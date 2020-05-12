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Слово “невыгодно” надо убрать

00:20. 12 мая 2020 43 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Это же получается, что эффективные менеджеры почти 30 лет рассказывали про то, что экономику и общество надо строить на критериях экономической и финансовой выгоды.
А теперь выходит что это прямо скажем не туда движение было. В ВШЭ целое поколение таких "экономистов" подготовили, которые в иных категориях и не мыслят.
Разумеется. готовили их под включение российской элиты в "золотой миллиард" и "благословенный Запад", чего как известно не случилось. В результате, то, что адептам капиталистического карго-культа виделось как способ "стать похожим на белых и цивилизованных джентльменов" (чему мешали 74 года "черной дыры отечественной истории" перед возникновением "молодой страны") , превратилось в тормоз для развития страны в реалиях перманентного конфликта с тем самым "благословенным Западом", куда не удалось встроиться (и к счастью для нас и к несчастью для них, уже не получится).

И то, что виделось как подспорье в деле "цивилизационной интеграции", стало очевидным препятствием, которое как известно не могут преодолеть (да и не видно, что сильно хотят) на самом верху. Помнится, когда попытались организовать "теоретический диспут" на Госсовете, где традиционной неолиберальной монетаристской программе, которая накрывает "российский гос.кап", противопоставили нашумевшую в свое время программу Глазьева, то последняя "высокий кастинг" как известно не прошла, а сам Глазьев со временем отпал от тела. От социалистической повестки власть понятное дело шарахается как от огня и даже китайский синтетический опыт прямо скажем популярностью у "передовых экономистов 1-процентного роста" не пользуется.

В итоге, что-то незаметно наверху той экономической альтернативы, которая пересмотрит критерии эффективности, которые сейчас упираются в термин "это экономически невыгодно". Отсюда все эти "денег нет, идите в бизнес", "никто не просил вас учиться" и т.п,, так как в критерия финансовой выгоды, все это вполне логично для тех, кто это изрекал. Правда серьезного экономического роста не было (стагнация началась еще в начале десятых), а "экономические гуру" даже до 2030 года в "серьезных" экономических программах не могли пообещать могучего экономического роста. Не осуществить рост, а даже пообещать его.Многие из этих программ сейчас достаточно забавно перечитывать, так как они явно не предвидели тех тектонических изменений, которые уже произошли и происходят прямо сейчас в мире.

Так что, с такими критериями от "радикальных экономистов" и "оптимизаторов", с национальной безопасностью и не только с ней, будут проблемы.Вернее сказать, эти проблемы не будут, а уже есть, поэтому вопросы к этой политике задаются как в оппозиции, так и внутри самой власти (тот же Ильницкий, советник у Шойгу, который состоит министром в том самом правительстве, которое и проповедовало долгое время идеи "выгоды", а тот же Глазьев, длительное время был советником Путина по экономика, что как-бы не сильно ему помогло в продвижении его экономических концепций).

Другой вопрос, что поляна успешно зачищена от альтернатив. Разумеется, можно вполне согласиться с тем, что ситуация с коронавирусом, которая нанесла удар по экономике (причем последствия этого удара еще предстоит пожать), может создать новые возможности для изменения экономической политики. Но на данном этапе, таких предпосылок незаметно (ни Мишустин, ни Белоусов, пока что не отметились поворотами "все вдруг"), уж больно велика инерция системы, которая и в более "тучные годы" не была склонна к "форсированным рывкам", "модернизационным поворотам" и "смене парадигмы развития". Видимо, только на коронавирус все надежда.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5860716.html

Метки: ильницкий, капитализм, либерализм, Россия, экономика

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