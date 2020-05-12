Главная » Видео, Политика, События

Смертность занижена, Горят ИВЛ, Олигархи попрятались // Галопом по Европам #209

22:51. 12 мая 2020 118 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Россия на втором месте в мире после США по числу заболевших. Всего – 232 243. За сутки – плюс 10899 случаев, из них 107 летальных;
- В питерской больнице Святого Великомученика Георгия загорелся аппарат ИВЛ, пять пациентов погибли;
- На Ямале в поселке Сабетта протестуют подрядчики Новатэка – десятки вахтовиков требуют ясности с их отправлением домой;
- Сечин просит налоговых льгот на добычу газа;
- Россияне все чаще закладывают машины, чтобы получить кредит чтобы погасить другие долги;
- Частные пенсионные фонды заработали на накоплениях россиян 60 миллиардов рублей – это вдвое больше, чем в 2018-м;
- В Госдуму внесли законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан;
- Форбс выяснил, где российские олигархи прячутся от коронавируса;
- Когда и кому можно выходить на работу гадают не только в России;
- Глава Боинг заявил – по итогам пандемии компания может полностью уйти с рынка пассажирских перевозок;
- В Афганистане пассажирские авиаперевозки тоже на грани коллапса;
- Маск поссорился с властями Калифорнии, где находится завод Тесла;
- Трамп снова поссорился с журналистами – вопрос о причинах высокой смертности;
- В Китае готовят всеобщее тестирование 11-ти миллионов жителей Уханя, где накануне обнаружили шестерых заболевших;
- Швеция пересматривает свой подход к борьбе с коронавирусом.



_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________




Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hWM8bM8RIQA

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Разбираемся с прививками. Часть 18. Гемофильная инфекция (Hib)
... Hib очень занижена, и скорее всего, также занижена статистика заболеваемости ...бескапсульными штаммами, особенно среди пожилых. Смертность составляла 59%. 25. Trends ... всех случаев гемофильной инфекции. Смертность этого серотипа составляет 30% среди...
Голод в Бенгалии
...особенно в Читтагонге. В июне смертность в два раза превысила средний...я вернулся в купе».Уровень смертности от голода достиг пика ..., хотя эта цифра была значительно занижена. Эйкройд писал: «Каждый раз,...я считаю, что она сильно занижена, тем более, что никто ...
Демографическая «победа»: в России стало лучше или в Европе – хуже?
...органов пищеварения – 97,4%, младенческая смертность – 93,9%, болезни системы ... однако в последние годы уровень смертности исключительно снижался. Случаи суицида, передозировка...абортов, однако официальная статистика зачастую занижается (в расчет не берутся ...
Разбираемся с прививками. Часть 21. Ротавирус
...или летальным. Однако анализ данных смертности (в предыдущих исследованиях) предоставил ... Не обнаружилось, что вакцинация снижает смертность. Серьезные неблагоприятные случаи (SAE) ... кишечника в исследованиях скорее всего занижено на 44%. 28. Rotavirus...
Темные пятна истории: как пытали и убивали русских в польском плену
... в Польше антисемитизма. Иоффе».«Смертность пленных при вышеуказанных условиях была... и расстрелыПольские историки существенно занижают число советских военнопленных и ... а более слабые - умирают».Смертность пленных, зафиксированная на сортировочных станциях...
Мифы о прививках. Часть 1
... тот факт, что снижение смертности осталось неизменным после введения массовых... вследствие прививок. Уровень младенческой смертности снизился примерно на 2 года...заболеваний того, что истинная статистика занижается, заставляет предположить, что действительное...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)