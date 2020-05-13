Перчаточно-масочная обязаловка: глупость или алчность?





Проблема даже не в цене, а в том, что это обязаловка. Если уж вы приняли идиотский закон, то маски надо раздавать бесплатно всем, кто в них нуждается для ежедневного перемещения по городу.



Роспотребнадзор рекомендует менять маски каждые два часа. Недавно "Комсомолка" подсчитала, что если следовать этим рекомендациям, человек будет тратить на маски более 5 тысяч рублей в месяц. Соответственно, семья из двух человек – больше 10 тысяч (в случае с масками из касс метро немного меньше, потому что "КП" рассчитала ежемесячные траты исходя из цены одной маски в 35 рублей). Это те самые люди, большинство которых вместо господдержки в "нерабочие дни" получили шиш с маслом.



Но маски вы раздавать не хотите, вы хотите их продавать. Что будут делать люди? Никто не захочет тратить дополнительные 5-10 тысяч в месяц по вашей прихоти. У многих их вообще нет. Поэтому люди будут использовать маски неправильно – например, носить их весь день, не меняя, или стирать одноразовые маски – и заражаться. Все усилия по сдерживанию эпидемии коронавируса сойдут на нет. А значит, от ваших новых ограничений будет больше вреда, чем пользы.



Желание заработать на москвичах – и вообще россиянах, потому что "масочный режим" ввели во многих регионах – приведёт к трагедии.



Что касается обязательного ношения перчаток, то это просто бред (и вред).









⠀[По поводу перчаток ниже – выдержка из официального французского правительственного протокола о поведении граждан в общественных местах во время пандемии.



Переводим.



Избегайте ношения перчаток: они дают ложное представление о защите. Перчатки сами становятся передатчиком вирусов, а риск дотронуться до лица тот же, что и без них. Следовательно, риск заражения в перчатках не ниже, а скорее всего, даже выше. – Прим. ss69100.]



В ближайшее время нас ждёт много глупостей, и не надо все их слепо принимать. Требование носить перчатки – глупость. Попытка обязать россиян покупать маски – глупость. Посмотрим, что будет дальше. Умный чиновник исправит ошибку и отменит глупое требование. Глупый чиновник попытается силой заставить людей соблюдать вредный и опасный закон.



Кстати, забавный факт!



В феврале 2020 года Московский метрополитен закупил 549 тысяч масок по цене 1,64 рубля за штуку и 1,4 млн пар нитриловых перчаток по цене 4,37 рубля за пару. Сегодня маски и перчатки в метро продают по 30 и 20 рублей. Если это те же самые маски и перчатки, торговая наценка составляет 1800% и 450% соответственно.



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