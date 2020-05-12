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В Кировской области открыли памятник Сталину

12:37. 12 мая 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


В Кировской области открыл памятник Сталину.
Бюст на постаменте появился в поселке Демьяново Подосиновского района.
Памятник установлен https://cutt.ly/OynpJYC при поддержке КПРФ на средства собранные местными жителями.

И еще.


Сталин над Белогорском в Крыму.


Сталин над Челябинском.


Сталин над Ярославлем.


Сталин над Воронежом.




Аха-ха.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5861184.html

Метки: памятники, сталин

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