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Военная экономика Третьего Рейха и союзники Гитлера

21:06. 11 мая 2020 39 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Военный историк Алексей Исаев о военной экономике Третьего Рейха и о том, как в нее были включены экономики оккупированных и союзных Третьему Рейху государств.



На новогодних каникулах, кстати, прочел неплохую книгу Адама Туза "Цена разрушения: Создание и гибель нацистской экономики" https://www.ozon.ru/context/detail/id/146672417/, где анализировались экономические причины краха Германии.
При некоторых недостатках, книга предлагает обильную фактуру по различным отраслям экономики Третьего Рейха, акцентируя внимание на значимых патологиях нацистской экономической системы, которые вели ее к экономическому краху, который дополнял и ускорял крах военный.

Плюс еще из недавнего у Исаева.


Тайны бомбардировки Дрездена.


Что такое танковый клин.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5860101.html

Метки: Видео, вторая мировая война, исаев, история, книги, Нацизм, третий рейх, что почитать, экономика

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