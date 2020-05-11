Военная экономика Третьего Рейха и союзники Гитлера
21:06. 11 мая 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Военный историк Алексей Исаев о военной экономике Третьего Рейха и о том, как в нее были включены экономики оккупированных и союзных Третьему Рейху государств.
На новогодних каникулах, кстати, прочел неплохую книгу Адама Туза "Цена разрушения: Создание и гибель нацистской экономики" https://www.ozon.ru/context/detail/id/146672417/, где анализировались экономические причины краха Германии.
При некоторых недостатках, книга предлагает обильную фактуру по различным отраслям экономики Третьего Рейха, акцентируя внимание на значимых патологиях нацистской экономической системы, которые вели ее к экономическому краху, который дополнял и ускорял крах военный.
Плюс еще из недавнего у Исаева.
Тайны бомбардировки Дрездена.
Что такое танковый клин.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5860101.html