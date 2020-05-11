Сводки от ополчения Новороссии 11 мая 2020

Генштаб ВСУ готовит внеплановый призыв и мобилизацию — названа причина: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина. По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины 14 раз открывали огонь по районам населенных пунктов Республики. На горловском направлении военные преступники 58-й бригады под командованием Кащенко обстреляли из 82-мм минометов, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы поселков шахты им. Гагарина и 6/7. Вчера в результате обстрела района г. Горловки разрушена одна и повреждена вторая базовая станция Республиканского оператора «Феникс», находящиеся по адресу: Никитовский район, ул. Горнопромышленная, д. 66. На донецком направлении боевики 57-й бригады Мишанчука, 28-й бригады Марченко и 54-й бригады Майстренко открывали огонь по районам н. п. Спартак, Ясиноватая, Еленовка, Веселое, Александровка и аэропорта г. Донецка с применением 120-мм и 82-мм минометов, гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Читайте также: «Большая беда!» — украинский чемпион жёстко высказался о Донбассе и Крыме (ВИДЕО) Отмечу, что вчера при проведении работ по обслуживанию железнодорожного полотна на перегоне Еленовка — Сигнальное ВСУ целенаправленно открыли огонь по выполнявшим плановый осмотр рабочим. Сотрудники были вынуждены укрыться в безопасном месте. В результате обстрела н. п. Ясиноватая поврежден дом по адресу: ул. Пушкина, 50. На мариупольском направлении военные преступники 10-й бригады под руководством Зубанича вели огонь из 82-мм минометов по району населенного пункта Коминтерново. Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется. Материалы по фактам обстрелов переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командиров бригад ВСУ: Кащенко, Мишанчука, Марченко и Зубанича. Читайте также: Трое «всушников» разбились насмерть в ДТП в День Победы (ФОТО) Вооруженные формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники вблизи населенных пунктов, подвергая опасности мирных жителей. Так, по данным наших источников в зоне ответственности 57 омпбр ВСУ, в жилом районе н. п. Водяное размещены три миномета. Обращаемся к жителям оккупированных Украиной территорий Донбасса с просьбой сообщать сотрудникам ОБСЕ о размещении вооружения и военной техники ВСУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, это поможет сохранить Вам жизнь. Вооруженные формирования Украины продолжают нести небоевые потери, которые в большинстве своем происходят в состоянии алкогольного опьянения. По имеющейся у нас информации от источника в штабе ОТГ «Восток», трое военнослужащих 108-го батальона 10-й бригады рядовые Киртока, Самсонов и Плещенко в состоянии алкогольного опьянения ночью самовольно покинули позиции и отправились на автомобиле в поселок Талаковка для закупки алкогольной продукции. В населенном пункте у военнослужащих произошел конфликт с местными жителями, в результате которого боевики были доставлены в военный госпиталь в Мариуполь со следами побоев. Читайте также: Год президентства Зеленского: украинцы преподнесли неприятный подарок (ВИДЕО) Командующим ОТГ «Восток» Москалевым по сложившейся традиции указанные небоевые потери будут представлены в вышестоящий штаб как потери в результате обстрелов со стороны НМ. По имеющейся у нас информации от местных жителей н. п. Авдеевка, около 15:00 9 мая старший сержант Лещенко из 54-й бригады в процессе празднования Дня Победы и распития спиртных напитков отправился на автомобиле Hummer в н. п. Орловское за очередной порцией алкогольной продукции. При следовании из расположения подразделения «всушник» совершил дорожно-транспортное происшествие с гражданским автомобилем марки «ЗАЗ», в результате которого пассажирка автомобиля 1947 г. р. получила тяжкие телесные повреждения. Командир 54-й бригады Майстренко пытается урегулировать ситуацию с водителем гражданского автомобиля и пострадавшим пассажиром с целью сокрытия информации о случившемся происшествии. В связи с массовыми случаями употребления спиртных напитков и жалобами со стороны местного населения командованием «ООС» отправлена комплексная комиссия по проверке положения дел в бригаде. Тем временем в глубине страны Генеральный штаб ВСУ планирует проведение призыва и мобилизации резервистов в особый период на срок до шести месяцев. Проведение мобилизационных мероприятий связано с возвращением из стран ЕС на Украину так называемых заробитчан, которые уклонялись от призыва в ВСУ, находясь на заработках в европейских странах. Проведение мобилизационных мероприятий спланировано в ближайшее время, пока более 100 тысяч «заробитчан» снова не покинули территорию страны с целью избавиться от нужды и прокормить свои семьи. Читайте также: Отпевать щеневмерлу рано, но они стараются (ВИДЕО)

