вызывает почему-то только омерзение (((может,я в них (женщинах и шоуменах) не разбираюсь вовсе? Любимец публики Малахов-младший для меня ещё отвратительней. Из-за этого интервью с Захаром терпения посмотреть не хватило дольше первых десяти минут

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