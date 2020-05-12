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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 9

08:57. 12 мая 2020 22 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 5. 1985. Празднование Дня победы в Москве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 6. 1985. Из жизни курсантов
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 7. 1985. Из жизни перебежчика
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 8. 1985.«Застрельщики и заединщики»


«Маленькая Москва» в Дрездене


Мосфундаментстрой-2. Возведение дома в жилом районе Фили-Кунцево бригадой строительного отдела Су-163. 3 мая


«Оршанский льнокомбинат». Лауреат Государственной премии СССР ткачиха Ольга Федюкович (справа) обучает молодого работника Галину Чадович. 15 мая


Визит Михаила Горбачева в Киев. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев посещает Институт электросварки им. Е. А. Патона. 25 июня


Машинист киевского метрополитена Виктор Гладков позирует в кабине поезда


Станция «Университет» Киевского метрополитена. Т. Линник (слева) и ее помощник, дежурный оператор В. Зварич контролируют пассажиропоток с помощью телемеханики


Строительство станции «Пражская» Московского метрополитена


Православный священник на воскресной утренней службе


Алтайский край. Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев посещает школу № 42 в Барнауле.


Военно-воздушная инженерная орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая академия имени профессора Н. Е. Жуковского. Ангар


Военно-воздушная инженерная орденов Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая академия имени профессора Н. Е. Жуковского. Студенты первого курса в аэродинамической лаборатории


Гари Каспаров стал самым молодым чемпионом мира, победив действующего чемпиона Анатолия Карпова


Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев с рабочими завода им. Лихачева. 16 апреля


Лидеры КПСС Михаил Горбачев, Николай Тихонов и Андрей Громыко изображены на Мавзолее Ленина во время празднования Первомая


Празднование 68-й годовщины Великой Октябрьской революции. Члены советского правительства изображены на Мавзолее Ленина


Начато строительство ветки Беркакит-Томмот-Якутск в Южной Якутии


Техническое обслуживание тяговой подстанции в г. Северобайкальске, созданного в качестве базового поселка для работников Байкало-Амурской магистрали


Четвертая сессия Верховного Совета Советского Союза


На Лубянской площади


На Лубянской площади

Источник: https://humus.livejournal.com/7212130.html

Метки: история, Россия, фото

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