Песков рассказал о главной опасности при заболевании коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете «Коммерсант» рассказал, как у него протекает коронавирусная инфекция.

По словам представителя Кремля, он с 1 мая находился дома, поскольку у одного из его коллег, с которым он общался, диагностировали COVID-19.

Песков отметил, что поначалу у него не было никаких симптомов, но потом температура стала расти — от 37,4 днем до 37,8 ночью. Это сопровождалось ломотой в теле, но и он, и его супруга Татьяна Навка надеялись пересидеть этот период дома. Однако, когда их самочувствие стало ухудшаться, они решили обратиться в больницу.

«В этом и опасность — погодить. И когда поняли уже, что процесс идет, так сказать, в гору, с температурой, с ломкой, то поехали в больницу. И хорошо, что поехали, потому что сделали КТ… В общем, поймали вовремя…» — сказал он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что главное при заболевании — это не пропустить момент его развития.

«Как минимум надо удостовериться, что нет угрозы для легких. Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя», — отметил он.

У самого пресс-секретаря, по его словам, также диагностировали пневмонию.

«Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава Богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует», — отметил он.

Песков добавил, что более месяца не контактировал с президентом. Сейчас обязанности пресс-секретаря будут выполнять его заместитель и управление.

Сам представитель Кремля заявил, что вернется к работе, как только поправится.

По последним данным, количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 4,2 миллиона, более 283 тысяч скончались. В России зарегистрировали 242 тысячи зараженных, свыше 43 тысяч излечились, более двух тысяч скончались.

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