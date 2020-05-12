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Великая неизвестная война — как финансовые воротилы Запада вскормили Гитлера (ВИДЕО)

02:30. 12 мая 2020 172 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Великая неизвестная война — как финансовые воротилы Запада вскормили Гитлера (ВИДЕО) | Русская весна

В нашей историографии принято считать, что СССР и союзники — США, Англия и Франция — воевали с нацистской Германией, поддержанной ее союзниками — Венгрией, Румынией, Италией, Японией. И Советский Союз победил в этой невыносимо трудной войне.

Но очень важно понять, были ли наши союзники на самом деле искренними, чьими союзниками были так называемые нейтральные страны и почему война на Восточном фронте носила такой ожесточенный характер с массовым уничтожением населения.

Не поняв, кто же привел Гитлера к власти, кто его финансировал, кто зарабатывал на войне, мы никогда не осознаем величие подвига советского народа.

Без глубокого понимания причин войны, анализа дипломатических переговоров мы не увидим, что нападение на Советский Союз 22 июня 1941 года было итогом серьезного геополитического процесса.

Важный вопрос: а кто стоял за Гитлером, кому и для чего в Европе была нужна такая Германия? Агрессивная, милитаризированная, антибольшевистская и антирусская.

Чем была бы Германия без американских кредитов? Без инвестиций американских компаний?

Германия не смогла бы сражаться на Востоке, не получив бесплатно прекрасные заводы Чехословакии, которую она обрела по Мюнхенскому сговору 1938 года, когда Англия и Франция отдали Гитлеру целую страну. Зачем? Что планировали политики Запада?

Почему союзники так долго не открывали Второй фронт и что такое Банк международных расчетов? Зачем его участники встречались каждый месяц в течение всей Второй мировой?

Сколько иностранцев воевало в рядах СС, и кто защищал рейхсканцелярию в мае 1945 года? Кому в Европе так близки были идеи Гитлера: национализм, антисемитизм и жизненное пространство на Востоке.

Фильм «Великая неизвестная война» — это рассказ о том, с чем на самом деле столкнулся Советский Союз. И о том, что страшной ценой мы победили в войне, в которой не должны были победить.

Документальный фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Великая неизвестная война» раскрывает правду о борьбе советского народа с немецким нацизмом.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1589210936

Метки: Новости

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