Перчаточно-масочная обязаловка: глупость или алчность?
С сегодняшнего дня мэрия потребовала от москвичей появляться в общественных местах в масках и перчатках. По поводу масок ещё можно понять, но перчатки не просто бесполезны – они вредны. [Сколько суток вирус сохраняет жизнеспособность на перчатках? – Прим. ss69100.] Об этом говорит ВОЗ, об этом говорят врачи.
Интересно, что сам Собянин перчаток не носит, сегодня он появился перед журналистами без них.
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы
При этом Московский метрополитен уже начал приторговывать масочками и перчаточками. Маски сейчас продаются по 30 рублей, перчатки – по 20.
Проблема даже не в цене, а в том, что это обязаловка. Если уж вы приняли идиотский закон, то маски надо раздавать бесплатно всем, кто в них нуждается для ежедневного перемещения по городу.
Роспотребнадзор рекомендует менять маски каждые два часа. Недавно "Комсомолка" подсчитала, что если следовать этим рекомендациям, человек будет тратить на маски более 5 тысяч рублей в месяц. Соответственно, семья из двух человек – больше 10 тысяч (в случае с масками из касс метро немного меньше, потому что "КП" рассчитала ежемесячные траты исходя из цены одной маски в 35 рублей). Это те самые люди, большинство которых вместо господдержки в "нерабочие дни" получили шиш с маслом.
Но маски вы раздавать не хотите, вы хотите их продавать. Что будут делать люди? Никто не захочет тратить дополнительные 5-10 тысяч в месяц по вашей прихоти. У многих их вообще нет. Поэтому люди будут использовать маски неправильно – например, носить их весь день, не меняя, или стирать одноразовые маски – и заражаться. Все усилия по сдерживанию эпидемии коронавируса сойдут на нет. А значит, от ваших новых ограничений будет больше вреда, чем пользы.
Желание заработать на москвичах – и вообще россиянах, потому что "масочный режим" ввели во многих регионах – приведёт к трагедии.
Что касается обязательного ношения перчаток, то это просто бред (и вред).
⠀[По поводу перчаток ниже – выдержка из официального французского правительственного протокола о поведении граждан в общественных местах во время пандемии.
Переводим.
Избегайте ношения перчаток: они дают ложное представление о защите. Перчатки сами становятся передатчиком вирусов, а риск дотронуться до лица тот же, что и без них. Следовательно, риск заражения в перчатках не ниже, а скорее всего, даже выше. – Прим. ss69100.]
В ближайшее время нас ждёт много глупостей, и не надо все их слепо принимать. Требование носить перчатки – глупость. Попытка обязать россиян покупать маски – глупость. Посмотрим, что будет дальше. Умный чиновник исправит ошибку и отменит глупое требование. Глупый чиновник попытается силой заставить людей соблюдать вредный и опасный закон.
Кстати, забавный факт!
В феврале 2020 года Московский метрополитен закупил 549 тысяч масок по цене 1,64 рубля за штуку и 1,4 млн пар нитриловых перчаток по цене 4,37 рубля за пару. Сегодня маски и перчатки в метро продают по 30 и 20 рублей. Если это те же самые маски и перчатки, торговая наценка составляет 1800% и 450% соответственно.
***
Источник.
.