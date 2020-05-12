Фильм «Солдатик»: Таких не победить

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Мой обзор посвящён фильму «Солдатик», снятому в 2018 году, о самом маленьком герое Великой Отечественной войны. Перед праздником, посвящённому 75-летию Победы в Великой Отечественной войне решила показать его своей 7 – летней дочери.

Основан на реальной истории

Этот фильм является автобиографичным, он создан по истории жизни реального человека – сына полка – Сергея Андреевича Алёшкова (Алёшкина), воспитанника 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии, участвовал в Сталинградском сражении.

Сергей родился в 1936 году в деревне Грынь Западной области (с административным центром в г. Смоленске на тот период времени). Отец Сергея Алёшкова умер ещё до войны, оставив сиротами четверых детей — Ивана, Андрея, Петра и самого младшего — Сергея.

Когда осенью 1941 года область была занята гитлеровцами, деревня стала базой партизанского отряда, а её жители — партизанами. В том числе мать Серёжи и его старший брат десяти лет Петя, которые на одном из заданий были схвачены гитлеровцами. После пыток мать и брата казнили: Петя был повешен, а пытавшаяся спасти сына мать была застрелена гестаповцем. В августе 1942 года партизанская база в деревне была атакована карателями. Жители спасались бегством, во время которого Сергей потерялся. Спустя несколько дней в истощённом состоянии был найден разведчиками 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии и перенесён через линию фронта.

В расположении советских войск Сергей по малолетству перепутал свою фамилию и назвался Алёшкиным. 8 сентября 1942 года был официально усыновлён командиром полка, Михаилом Даниловичем Воробьёвым, на тот момент ещё бездетным и холостым. Считается самым юным сыном полка в истории Великой Отечественной войны.

В начале ноября 1942 года вместе с полком попал под Сталинград. Там он спас своего нового отца, под обстрелом позвав на помощь и приняв участие в откапывании заваленного блиндажа с командиром полка и несколькими офицерами. За это он приказом № 013 от 26 апреля 1943 года был награждён медалью «За боевые заслуги».

Несмотря на свой малый возраст стойко переносил все тяготы и лишения военного времени и чем мог всеми силами помогал своей дивизии. За время боевых действий Сергей Алёшков был несколько раз ранен и несколько раз оказывался в опасных для жизни ситуациях. И только в 1944 году из Польши по требованию командарма Василия Чуйкова он был отправлен в Тульское суворовское военное училище, где оказался самым молодым воспитанником. После окончания войны, выучился в Харькове на юриста, и уехал жить и работать в Челябинск, где к тому моменту жила его приёмная семья. Работал следователем прокуратуры, затем прокурором, а в последние годы юрисконсультом на Челябинском заводе оргстекла. Свой земной путь завершил 1 февраля 1990 года.

Награды: – Медаль «За боевые заслуги» (1943).

– Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945).

– Орден Отечественной войны I степени (1985).

Сюжет фильма

Зрительская категория фильма заявлена его создателями 6+. Он рекомендован к показу в учебных заведениях.

В фильме очень аккуратно показаны отношения командира дивизии с медсестрой Катей, которой тот всё не мог признаться в своих чувствах. Да и маленький Серёженька всем сердцем прикипел к этой заботливой женщине, а она – к нему. Показан очень трогательный момент, когда командира упрашивает вся дивизия оставить мальчика у них, но оставаться в дивизии мальчику опасно, и командир понимает это. В последний момент, когда за Серёжей приехала машина, чтобы отвезти его в тыл, командир, увидев глаза парнишки и услышав, что Серёжа ждал его и боялся, что тот будет убит, принимает решение усыновить его и оставить в дивизии на радость всем.

Серёжа, сперва испугавшись первого обстрела и ища среди военной канонады Катю и своего нового отца, командира дивизии, встречает одного из солдат, который взывает к его сильному духу и произносит фразу: «Тут верить надо в победу изо всех сил, и не распускать нюни». С этого момента Серёжа держится стойко, как настоящий защитник Родины, и всем заявляет, смешно выговаривая сложное для него слово: «Я – ординаровец, помощник командира!»

