Маски-шоу. Александр Евсин

Итак, власти убедительно доказывают, что маска за 40 руб. это нормально... Форс мажор, вот это все. Ок, не будем спорить. При этом разъяснили подробности. Носить не более 2 часов. Повторно не использовать. Что из этого следует? Зашёл в метро +40 руб. к стоимости проезда. Обратно надо ехать, снова +40 руб. Зайти в магазин +40. Ну вот уже на выполнение простейших действий +120 руб. в день.

Естественно, мало кто при таких раскладах будет пользоваться масками так, как положено. А как положено? Примерно вот так. С собой упаковка новых масок. В опасной ситуации (транспорт , магазин) надел - потом выбросил. В реальности, все будет не так. Будет одна маска, которую носят либо в кармане, либо на шее. Маска при таком использовании становится не средством защиты, а средством сбора пыли и патогенов из окружающего мира с доставкой прямо в нос и рот пользователя. Носить постоянно одну и ту же маску - это однозначно больше вреда, чем пользы. Кое-какая теоретическая логика есть, конечно, при использовании масок, но на практике это будет больше вредить, чем помогать.

Перчатки это вообще отдельная история, с полным отсутствием логики. Даже если считать что все так опасно (нет), вирус через кожу не проникает, руки участвуют в процессе инфицирования исключительно механически, т.е. дотрагиваясь руками до лица руками, можно донести патоген к органам дыхания и слизистым. Как могут защитить перчатки от такого способа инфицирования? Никак. В перчатках вы дотроньтесь или голыми руками, разницы особой нет. Вернее голыми руками, конечно безопаснее. Потому что кожа у нас в процессе миллиардов лет эволюции появилась и обладает вполне себе эффективными механизмами защиты от обычных патогенов окружающей среды. В отличие от перчатки. Ну и про экземы и раздражения в результате частого ношения перчаток можно было бы добавить.

Сценарий использования перчаток в медицине совсем иной. Их надевают для выполнения процедуры, где требуется стерильность. Медсестра делая укол, наденет одноразовые перчатки, а после снимет их и выкинет. Или из гигиенических соображений. Врач, осматривая больного, наденет перчатки, а после осмотра выкинет. Если медсестра или врач будут постоянно ходить в перчатках, то перчатки сами станут сборищем заразы. Неужели это непонятно? Это так трудно понять?

Если комплексно смотреть на процесс, то человек в маске и перчатках будет чаще трогать лицо руками, неуклюже поправляя маску руками в перчатках... совершенно очевидно, что использование перчаток и масок в быту будет тотально с нарушениями медицинских требований. И это неудивительно, даже не учитывая отсутствие специальных знаний. Знания эти нехитрые..., но не каждый готов за вход в магазин (метро, автобус) платить 40 рублей. А именно это является следствием правильного использования - большой расход масок и перчаток.

И вот ещё. Волосы! Власти забыли про волосы. Волосы - это вообще природный сборщик патогенов из окружающей среды. Волосы растут на голове, особенно буйно у женщин. А также на лице - в виде бороды у мужчин. Ну что же вы, дорогие власти, надевая под страхом наказания маски и перчатки, забыли о волосах и бороде?! Давайте уж не останавливайтесь. Всем надо быть подстриженными налысо и чисто выбритыми. Меньше заразы прилипает, легче мыть, маски плотнее прилегают к лицу. Нет ничего хуже, чем половинчатые решения, а у вас по улицам бородатые и волосатые до сих пор бродят ...

В общем, с точки зрения медицины, вирусологии, эпидемиологии, да и просто логики и здравого смысла непонятно очень многое в этой пандемии. От начала карантина при 1 тыс. «заражённых» человек и началом выхода из карантина при 200 тыс. «заражённых». Потенциал инфицирования в 140 миллионной стране, явно ещё не исчерпан при 200 тыс... Если все так действительно страшно, то с чего вдруг все заканчиваем? Ответ один. Как не было логики во вводе карантина, так нет логики и при его снятии. В целом же все это подтверждает совершенно очевидное - степень опасности covid-19 была радикально неправильно оценена и выбраны неверные действия по противодействию. Вероятно, абсолютно вся добавленная смертность (она не очень большая, к счастью) обусловлена вообще не эпидемией, а нарушениями работы системы здравоохранения. Дело в том, что когда скорые стоят по 9 часов в очереди, больные которым действительно необходима неотложная медицинская помощь (инфаркты, инсульты, бронхиальная астма и многое, много другое...) - могут ее не дождаться. Дело в том, что если сидеть 2 месяца в квартире, смотря телевизор где ужас на ужасе непрерывно рассказывали - то это не улучшает здоровья. Дело в том, что отказ от плановых операций, может приводить к обострениями и ухудшению здоровья. Ну и наконец, если лечить больного сахарным диабетом исключительно от вируса, он может не дожить до конца лечения.

Про экономические проблемы, политические, цифровые пропуска, полицейщину и штрафы не буду сегодня. Думаю, и так все понятно. Было довольно сложно всего за 2 месяца настолько усложнить ситуацию в стране. Но наши власти справились. И пока все еще не останавливаются на достигнутом...

Возможно властям кажется, что их решения воспринимают понимающе? Нет. Их понимают далеко не все... Одни дрожат от страха перед вирусом, запуганные госпропагандой, а потому не понимают почему карантин закончился. Другие боятся штрафов от государства. Третьи взбешены потерей доходов из-за запретов со стороны власти. Четвёртые вообще уже не верят ни единому слову... Пятые раздражены нелогичностью происходящего... У многих создаётся ощущение что нашим властям не нужно общество разумных ЛЮДЕЙ, которые могут решать СВОЮ судьбу, а нужна биомасса, обслуживающая их камеры и их нефтяную трубу. Одни обслуживают, другие надзирают за обслуживающим персоналом. Буду рад ошибаться. Но пока выглядит именно так, к сожалению

Александр Евсин — бывший военный аналитик, начальник ситуационного центра при правительстве Москвы ,

специалист по оценке степени угроз различного вида, в том числе и масштабных эпидемий;

17 лет проработал в военной разведке, по образованию — инженер-математик

Источник: https://www.facebook.com/av.evsin/posts/3261535867231984?__tn__=K-R