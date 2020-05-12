Главная » Аналитика, Мировоззрение, Политика, Экономика

Украинские и российские расходы на Крым

15:15. 12 мая 2020 144 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Десять лет назад расходная часть бюджета Крыма составляла 3,62 млрд гривен (14,48 млрд рублей по курсу). Дотации из Киева – 1,55 млрд гривен (6,2 млрд рублей) – половина всех доходов республики.
В 2020 расходы Крыма – 185 млрд рублей. Собственный доход – 49,
(https://t.me/fcpeshka/3490)1 млрд (https://t.me/fcpeshka/3490), а 136 млрд дает Москва.
(с) Крымский канал

Это к вопросу о том, почему то что делается в Крыму сейчас, при Украине априори не могло быть сделано. Объемы бюджетов просто несопоставимы, отсюда и федеральные трассы, мосты, электростанции, энергомосты и т.д. и т.п.
Разумеется, эти диспропорции не мешают клоунам из Киева вещать, что Украина покажет небывалый экономический рост (когда-нибудь), продемонстрирует европейский уровень жизни (аха-ха), крымчане на это посмотрят и захотят назад.
На деле, нет ничего более далекого от реальности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5861893.html

Метки: крым, Россия, Украина

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Салат-бар и душ в «номере»: как живется российскому срочнику (ФОТО)
...РИА Новости / Евгений Биятов Российско-белорусские военные учения «Запад-2017... Кроме быта в Российской армии заметно изменилась ...почти не оглядываясь на расход патронов. Если раньше ... Опубликованы кадры доставки украинских шпионов из Крыма в Москву (ВИДЕО...
Новости Украины и Новороссии 11 марта 2016
...о возвращении Киеву контроля за украинско-российской границей", — отметил Леонид ..., которые впервые посетят российский Крым и смогут ощутить восторг... результате необоснованного уменьшения реальных расходов бюджетных средств, указанными должностными...
Новости Украины и Новороссии 25 марта 2018
... включает $200 млн на военные расходы. Таким образом, итоговая сумма, ...них является общее сворачивание внешних расходов Вашингтона. Как пояснил военный политолог... судьбу Крыма К оглавлению | Источник: rusvesna.su Украинский «Антонов» ищет выход на российский...
Новости Украины и Новороссии 22 октября 2016
... выплату долгов пойдет до трети расходов бюджета – экономист. 10:27 Глава... восторгом по поводу продовольственной блокады Крыма, приехала воочию наблюдать, как ... тему возвращения Киеву контроля над украинско-российской границей. «Безусловно, потому что это...
Новости Украины и Новороссии 30 сентября 2015
... говорить лишь о приблизительной стоимости расходов — больше 9 млн грн, — говорит... следующем году, ведь нужно внести расходы в бюджет города. На этот... помощью взаимной торговли между российским Крымом и ими. Украинский телеканал «ТРК Украина» снял...
Новости Украины и Новороссии 19 января 2016
... привел отказ Запада признать Крым российским Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что... 2015 года. Финансирование этих расходов планировалось осуществить из средств резервного...вдвое, красная цена этого российского бизнеса украинского олигарха не более 50 млн...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)