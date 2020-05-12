В Кировской области открыли памятник Сталину
12:37. 12 мая 2020 73 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В Кировской области открыл памятник Сталину.
Бюст на постаменте появился в поселке Демьяново Подосиновского района.
Памятник установлен https://cutt.ly/OynpJYC при поддержке КПРФ на средства собранные местными жителями.
И еще.
Сталин над Белогорском в Крыму.
Сталин над Челябинском.
Сталин над Ярославлем.
Сталин над Воронежом.
Аха-ха.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5861184.html