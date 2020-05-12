Сводки от ополчения Новороссии 12 мая 2020
- 16:21 На Донбассе — сотни заражённых «всушников»: сводка (ФОТО).
- 15:32 НМ ЛНР: Преступления ВСУ с начала мая.
- 14:06 Жители Луганска в День Республики почтили память ополченцев.
- 09:37 Пьяный всушник протаранил гражданский автомобиль – НМ ДНР.
- 03:00 ВСУ нанесли удар по ЛНР, штаб урезал карателям продпайки (ВИДЕО).
На Донбассе — сотни заражённых «всушников»: сводка (ФОТО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 10 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.
В преддверии Минской встречи отмечается активизация обстрелов на горловском направлении.
Военные преступники 58-й и 54-й бригад под командованием Кащенко и Майстренко обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Верхнеторецкое (нижнее), поселков шахт им. Гагарина и 6/7.
В результате обстрела поселка Верхнеторецкое (нижнее) повреждена электроподстанция по адресу: ул. Фабричная, д. 93, которая обеспечивала подачу электроэнергии на птицефабрику «Раздольная».
На донецком направлении боевики 57-й бригады Мишанчука и 28-й бригады Марченко открывали огонь по населенным пунктам Спартак, Старомихайловка и Александровка из 82-мм минометов, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
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Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ Кащенко, Майстренко, Мишанчука и Марченко.
Наша разведка продолжает фиксировать размещение военной техники ВСУ в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.
Так, за прошедшие сутки выявлено размещение техники 59 омпбр в жилом районе н. п. Воздвиженка — два бронетранспортера, в н. п. Вершины — одна зенитная установка.
В зоне ответственности 54 омбр в н. п. Верхнеторецкое (верхнее) — три миномета калибром 82 мм.
С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией.
Так, боевики 10-й и 54-й бригад в районах н. п. Широкино и Верхнеторецкое осуществляли радиоподавление каналов управления БПЛА Миссии ОБСЕ с применением станции помех «Буковель-АД» мобильными группами 20-го и 503-го батальонов РЭБ, вследствие чего наблюдатели Миссии были вынуждены прекратить мониторинг территории, оккупированной украинскими подразделениями, и посадить беспилотник.
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Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать Минские соглашения и использовать беспилотные летательные аппараты.
По имеющейся у нас информации от источника в штабе «ООС», отмечена работа сотрудников СБУ в пресс-службе штаба ОТГ «Восток» и пресс-службе 54-й бригады по факту несогласованного опубликования видеосюжета о якобы обстрелах позиций НМ ДНР.
Опубликованный материал негативно сказывается на имидже украинской стороны в преддверии очередного заседания Трехсторонней контактной группы. По полученным указаниям от командующего объединенными силами Наева командующему «ООС» Кравченко предписано исправить сложившуюся ситуацию.
По данным нашей разведки, в период с 12 по 16 мая в зону ответственности 54-й и 58-й бригад отмечено прибытие представителей ИПсО и СМИ, в том числе двух телеканалов («5 канал», «Украина») и двух информационных агентств («NewsOne», «Франс-Пресс»).
Целью их работы является освещение ситуации по противодействию пандемии коронавируса в населенных пунктах и подразделениях ВСУ, подготовка видеосюжетов, поднимающих боевой дух личного состава и обвиняющих Народную милицию в нарушениях режима прекращения огня.
Рост заболеваемости коронавирусом в соединениях и частях, дислоцирующихся в зоне проведения карательной операции, а также информация о зараженном военнослужащем 57-й бригады Анатолии Капицком, который перешел на нашу сторону, вызвали серьезную озабоченность у командования «ООС».
Командование только сейчас начало принимать меры по предупреждению и проведению эпидемиологических мероприятий, когда количество зараженных военнослужащих в зоне «ООС» исчисляется уже сотнями.
В подразделения украинских боевиков и в пункты постоянной дислокации отправлены две рабочие группы объединенного командного пункта «ООС» в составе трех человек в каждой. Главной задачей этих групп является изучение реального положения дел в подразделениях и проведение разъяснительной работы с военнослужащими и членами их семей о мерах борьбы и профилактики коронавирусной инфекции.
По информации от представителей медицинской службы 17 отбр стало известно, что в пункте постоянной дислокации бригады в Кривом Роге Днепропетровской области госпитализирована с подтвержденным диагнозом «коронавирус» санитарный инструктор медицинской роты старшина Думяк А. И.
Танковая бригада готовилась на отправку в зону «ООС» для замены 1 отбр, однако с учетом заболеваний в бригаде ротационные мероприятия отложены на неопределенный срок. Проводится экстренный сбор информации о контактировавших лицах с заболевшей.
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НМ ЛНР: Преступления ВСУ с начала мая
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Жители Луганска в День Республики почтили память ополченцев
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Пьяный всушник протаранил гражданский автомобиль – НМ ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ нанесли удар по ЛНР, штаб урезал карателям продпайки (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.
С позиций 93-й ОМБр ВСУ в районе н. п. Орехово из 120-мм минометов боевики ВФУ по приказу преступника Брыжинского подвергли обстрелу н. п. Березовское.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.
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Несмотря на меры, предпринимаемые командованием «ООС» по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, в подразделениях ВФУ в зоне «ООС» число инфицированных неуклонно растет.
В рамках плановой замены 59-я ОМПБр завершила ротационные мероприятия и вышла из зоны операции, а на ее позиции согласно плану вошла 24-я механизированная бригада и приступила к выполнению задач.
В процессе передачи дел и должностей военнослужащие указанных бригад контактировали с нарушением карантинных мер, в результате чего четверо бойцов 24-й бригады с подозрением на коронавирус госпитализированы.
Данное обстоятельство вызвало резкое ухудшение морально-психологического состояния личного состава, повлекшее употребление спиртных напитков. 10 мая сотрудниками военной службы правопорядка задержаны пятеро военнослужащих 1-го батальона 24-й ОМБр в состоянии алкогольного опьянения.
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Сложная эпидемиологическая обстановка не является препятствием преступной деятельности украинских военнослужащих в зоне «ООС». Хищение оружия и боеприпасов, а также военного имущества по-прежнему продолжает иметь место.
В 25-ю воздушно-десантную бригаду 11 мая прибыла и приступила к работе комиссия из штаба ОТГ «Север» для проверки организации службы, порядка хранения оружия и боеприпасов.
В ходе работы на позициях 2-го батальона выявлена недостача трех автоматов АК-74 № 5423269, № 8525471, 5258956, а также более 3-х тысяч патронов калибра 5,45. Командир батальона Мищенко дает объяснения по поводу выявленной недостачи.
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Несмотря на заявления высшего военного командования об улучшении обеспечения Вооруженных сил Украины в 2020 году, тыловое обеспечение соединений, выполняющих задачи в зоне «ООС», по-прежнему остается неудовлетворительным.
В 30-й механизированной бригаде отмечается рост недовольства среди личного состава, вызванный сокращением суточной нормы продуктов почти втрое, в том числе для подразделений на переднем крае.
Командир бригады Гараз, обеспокоенный данной ситуацией, приказал своему заместителю по тылу Стичко лично прибыть в подразделения на переднем крае и дать объяснения командирам подразделений по поводу уменьшения норм продуктового довольствия, сославшись на указания из штаба «ООС».
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