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Карта обстрелов территории ЛНР. 11 мая 2020

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В лучших традициях гитлеровской пропаганды

Все новое – это хорошо забытое старое. Наверняка, каждый из вас хотя бы раз в жизни приходил к выводу о том, что эта истина верна и неоспорима. Особенно часто к подобному выводу приходят люди творческие – поэты, писатели, художники и музыканты. Им особенно сложно создать нечто уникальное, непохожее на то, что уже ранее произвели на свет божий их коллеги и соратники по цеху.

Но сложнее всех в наш век высоких технологий приходится пропагандистам и политтехнологам. Этим узкопрофильным специалистам весьма непросто придумать нечто новое, так как политическая жизнь каждого государства последние сто с небольшим лет походит на бурлящий океан. Но они выкручиваются. Одни и те же тезисы, пункты предвыборной программы кочуют из агиток одного политика в агитки другого, претерпевая при этом лишь самые минимальные трансформации.

Украинские политтехнологи, а особенно украинские пропагандисты – это вообще особый вид, отдельная цивилизация, которая живет исключительно по своим законам, застряв где-то в махровом средневековье. Нет, термин «средневековье» стоит воспринимать не буквально, на Украине, конечно, не жгут на костре ведьм и не считают, что земля плоская, но те приемы, которые они используют в своих пропагандистских материалах, давно и прочно пропахли нафталином.

Буквально на днях в целом ряде украинских СМИ появилась информация о том, что «участникам незаконных вооруженных бандформирований “ДНР” украинские патриоты отправили листовки, каждая из которых может стать для оказавшегося, как говорится, не в лучшее время не в лучшем месте человека “билетом в нормальную жизнь”. Для этого нужно всего лишь показать эту листовку бойцам ВСУ». Все очень просто. Бойцу ополчения ДНР нужно просто подобрать данную «агитку», спрятать ее в карман и при первом удобном случае рвануть в сторону позиций ВСУ, выкрикивая при этом что-то вроде «Нихт шиссен!». После того как «внявшего голосу разума» бойца возьмут в плен, ему нужно просто предъявить украинским солдатам «билет в нормальную жизнь», который откроет перед ним новые, возможно даже безграничные возможности. Ничего не напоминает?

Подобные, я бы даже сказал, идентичные пропагандистские приемы в свое время на фронтах Великой Отечественной войны практически повсеместно использовали идеологи нацисткой Германии. Разбрасываемые немцами с самолетов «пропуска» так же гарантировали «нормальную жизнь» тем красноармейцам, которые сложат оружие и перейдут на сторону Третьего Рейха. Правда, по факту, зачастую все оказывалось совсем не так радужно, и те немногие перебежчики из РККА либо сгинули в концентрационных лагерях, либо были убиты советскими солдатами после того, как взяв в руки оружие, влились в ряды Вермахта. Но это уже совсем другая история.

Сравнив две фотографии, на одной из которых фашистская листовка образца 1942 года, а на второй – украинская листовка образца 2020 года, вы наверняка придете к выводу, что писались они как будто по одному шаблону. А может, и вовсе кто-то просто взял за основу опыт «цивилизованных» немцев и решил не изобретать колесо, просто слегка перефразировав данное несложное послание.