Помня заветную фразу командира «мужчины не плачут», маленький Серёжа доказывает свою помощь не только словом, но и делом. Используя бинокль, он находит немецких разведчиков, помогает медсёстрам в госпитале ухаживать за ранеными, разносит фронтовую почту бойцам. В одном из эпизодов показан момент, когда Серёжа, на свой страх и риск, не поставив в известность командира, пробирается к месту разрыва радиопровода, чтобы восстановить связь. Решение он принимает самостоятельно, думая, что он маленький, в него не попадут немцы.

Держа в руке оборванный конец провода и проползая по полю, окружённый взрывами, он натыкается на умирающего связиста, жалеет его и очень трогательно произносит: «Дяденька, миленький … ты только скажи, как этот провод соединить надо?». Связисту удаётся проинструктировать Серёжу, и он благополучно восстанавливает связь.

Актёру Андрею Андрееву, играющему роль Серёжи, отлично удаётся изобразить героя, где он, с одной стороны, маленький мальчик со всеми присущими этому возрасту эмоциями, а с другой стороны, помощник командира и ординарец, который должен выполнить свой долг перед Родиной. Это решение он принимает самостоятельно. Бойцы удивляются его храбрости, но относятся к нему как к ребёнку (ведь у многих в тылу остались такие же дети).

Боевые действия в фильме показаны по-настоящему (взрывы, выстрелы, бомбёжка), война всё же, но щадяще для детской психики. Так, чтобы они почувствовали всю реальность событий того времени, но без сцен жестокости, крови и т.п.

В фильме присутствует много позитивных моментов: забота бойцов об их маленьком друге и помощнике, доброжелательная атмосфера между солдатами, где есть место и шуткам, и плясу, их сплочённость в ходе боевых операций; милый образ маленького Серёжи, но в то же время всё понимающего мальчика, который во всём старается походить на своих старших товарищей, попросив своего названного отца, командира дивизии, не обращаться с ним, как с маленьким, и не испугавшись присутствия генерала, обратиться к нему за новым поручением.

Также порадовал момент включения в состав дивизии ординарца Резо, роль которого сыграл Зураб Миминошвили. По сюжету его заботливая троюродная сестра присылала в дивизию то варежки, то чурчхелу. Его герой показан добрым, щедрым, заботливым и с чувством юмора. Как мы знаем из рассказов фронтовиков, состав нашей советской армии в то время был хоть и многонациональным, но объединённым одной общей целью и единым духом победы над немецкими захватчиками.

Все советские воины показаны человечными, с чувством юмора, с любовью и заботой относящимися к маленькому мальчику, но, в то же время собранными, сконцентрированными и решительными при атаках противника.

Возможно некоторым взрослым зрителям, перевидавшим не один десяток фильмов про войну, эта кинокартина покажется немного наивной и снятой «не по-настоящему». Но давайте не будем строгими. Предположу, что фильм снят для детей как раз возраста Серёжи, чтобы они смогли понять и прочувствовать на себе, как в то время тяжело приходилось их дедушкам и прадедушкам, бабушкам и прабабушкам, увидели доблесть наших воинов и испытали гордость за них и любовь к своей Родине.

Чему учит этот фильм?

1. Ответственности, самостоятельности, воле и дисциплинированности с малых лет,

несмотря ни на какие внешние условия жизни;

2. Человечности, доброте, семейным ценностям, несмотря на военное время;

2. Патриотизму и любви к своей Родине;

3. Сохранению исторической памяти своего народа в неискажённом виде.

Фильм получился светлым и душевным. В нём нашлось место и войне, и любви, и драме, и семейным ценностям, и реальной истории. Сцен с употреблением алкоголя, табака и других наркотиков в фильме нет. Рекомендую к просмотру с детьми.

Светлана Соуло

Источник: http://feedproxy.google.com/~r/whatisgood/OuMj/~3/KqJtRz4CrTc/