Е.Ю.Спицын и В.Е.Воронин “Загадки Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.”

... архитектуре профессор Николай Николаевич Воронин не является сторонником «норманской... Сизов и А.А. Спицын. Именно в их трудах .... Так, А.А. Спицын смело решал проблему расселения славянских... его.Профессор Н.Н. Воронин, Ежемесячный журнал Славянского комитета...
Встретились два историка.
ЧАС беседовали НИОЧЁМ за хорошие денешки.
Чтоб я так жил ))
В этот раз почти не ВРАЛИ что удивительно
Чтобы понять, о чем беседовали два историка, нужно иметь мозги, а тебе они зачем? Чтобы гадить, мозги не требуются.
О Антошка проснулся.
Хмурый с похмелья ))
Может споёшь? ))