Россия – что надо было сделать вчера. (Публикация от 24 декабря 2016 )

На сегодня всем уже ясно, что существующая модель развития мировой экономики себя изжила. Западный мир старается продлить агонию и отсрочить экономическую и социальную катастрофу.

В числе предпринимаемых западом мероприятий по недопущению экономической и социальной катастрофы являются и мероприятия по превращению России в донора, с использованием массы напечатанных, ничем не обеспеченных, западных валют и поставленной ими компрадорской, оккупационной, администрации в России.

России предопределен следующий путь – поддержка западной экономики денежными средствами, выведенными из России, природными ресурсами, в обмен на пустые бумажки, и, наконец, уничтожение России как государства и расчленение ее территории.

Реализация данного плана, по их мысли, дает возможность отсрочит надвигающуюся катастрофу.

Пора осознать реальную опасность, в которой находится Россия.

Промедление смерти подобно.

Чрезвычайное положение, в котором оказалась Россия, требует чрезвычайных, волевых мер для спасения страны.

Восстановление суверенной экономики – вот путь к подлинной независимости страны.

Продвижение страны по пути экономического роста и как следствие обретения экономической независимости не возможно без комплексного решения следующих задач:

- решение задач по расширенному воспроизводству сырьевых ресурсов;

- модернизация и создание новых основных фондов промышленности;

- улучшение качества жизни населения страны;

- переход на инновационную модель развития производства.

Для того чтобы страна вплотную приступила к решению экономических проблем, необходимо обеспечить проведение целого ряда упреждающих организационно- правовых мер, т.е. если чрезвычайные меры по спасению экономики, да и России как государства, необходимо было предпринять вчера , то упреждающие организационно-правовые меры необходимо было реализовать позавчера.

Основные меры:

1. Восстановить Госплан РФ, т.е. орган государственного планирования экономического развития страны. Госплан анализирует, готовит к утверждению план развития страны по всему спектру социально-экономических вопросов с контрольными цифровыми показателями. По источнику финансирования планы разделяют на:

- финансируемые государством;

- финансируемые частным капиталом;

- смешанное частно-государственное финансирование;

- финансирование за счет зарубежных инвистиций.

Госплан готовит для утверждения основные направления развития страны на 5-ть лет.

2. Пересмотреть территориально-административное деление страны.

Территория делится на экономические районы. Основной принцип определения границ и размеров экономических районов – безубыточная экономика, самофинансирование территории.

Все руководство экономической деятельностью района в руках экономической администрации территории. На вошедшие в состав старые административно-территориальные образования (в том числе национальные) возлагаются только обязанности по обеспечению социальных, культурных, образовательных, медицинских и жилищно-коммунальных потребностей населения.

Финансирование этих программ производится через бюджет составляемый административно-территориальными образованиями и утверждаемый в администрации экономического района.

Все денежные средства экономических районов находятся в региональном отделении «Государственного Промстройбанка РФ».

Все валютные счета и внешнеэкономическая деятельность только через региональные отделения «Государственного банка внешнеторговых и валютных операций».

3. Провести реформу судебной системы:

- принятие судебных решений не на понятиях и внутренних убеждениях судей, допускающие вольное толкование законов, а на основе правоприменительной практике законов, оформленной документально ( основа: пленумы верховного суда, ВАС РФ),

эти своды документов должны быть в свободном доступе;

- ответственность судей за принятие незаконных судебных решений.

Принятие таких решений нарушение конституционных прав граждан на судебную защиту, злоупотребление доверием президента, делегирующего право судьям принимать решения от имени президента и государства.

4. Внести изменения в законодательство:

- ужесточение ответственности за посягательство на государственное имущество и государственные финансы;

- ужесточение наказания за взятки, превышение должностных полномочий;

- введение нормы наказания за вышеперечисленные преступления - каторжные работы с конфискацией имущества, в том числе у родственников;

- нижний предел наказания – 10 лет каторжных работ;

- отсутствие срока давности по этим преступлениям.

5. Принятие закона об оффшорах:

-организация оффшорных компаний, участие в оффшорных компаниях и выведение капитала в оффшоры – нижний предел 15 лет каторжных работ с конфискацией.

5. Ответственность за нарушение законодательства в процессе приватизации:

- конфискация предприятий в пользу государства;

- возврат в госказну недоначисленных и использованных не по назначению амортизационных отчислений;

- компенсация финансов на восстановления износа основных средств по отношению на момент приватизации;

- запрет всех, кто разрабатывал, руководил приватизацией, нарушал закон при приватизации на занятие государственных должностей.

