Россия – что надо было сделать вчера. (Публикация от 24 декабря 2016 )
На сегодня всем уже ясно, что существующая модель развития мировой экономики себя изжила. Западный мир старается продлить агонию и отсрочить экономическую и социальную катастрофу.
В числе предпринимаемых западом мероприятий по недопущению экономической и социальной катастрофы являются и мероприятия по превращению России в донора, с использованием массы напечатанных, ничем не обеспеченных, западных валют и поставленной ими компрадорской, оккупационной, администрации в России.
России предопределен следующий путь – поддержка западной экономики денежными средствами, выведенными из России, природными ресурсами, в обмен на пустые бумажки, и, наконец, уничтожение России как государства и расчленение ее территории.
Реализация данного плана, по их мысли, дает возможность отсрочит надвигающуюся катастрофу.
Пора осознать реальную опасность, в которой находится Россия.
Промедление смерти подобно.
Чрезвычайное положение, в котором оказалась Россия, требует чрезвычайных, волевых мер для спасения страны.
Восстановление суверенной экономики – вот путь к подлинной независимости страны.
Продвижение страны по пути экономического роста и как следствие обретения экономической независимости не возможно без комплексного решения следующих задач:
- решение задач по расширенному воспроизводству сырьевых ресурсов;
- модернизация и создание новых основных фондов промышленности;
- улучшение качества жизни населения страны;
- переход на инновационную модель развития производства.
Для того чтобы страна вплотную приступила к решению экономических проблем, необходимо обеспечить проведение целого ряда упреждающих организационно- правовых мер, т.е. если чрезвычайные меры по спасению экономики, да и России как государства, необходимо было предпринять вчера , то упреждающие организационно-правовые меры необходимо было реализовать позавчера.
Основные меры:
1. Восстановить Госплан РФ, т.е. орган государственного планирования экономического развития страны. Госплан анализирует, готовит к утверждению план развития страны по всему спектру социально-экономических вопросов с контрольными цифровыми показателями. По источнику финансирования планы разделяют на:
- финансируемые государством;
- финансируемые частным капиталом;
- смешанное частно-государственное финансирование;
- финансирование за счет зарубежных инвистиций.
Госплан готовит для утверждения основные направления развития страны на 5-ть лет.
2. Пересмотреть территориально-административное деление страны.
Территория делится на экономические районы. Основной принцип определения границ и размеров экономических районов – безубыточная экономика, самофинансирование территории.
Все руководство экономической деятельностью района в руках экономической администрации территории. На вошедшие в состав старые административно-территориальные образования (в том числе национальные) возлагаются только обязанности по обеспечению социальных, культурных, образовательных, медицинских и жилищно-коммунальных потребностей населения.
Финансирование этих программ производится через бюджет составляемый административно-территориальными образованиями и утверждаемый в администрации экономического района.
Все денежные средства экономических районов находятся в региональном отделении «Государственного Промстройбанка РФ».
Все валютные счета и внешнеэкономическая деятельность только через региональные отделения «Государственного банка внешнеторговых и валютных операций».
3. Провести реформу судебной системы:
- принятие судебных решений не на понятиях и внутренних убеждениях судей, допускающие вольное толкование законов, а на основе правоприменительной практике законов, оформленной документально ( основа: пленумы верховного суда, ВАС РФ),
эти своды документов должны быть в свободном доступе;
- ответственность судей за принятие незаконных судебных решений.
Принятие таких решений нарушение конституционных прав граждан на судебную защиту, злоупотребление доверием президента, делегирующего право судьям принимать решения от имени президента и государства.
4. Внести изменения в законодательство:
- ужесточение ответственности за посягательство на государственное имущество и государственные финансы;
- ужесточение наказания за взятки, превышение должностных полномочий;
- введение нормы наказания за вышеперечисленные преступления - каторжные работы с конфискацией имущества, в том числе у родственников;
- нижний предел наказания – 10 лет каторжных работ;
- отсутствие срока давности по этим преступлениям.
5. Принятие закона об оффшорах:
-организация оффшорных компаний, участие в оффшорных компаниях и выведение капитала в оффшоры – нижний предел 15 лет каторжных работ с конфискацией.
5. Ответственность за нарушение законодательства в процессе приватизации:
- конфискация предприятий в пользу государства;
- возврат в госказну недоначисленных и использованных не по назначению амортизационных отчислений;
- компенсация финансов на восстановления износа основных средств по отношению на момент приватизации;
- запрет всех, кто разрабатывал, руководил приватизацией, нарушал закон при приватизации на занятие государственных должностей.
6. Реорганизация банковской системы:
- подчиненность Центробанка (Госплан+Правительство+ экономический департамент Президента);
- запрет Центробанку на деятельность имеющую признаки коммерческой;
- создание государственных банков:
а) «Промстройбанк» (производство, инвестиции в производство, контроль за расходованием государственных средств);
б) «Банк внешнеторговых и валютных операций» (вся внешнеторговая деятельность, все перемещения валюты за рубеж и из-за рубежа, все счета в валюте, все расчеты в валюте, все кредиты в валюте;
в) «Государственный ипотечный банк» (работа с населением – ипотека, потребительские кредиты);
- запрет коммерческим банкам на внешнеэкономическую деятельность.
