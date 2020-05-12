Украинские и российские расходы на Крым

(с) Крымский каналЭто к вопросу о том, почему то что делается в Крыму сейчас, при Украине априори не могло быть сделано. Объемы бюджетов просто несопоставимы, отсюда и федеральные трассы, мосты, электростанции, энергомосты и т.д. и т.п.Разумеется, эти диспропорции не мешают клоунам из Киева вещать, что Украина покажет небывалый экономический рост (когда-нибудь), продемонстрирует европейский уровень жизни (аха-ха), крымчане на это посмотрят и захотят назад.На деле, нет ничего более далекого от реальности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5861893.html