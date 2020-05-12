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Зачем российский «Витязь» нырнул в Марианскую впадину

19:36. 12 мая 2020 231 просмотр Один комментарий Опубликовал:

8 мая впервые в истории российский необитаемый подводный аппарат «Витязь» достиг дна Марианской впадины, опустившись на глубину 10028 метров. Почему это событие является уникальным и предвещает строительство первых подводных необитаемых комплексов – расскажем в этом выпуске.

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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=wTGKqWoXlew

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 66 66
    Елена 12 мая 2020 в 20:41

    Или обитаемых комплексах.Интересно,кто там будет жить?И вирусы там не достанут.Как альтернатива космосу,если он есть.Под воду спрятаться,наверное,проще.

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