6. Реорганизация банковской системы:

- подчиненность Центробанка (Госплан+Правительство+ экономический департамент Президента);

- запрет Центробанку на деятельность имеющую признаки коммерческой;

- создание государственных банков:

а) «Промстройбанк» (производство, инвестиции в производство, контроль за расходованием государственных средств);

б) «Банк внешнеторговых и валютных операций» (вся внешнеторговая деятельность, все перемещения валюты за рубеж и из-за рубежа, все счета в валюте, все расчеты в валюте, все кредиты в валюте;

в) «Государственный ипотечный банк» (работа с населением – ипотека, потребительские кредиты);

- запрет коммерческим банкам на внешнеэкономическую деятельность.

7. Инвестиционная деятельность.

- разработка и утверждение перспективной программы развития Госпланом;

- запрет на портфельные зарубежные инвестиции, прямые инвестиции на срок не менее 10 лет через Госплан;

- биржевая торговля только акциями и облигациями, остальное в т.ч. валюта – под запрет;

- переход на внутренние инвестиции путём целевого (связанного) кредитования программ за счет эмиссии рублей (доведения монетизации экономики до 150-180% ВВП) возможно параллельное применение госвекселей;

- ставки по кредитованию промышленности – 1,5 – 2, % годовых на сроки до 20 лет;

- ответственность за нецелевое использование кредитов от 10 лет каторжных работ с конфискацией имущества в т.ч. у родственников;

- кредитование за счет государственных средств только через «Промстройбанк»;

- в особых случаях государство берёт на себя погашение % по кредиту либо часть кредита за долю в предприятии;

8. Финасово-денежная политика.

- операции с валютой, открытие валютных счетов, операции с зарубежными банками только через государственный «Банк внешнеторговых и валютных операций»;

- 100% продажа валюты государству (вся валютная выручка автоматически конвертируется в рубли, в случае оплаты внешнеторговых операций происходит автоматическая обратная конвертация);

- возмещение НДС по внешнеторговым операциям только после поступления оплаты по контракту на счет банка;

- запрет на любые операции с офшорами (по закону владелец оффшоров – преступник и, как следствие, запрет на выезд за рубеж; реабилитация – после закрытия оффшоров и перевод денег в Россию);

- законодательно установить твердый курс рубля к доллару на уровне 20-25 рублей за доллар на срок не менее 10 лет, что даст возможность ускоренного перехода на межгосударственную торговлю и продажу товаров за рубли, сделает прогнозируемым рынок инвестиций;

9. Улучшение жизни населения как элемента инвестиционной деятельности.

– реформирование системы образования, возврат к советской методологии в образовании где приоритеты: политехничность, способность к логическому мышлению и анализу, способность к творчеству, способность к самообразованию;

- реформирование системы здравоохранения:

а) основная медицина ( не менее 95%) – государственная;

б) установка целевых показателей по заболеваемости, смертности, диспансеризации;

- восстановление лечебно-трудовых закрытых учреждений ( бродяги, пьяницы, наркоманы – труд и лечение);

- увеличение числа детских садов (дошкольное образование);

- выделение государственный средств на исскуство, телевидение только после утверждения инвестиций государственными художественными комиссиями (всякая «дурь» – сколько угодно, но за свои деньги);

- разработка и принятие программы воспитания и образования молодежи ( показывать и пропагандировать: ценность честного труда, порядочность, совесть, образованность и иные христианские ценности);

- убрать с теле- и киноэкранов праздность, красивую жизнь без тркда, бандитские разборки и все то что является чуждым христианским ценностям;

- восстановить госконтроль над основными периодическими изданиями, запретить зарубежное финансирование печати и общественной деятельности (общественное – значит на общественных началах за свои деньги);

10. Промышленная политика. </u>

- переход на единый налог для производителей % от оборота либо от реализации;

- увеличить кратно налог на продажу необработанного сырья за рубеж;

- вернуть в госсобственность ж/д транспорт, электроэнергетику, предприятия по добыче сырья из недр (по конституции – собственность народа);

- установит рентабельность ж/д транспорта и электроэнергетики – 0%;

- воссоздать единую энергосистему;

- прибыль, инвестируемую в производство, не облагать налогом;

- малый бизнес освободить от налогов на 3 года;

- конечные торговые наценки на промышленную продукцию не более 10% от отпускной цены производителя;

- целевое финансирование государством только в обмен на долю в предприятиях и банках;

- размещение иностранных производств только при условии 80-90% локализации в течении 5 лет;

- выход из ВТО и установление заградительных пошлин, либо установление заградительных пошлин на основании национальных стандартов, техусловий, санитарных требований;

- отмена НДС.

Реализация всего вышесказанного, по своей сути, является управленческой задачей, т. е. это работа для профессионалов управленцев, имеющих практический опыт по управлению реальным производством. Экономика, статистика, аналитика, математика и т.д.– «обслуживающий персонал» при управленце.