Смертность занижена, Горят ИВЛ, Олигархи попрятались // Галопом по Европам #209
В этом выпуске:
- Россия на втором месте в мире после США по числу заболевших. Всего – 232 243. За сутки – плюс 10899 случаев, из них 107 летальных;
- В питерской больнице Святого Великомученика Георгия загорелся аппарат ИВЛ, пять пациентов погибли;
- На Ямале в поселке Сабетта протестуют подрядчики Новатэка – десятки вахтовиков требуют ясности с их отправлением домой;
- Сечин просит налоговых льгот на добычу газа;
- Россияне все чаще закладывают машины, чтобы получить кредит чтобы погасить другие долги;
- Частные пенсионные фонды заработали на накоплениях россиян 60 миллиардов рублей – это вдвое больше, чем в 2018-м;
- В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан;
- Форбс выяснил, где российские олигархи прячутся от коронавируса;
- Когда и кому можно выходить на работу гадают не только в России;
- Глава Боинг заявил – по итогам пандемии компания может полностью уйти с рынка пассажирских перевозок;
- В Афганистане пассажирские авиаперевозки тоже на грани коллапса;
- Маск поссорился с властями Калифорнии, где находится завод Тесла;
- Трамп снова поссорился с журналистами – вопрос о причинах высокой смертности;
- В Китае готовят всеобщее тестирование 11-ти миллионов жителей Уханя, где накануне обнаружили шестерых заболевших;
- Швеция пересматривает свой подход к борьбе с коронавирусом.
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