7. Инвестиционная деятельность.
- разработка и утверждение перспективной программы развития Госпланом;
- запрет на портфельные зарубежные инвестиции, прямые инвестиции на срок не менее 10 лет через Госплан;
- биржевая торговля только акциями и облигациями, остальное в т.ч. валюта – под запрет;
- переход на внутренние инвестиции путём целевого (связанного) кредитования программ за счет эмиссии рублей (доведения монетизации экономики до 150-180% ВВП) возможно параллельное применение госвекселей;
- ставки по кредитованию промышленности – 1,5 – 2, % годовых на сроки до 20 лет;
- ответственность за нецелевое использование кредитов от 10 лет каторжных работ с конфискацией имущества в т.ч. у родственников;
- кредитование за счет государственных средств только через «Промстройбанк»;
- в особых случаях государство берёт на себя погашение % по кредиту либо часть кредита за долю в предприятии;
8. Финасово-денежная политика.
- операции с валютой, открытие валютных счетов, операции с зарубежными банками только через государственный «Банк внешнеторговых и валютных операций»;
- 100% продажа валюты государству (вся валютная выручка автоматически конвертируется в рубли, в случае оплаты внешнеторговых операций происходит автоматическая обратная конвертация);
- возмещение НДС по внешнеторговым операциям только после поступления оплаты по контракту на счет банка;
- запрет на любые операции с офшорами (по закону владелец оффшоров – преступник и, как следствие, запрет на выезд за рубеж; реабилитация – после закрытия оффшоров и перевод денег в Россию);
- законодательно установить твердый курс рубля к доллару на уровне 20-25 рублей за доллар на срок не менее 10 лет, что даст возможность ускоренного перехода на межгосударственную торговлю и продажу товаров за рубли, сделает прогнозируемым рынок инвестиций;
9. Улучшение жизни населения как элемента инвестиционной деятельности.
– реформирование системы образования, возврат к советской методологии в образовании где приоритеты: политехничность, способность к логическому мышлению и анализу, способность к творчеству, способность к самообразованию;
- реформирование системы здравоохранения:
а) основная медицина ( не менее 95%) – государственная;
б) установка целевых показателей по заболеваемости, смертности, диспансеризации;
- восстановление лечебно-трудовых закрытых учреждений ( бродяги, пьяницы, наркоманы – труд и лечение);
- увеличение числа детских садов (дошкольное образование);
- выделение государственный средств на исскуство, телевидение только после утверждения инвестиций государственными художественными комиссиями (всякая «дурь» – сколько угодно, но за свои деньги);
- разработка и принятие программы воспитания и образования молодежи ( показывать и пропагандировать: ценность честного труда, порядочность, совесть, образованность и иные христианские ценности);
- убрать с теле- и киноэкранов праздность, красивую жизнь без тркда, бандитские разборки и все то что является чуждым христианским ценностям;
- восстановить госконтроль над основными периодическими изданиями, запретить зарубежное финансирование печати и общественной деятельности (общественное – значит на общественных началах за свои деньги);
10. Промышленная политика.</u>
- переход на единый налог для производителей % от оборота либо от реализации;
- увеличить кратно налог на продажу необработанного сырья за рубеж;
- вернуть в госсобственность ж/д транспорт, электроэнергетику, предприятия по добыче сырья из недр (по конституции – собственность народа);
- установит рентабельность ж/д транспорта и электроэнергетики – 0%;
- воссоздать единую энергосистему;
- прибыль, инвестируемую в производство, не облагать налогом;
- малый бизнес освободить от налогов на 3 года;
- конечные торговые наценки на промышленную продукцию не более 10% от отпускной цены производителя;
- целевое финансирование государством только в обмен на долю в предприятиях и банках;
- размещение иностранных производств только при условии 80-90% локализации в течении 5 лет;
- выход из ВТО и установление заградительных пошлин, либо установление заградительных пошлин на основании национальных стандартов, техусловий, санитарных требований;
- отмена НДС.
Реализация всего вышесказанного, по своей сути, является управленческой задачей, т. е. это работа для профессионалов управленцев, имеющих практический опыт по управлению реальным производством. Экономика, статистика, аналитика, математика и т.д.– «обслуживающий персонал» при управленце.
План, безусловно, хороший!
Однако в этом плане присутствует серьёзный недочёт – кадры. Основным препятствием будут кадры второго эшелона (разные замминистра, начальники управлений и пр.), в котором как в болоте будут тонуть любые инициативы. Это можно было бы преодолеть решениями типа “сталинский призыв”, просто так “болото” не уйдёт. Вся проблема, что в данный момент не представляю, как это реализовать.
Нужна базовая политическая сила. К сожалению ни одна из действующих партий не подходит под эти задачи. Возможно задачу решила бы новая партия, способная объединить все здоровые силы общества. Иначе пятая колонна продаст страну.