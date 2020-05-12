Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 мая 2020
13:15. 12 мая 2020 117 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
- 13:14 В Ираке прошли массовые акции протеста.
- 10:24 Турция не заинтересована в прекращении огня в Сирии и не способна остановить радикалов в Идлибе.
- 01:33 “Конарак”. До и после.
В Ираке прошли массовые акции протеста
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Турция не заинтересована в прекращении огня в Сирии и не способна остановить радикалов в Идлибе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Конарак”. До и после
В продолжение вчерашней истории с иранским самострелом во время учений https://colonelcassad.livejournal.com/5857969.html
Несмотря на первоначальные сообщения о том, что "Конарак" в результате дружественного огня был потоплен, иранцы смогли оттащить то что от него осталось на базу.
На первой фотографии можно наблюдать "Конарак" до учений, а на второй фотографии – после.
Судя по этим кадрам, восстанавливать там особо нечего.
Погибшие моряки.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В Сирии весна уже в разгаре. Красивые цветы, траншеи и кровь.
Война продолжается, несмотря на пандемию и рецессию в мире.