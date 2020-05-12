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В Гонконге снова вспыхнули протесты

22:51. 12 мая 2020 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: kratko-news.com

Протесты возобновились по всему Гонконгу не смотря на коронавирус. Десятки демонстрантов собрались в торговых центрах, чтобы выразить свой гнев на правительство и полицию, которые, по их словам, злоупотребляли законами о социальном дистанцировании для ограничения гражданских свобод, сообщает kratko-news.com.

Усиленное присутствие полиции помешало шествию независимости Гонконга, организованному сообществом протестов в Интернете. Тем не менее, десятки людей в масках присоединились к протестам в торговых центрах как минимум в шести районах. Согласно сообщению, опубликованному в «Южно-китайском утреннем сообщении», их были сотни, и в основном это были молодые люди.

В пятницу полиция штурмовала митинг, убрав сотни протестующих на грузовике. По меньшей мере два демонстранта были арестованы в элитном районе Чимсахой, недалеко от отправной точки неудавшегося марша.

Некоторые протестующие несли черные знамена, призывающие к независимости особого административного района Китая, а некоторые группы пели популярный гимн протеста «Слава Гонконгу».

Сотрудники ОМОНа остановили и обыскали десятки молодых людей в местах, где собирались протестующие.

Протестное сообщество в Интернете обвинило руководителя Гонконга в соблюдении законов о социальном дистанцировании для предотвращения протестов, хотя за последние три недели в городе не было зарегистрировано новых случаев локальной передачи коронавируса.

Протесты начались в июне прошлого года, первоначально против законопроекта, рассматриваемого как угроза автономии Гонконга от Китая.

Источник: https://nstarikov.ru/v-gonkonge-snova-vspyhnuli-protesty-115413

Метки: чит.клуб

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