Если вас интересует нормальное развитие ваших детей и внуков – это видео с В.Ф. Базарным для вас

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Справка для тех, кто впервые сталкивается с Владимиром Филипповичем. Он – крупнейший специалист по статистике здоровья детей. Доктор мед. наук, исследовал влияние школы на здоровье учеников ещё в советское время, затем и в „России демократического выбора”. Автор многочисленных научных исследований по теме развития детей и детского здоровья, научно-популярных книг.Его система сохранения здоровья школьников широко используется в Азербайджане и в Израиле. А также в ряде школ России и Белоруссии. Его методики получили всю необходимую аппробацию в Минздраве и Минобре РФ.Однако, как говорится, а воз и ныне там. Пассивность и безграмотность родителей в вопросах развития ребёнка не позволяет прекратить преступные школьные практики искалечивания детей. Всех без исключения.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5017471.html