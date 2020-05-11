Взгляд буддиста на нынешнюю ситуацию. К.Н. Илюмжинов: «Время хороших новостей зависит от нас»

Мы в самоизоляции Мы в самоизоляции . День за днем. Читаем новости. Среди мрачных новостей попадаются и хорошие. Вот вполне себе позитивная весть: в каналы Венеции вернулась жизнь. Из-за карантина резко сократилось количество туристов, вода стала чище, в каналы вернулись рыбы, дельфины и лебеди. Хотя многие пишут, что дельфины в Венеции – это фейк, но мигрирующие лебеди стали появляться и в самом деле.



Что еще происходит в мире? Улицы курортных городов Тайланда атакуют голодные обезьяны.



Животные привыкли, что с ними делятся едой туристы, но улицы опустели, туристов нет, а местные жители обезьян кормить не хотят. Голодные и злые приматы объединяются в «банды», которые сражаются друг с другом за еду, а завтра они, возможно, будут нападать на людей. Как в Испании, где в городах оголодавшие голуби стали нападать на прохожих. Туристов стало меньше, никто не подкармливает птиц, а еда им нужна. Птицы, потерявшие страх, не дают прохода людям. И это тоже последствия пандемии.



Природа восстанавливает свои силы. Но неужели мы станем непримиримыми врагами, и, чтобы восстановить утраченное, природе надо будет расправиться с человеком? Трудно и страшно в это поверить.



Мы каждый день видим приметы того, что пандемия не проходит бесследно. Да, человечеству преподан жестокий урок. Природа вздохнула свободно, это факт. Но какой ценой? Количество зараженных по всему миру исчисляется миллионами, число погибших близко к четверти миллиона.



Страшные цифры! Будто кругом война. Но если разобраться, именно так и есть – война идет, и линия фронта проходит через каждого из нас.



Всему человечеству, каждому персонально, брошен вызов. Безусловный вывод: надо любить мир и любить друг друга. Надо признать, наконец, что все живое на земле имеет право жить. Но все это, к сожалению, пока только слова.



Потому что, прежде всего, надо научиться любить себя, беречь себя, спасать себя от беды в трудную минуту. Лишь тогда мы сможем спасать других и помогать более слабым. Что делать? Пока есть свободное время, давайте заниматься спортом, укреплять силы физические и духовные, больше читать, играть в шахматы, наконец.



И помните – миром завтра будут управлять умные. Будьте одним из них. Будьте среди тех, от кого хоть что-то в жизни зависит. Не будьте рабами. Время хороших новостей наступит. Обязательно. И во многом это зависит от нас.





К.Н. Илюмжинов,

1-ый президент Калмыкии,

6-ой президент ФИДЕ



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Источник.

НАВЕРХ . Страшные цифры! Будто кругом война. Но если разобраться, именно так и есть – война идет, и линия фронта проходит через каждого из нас.Всему человечеству, каждому персонально, брошен вызов. Безусловный вывод: надо любить мир и любить друг друга. Надо признать, наконец, что все живое на земле имеет право жить. Но все это, к сожалению, пока только слова.Потому что, прежде всего, надо научиться любить себя, беречь себя, спасать себя от беды в трудную минуту. Лишь тогда мы сможем спасать других и помогать более слабым. Что делать? Пока есть свободное время, давайте заниматься спортом, укреплять силы физические и духовные, больше читать, играть в шахматы, наконец.И помните – миром завтра будут управлять умные.Будьте среди тех, от кого хоть что-то в жизни зависит.Время хороших новостей наступит. Обязательно. И во многом это зависит от нас.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5015360.html