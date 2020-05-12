Сводки от ополчения Новороссии 12 мая 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 10 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики.

В преддверии Минской встречи отмечается активизация обстрелов на горловском направлении.

Военные преступники 58-й и 54-й бригад под командованием Кащенко и Майстренко обстреляли из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы н. п. Верхнеторецкое (нижнее), поселков шахт им. Гагарина и 6/7.

В результате обстрела поселка Верхнеторецкое (нижнее) повреждена электроподстанция по адресу: ул. Фабричная, д. 93, которая обеспечивала подачу электроэнергии на птицефабрику «Раздольная».

На донецком направлении боевики 57-й бригады Мишанчука и 28-й бригады Марченко открывали огонь по населенным пунктам Спартак, Старомихайловка и Александровка из 82-мм минометов, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

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Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ Кащенко, Майстренко, Мишанчука и Марченко.

Наша разведка продолжает фиксировать размещение военной техники ВСУ в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории, что ставит под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей.

Так, за прошедшие сутки выявлено размещение техники 59 омпбр в жилом районе н. п. Воздвиженка — два бронетранспортера, в н. п. Вершины — одна зенитная установка.

В зоне ответственности 54 омбр в н. п. Верхнеторецкое (верхнее) — три миномета калибром 82 мм.

С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВСУ территорией.

Так, боевики 10-й и 54-й бригад в районах н. п. Широкино и Верхнеторецкое осуществляли радиоподавление каналов управления БПЛА Миссии ОБСЕ с применением станции помех «Буковель-АД» мобильными группами 20-го и 503-го батальонов РЭБ, вследствие чего наблюдатели Миссии были вынуждены прекратить мониторинг территории, оккупированной украинскими подразделениями, и посадить беспилотник.

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Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать Минские соглашения и использовать беспилотные летательные аппараты.

По имеющейся у нас информации от источника в штабе «ООС», отмечена работа сотрудников СБУ в пресс-службе штаба ОТГ «Восток» и пресс-службе 54-й бригады по факту несогласованного опубликования видеосюжета о якобы обстрелах позиций НМ ДНР.

Опубликованный материал негативно сказывается на имидже украинской стороны в преддверии очередного заседания Трехсторонней контактной группы. По полученным указаниям от командующего объединенными силами Наева командующему «ООС» Кравченко предписано исправить сложившуюся ситуацию.

По данным нашей разведки, в период с 12 по 16 мая в зону ответственности 54-й и 58-й бригад отмечено прибытие представителей ИПсО и СМИ, в том числе двух телеканалов («5 канал», «Украина») и двух информационных агентств («NewsOne», «Франс-Пресс»).

Целью их работы является освещение ситуации по противодействию пандемии коронавируса в населенных пунктах и подразделениях ВСУ, подготовка видеосюжетов, поднимающих боевой дух личного состава и обвиняющих Народную милицию в нарушениях режима прекращения огня.

Рост заболеваемости коронавирусом в соединениях и частях, дислоцирующихся в зоне проведения карательной операции, а также информация о зараженном военнослужащем 57-й бригады Анатолии Капицком, который перешел на нашу сторону, вызвали серьезную озабоченность у командования «ООС».

Командование только сейчас начало принимать меры по предупреждению и проведению эпидемиологических мероприятий, когда количество зараженных военнослужащих в зоне «ООС» исчисляется уже сотнями.

В подразделения украинских боевиков и в пункты постоянной дислокации отправлены две рабочие группы объединенного командного пункта «ООС» в составе трех человек в каждой. Главной задачей этих групп является изучение реального положения дел в подразделениях и проведение разъяснительной работы с военнослужащими и членами их семей о мерах борьбы и профилактики коронавирусной инфекции.

По информации от представителей медицинской службы 17 отбр стало известно, что в пункте постоянной дислокации бригады в Кривом Роге Днепропетровской области госпитализирована с подтвержденным диагнозом «коронавирус» санитарный инструктор медицинской роты старшина Думяк А. И.

Танковая бригада готовилась на отправку в зону «ООС» для замены 1 отбр, однако с учетом заболеваний в бригаде ротационные мероприятия отложены на неопределенный срок. Проводится экстренный сбор информации о контактировавших лицах с заболевшей.

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