Смертность занижена, Горят ИВЛ, Олигархи попрятались // Галопом по Европам #209

В этом выпуске:

- Россия на втором месте в мире после США по числу заболевших. Всего – 232 243. За сутки – плюс 10899 случаев, из них 107 летальных;

- В питерской больнице Святого Великомученика Георгия загорелся аппарат ИВЛ, пять пациентов погибли;

- На Ямале в поселке Сабетта протестуют подрядчики Новатэка – десятки вахтовиков требуют ясности с их отправлением домой;

- Сечин просит налоговых льгот на добычу газа;

- Россияне все чаще закладывают машины, чтобы получить кредит чтобы погасить другие долги;

- Частные пенсионные фонды заработали на накоплениях россиян 60 миллиардов рублей – это вдвое больше, чем в 2018-м;

- В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан;

- Форбс выяснил, где российские олигархи прячутся от коронавируса;

- Когда и кому можно выходить на работу гадают не только в России;

- Глава Боинг заявил – по итогам пандемии компания может полностью уйти с рынка пассажирских перевозок;

- В Афганистане пассажирские авиаперевозки тоже на грани коллапса;

- Маск поссорился с властями Калифорнии, где находится завод Тесла;

- Трамп снова поссорился с журналистами – вопрос о причинах высокой смертности;

- В Китае готовят всеобщее тестирование 11-ти миллионов жителей Уханя, где накануне обнаружили шестерых заболевших;

- Швеция пересматривает свой подход к борьбе с коронавирусом.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hWM8bM8RIQA