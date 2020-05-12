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Сводки от ополчения Новороссии 12 мая 2020

15:32. 12 мая 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

На Донбассе — сотни заражённых «всушников»: сводка (ФОТО)

На Донбассе — сотни заражённых «всушников»: сводка (ФОТО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 10 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

В преддверии Минской встречи отмечается активизация обстрелов на горловском направлении.

Военные преступники 58-й и 54-й бригад под командованием Кащенко и Майстренко обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Верхнеторецкое (нижнее), поселков шахт им. Гагарина и 6/7.

В результате обстрела поселка Верхнеторецкое (нижнее) повреждена электроподстанция по адресу: ул. Фабричная, д. 93, которая обеспечивала подачу электроэнергии на птицефабрику «Раздольная».

На донецком направлении боевики 57-й бригады Мишанчука и 28-й бригады Марченко открывали огонь по населенным пунктам Спартак, Старомихайловка и Александровка из 82-мм минометов, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

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Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ Кащенко, Майстренко, Мишанчука и Марченко.

Наша разведка продолжает фиксировать размещение военной техники ВСУ в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.

Так, за прошедшие сутки выявлено размещение техники 59 омпбр в жилом районе н. п. Воздвиженка — два бронетранспортера, в н. п. Вершины — одна зенитная установка.

В зоне ответственности 54 омбр в н. п. Верхнеторецкое (верхнее) — три миномета калибром 82 мм.

С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией.

Так, боевики 10-й и 54-й бригад в районах н. п. Широкино и Верхнеторецкое осуществляли радиоподавление каналов управления БПЛА Миссии ОБСЕ с применением станции помех «Буковель-АД» мобильными группами 20-го и 503-го батальонов РЭБ, вследствие чего наблюдатели Миссии были вынуждены прекратить мониторинг территории, оккупированной украинскими подразделениями, и посадить беспилотник.

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Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать Минские соглашения и использовать беспилотные летательные аппараты.

По имеющейся у нас информации от источника в штабе «ООС», отмечена работа сотрудников СБУ в пресс-службе штаба ОТГ «Восток» и пресс-службе 54-й бригады по факту несогласованного опубликования видеосюжета о якобы обстрелах позиций НМ ДНР.

Опубликованный материал негативно сказывается на имидже украинской стороны в преддверии очередного заседания Трехсторонней контактной группы. По полученным указаниям от командующего объединенными силами Наева командующему «ООС» Кравченко предписано исправить сложившуюся ситуацию.

По данным нашей разведки, в период с 12 по 16 мая в зону ответственности 54-й и 58-й бригад отмечено прибытие представителей ИПсО и СМИ, в том числе двух телеканалов («5 канал», «Украина») и двух информационных агентств («NewsOne», «Франс-Пресс»).

Целью их работы является освещение ситуации по противодействию пандемии коронавируса в населенных пунктах и подразделениях ВСУ, подготовка видеосюжетов, поднимающих боевой дух личного состава и обвиняющих Народную милицию в нарушениях режима прекращения огня.

Рост заболеваемости коронавирусом в соединениях и частях, дислоцирующихся в зоне проведения карательной операции, а также информация о зараженном военнослужащем 57-й бригады Анатолии Капицком, который перешел на нашу сторону, вызвали серьезную озабоченность у командования «ООС».

Командование только сейчас начало принимать меры по предупреждению и проведению эпидемиологических мероприятий, когда количество зараженных военнослужащих в зоне «ООС» исчисляется уже сотнями.

В подразделения украинских боевиков и в пункты постоянной дислокации отправлены две рабочие группы объединенного командного пункта «ООС» в составе трех человек в каждой. Главной задачей этих групп является изучение реального положения дел в подразделениях и проведение разъяснительной работы с военнослужащими и членами их семей о мерах борьбы и профилактики коронавирусной инфекции.

По информации от представителей медицинской службы 17 отбр стало известно, что в пункте постоянной дислокации бригады в Кривом Роге Днепропетровской области госпитализирована с подтвержденным диагнозом «коронавирус» санитарный инструктор медицинской роты старшина Думяк А. И.

Танковая бригада готовилась на отправку в зону «ООС» для замены 1 отбр, однако с учетом заболеваний в бригаде ротационные мероприятия отложены на неопределенный срок. Проводится экстренный сбор информации о контактировавших лицах с заболевшей.

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На Донбассе — сотни заражённых «всушников»: сводка (ФОТО) | Русская весна

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НМ ЛНР: Преступления ВСУ с начала мая

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Пьяный всушник протаранил гражданский автомобиль – НМ ДНР

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ВСУ нанесли удар по ЛНР, штаб урезал карателям продпайки (ВИДЕО)

ВСУ нанесли удар по ЛНР, штаб урезал карателям продпайки (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

С позиций 93-й ОМБр ВСУ в районе н. п. Орехово из 120-мм минометов боевики ВФУ по приказу преступника Брыжинского подвергли обстрелу н. п. Березовское.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

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Несмотря на меры, предпринимаемые командованием «ООС» по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, в подразделениях ВФУ в зоне «ООС» число инфицированных неуклонно растет.

В рамках плановой замены 59-я ОМПБр завершила ротационные мероприятия и вышла из зоны операции, а на ее позиции согласно плану вошла 24-я механизированная бригада и приступила к выполнению задач.

В процессе передачи дел и должностей военнослужащие указанных бригад контактировали с нарушением карантинных мер, в результате чего четверо бойцов 24-й бригады с подозрением на коронавирус госпитализированы.

Данное обстоятельство вызвало резкое ухудшение морально-психологического состояния личного состава, повлекшее употребление спиртных напитков. 10 мая сотрудниками военной службы правопорядка задержаны пятеро военнослужащих 1-го батальона 24-й ОМБр в состоянии алкогольного опьянения.

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Сложная эпидемиологическая обстановка не является препятствием преступной деятельности украинских военнослужащих в зоне «ООС». Хищение оружия и боеприпасов, а также военного имущества по-прежнему продолжает иметь место.

В 25-ю воздушно-десантную бригаду 11 мая прибыла и приступила к работе комиссия из штаба ОТГ «Север» для проверки организации службы, порядка хранения оружия и боеприпасов.

В ходе работы на позициях 2-го батальона выявлена недостача трех автоматов АК-74 № 5423269, № 8525471, 5258956, а также более 3-х тысяч патронов калибра 5,45. Командир батальона Мищенко дает объяснения по поводу выявленной недостачи.

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Несмотря на заявления высшего военного командования об улучшении обеспечения Вооруженных сил Украины в 2020 году, тыловое обеспечение соединений, выполняющих задачи в зоне «ООС», по-прежнему остается неудовлетворительным.

В 30-й механизированной бригаде отмечается рост недовольства среди личного состава, вызванный сокращением суточной нормы продуктов почти втрое, в том числе для подразделений на переднем крае.

Командир бригады Гараз, обеспокоенный данной ситуацией, приказал своему заместителю по тылу Стичко лично прибыть в подразделения на переднем крае и дать объяснения командирам подразделений по поводу уменьшения норм продуктового довольствия, сославшись на указания из штаба «ООС».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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