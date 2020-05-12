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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 мая 2020

13:15. 12 мая 2020 117 просмотров Один комментарий Опубликовал:

В Ираке прошли массовые акции протеста

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Турция не заинтересована в прекращении огня в Сирии и не способна остановить радикалов в Идлибе


 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

“Конарак”. До и после



В продолжение вчерашней истории с иранским самострелом во время учений https://colonelcassad.livejournal.com/5857969.html
Несмотря на первоначальные сообщения о том, что "Конарак" в результате дружественного огня был потоплен, иранцы смогли оттащить то что от него осталось на базу.
На первой фотографии можно наблюдать "Конарак" до учений, а на второй фотографии – после.




Судя по этим кадрам, восстанавливать там особо нечего.








Погибшие моряки.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10454 9136
    Руса 12 мая 2020 в 13:53

    В Сирии весна уже в разгаре. Красивые цветы, траншеи и кровь.
    Война продолжается, несмотря на пандемию и рецессию в мире.

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