Схожесть пропагандистских приемов идеологов гитлеровской Германии и идеологов «европейской» Украины меня совершенно не удивляет. Все то плохое, чем может «похвастаться» Германия, все то историческое наследие, о котором так упорно хотят забыть немцы, почему-то очень легко приживается на территории Украины, которая вроде как населена потомками победителей, сломавших хребет фашизму. Наверное, это один из тех немногих примеров в истории, примеров весьма абсурдных, когда люди отказываются от своего героического наследия, разменяв его на привнесённое извне чувство вины и ненависть к тем, кто подарил им свободу и мирное небо над головой. Этакое циничное предательство, совершенное исключительно в надежде на то, что их услышат, потреплют за щеку и дадут возможность ворваться в светлое и безбедное европейское будущее. Ну разве это не веский повод для того, чтобы попрать память своих предков и переписать историю в угоду тем, кто еще недавно именовался не иначе как «оккупанты»?

Именно поэтому на Украине фашистскую символику и портреты Гитлера можно увидеть гораздо чаще, чем красное знамя Победы и фотографии тех героев, которые громили нацистов в годы Великой Отечественной войны. Именно поэтому на территории зоны разграничения в Донбассе украинские каратели используют ровно те методы, которые использовали рвущиеся на территорию СССР немцы. Хорошо, что хоть еще не поставили в окопы патефоны и не крутят советские песни, время от времени заменяя их призывами: «Рус, сдафайся – тебя ждет горячий чай, еда и теплая постель».

Удивительно в данной ситуации лишь то, что, подражая идеологам фашисткой Германии, используя их приемы и тактики, восхищаясь нацистскими вождями и нацистскими преступниками разных мастей, украинские политики упрямо не хотят вспоминать, чем закончилась данная авантюра, Вторая мировая война, для Германии. Несмотря на обилие подобных листовок, патефоны и громкие воззвания, немецкий солдат так и не вошел в Москву парадным шагом. А вот советский солдат весьма жестко прогулялся по Берлину. Видимо, официальный Киев весьма настойчиво добивается того, чтобы ополченцы Донбасса рано или поздно прошли победным маршем по главным улицам столицы Украины…

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Азаров о позорной войне Украины против Донбасса

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Серия взрывов вывела силы ВСУ из строя: разведка ЛНР узнала интересные детали

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня. С позиций 93-й омбр ВСУ в районе н. п. Новтошковское из 120-мм минометов боевики ВСУ по приказу преступника Брыжинского подвергли обстрелу н. п. Желобок, Донецкий и Голубовское. Также боевики 93-й бригады ВСУ с позиций в районе н. п. Крымское обстреляли из 82-мм минометов н. п. Фрунзе. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется. Читайте также: Силовик-олигарх получил огромные полномочия и больше всех выиграл от карантина на Украине (ВИДЕО) Украинские вооруженные формирования по-прежнему продолжают нести небоевые потери. По данным нашего источника, в зоне ответственности 93-й бригады, при проведении работ по инженерному дооборудованию позиций, из-за нарушения требований безопасности произошла детонация инженерного боеприпаса. В результате взрыва тяжёлые ранения получил военнослужащий 1-го механизированного батальона сержант Корбут Д. В. Для проведения разбирательства и выяснения обстоятельств произошедшего на позиции 1-го батальона прибыл лично командир бригады Брыжинский. В ходе осмотра места происшествия на одной из позиций им был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, в котором находилось два автомата АК-74 № 258774, № 225649 и цинковые ящики с патронами общим количеством 6 тысяч 480 штук. В результате опроса командиров взводов и оказания на них психологического давления комбригу удалось выяснить, что данное вооружение было предназначено для продажи. Незаконная деятельность возглавлялась командиром батальона Сергеенко, который совместно с начальником службы РАВ бригады Боровко организовал преступную схему и регулярно списывал вооружение как утраченное в результате ведения боевых действий. Читайте также: Пьянство, контрабанда и драка с перестрелкой на позициях ВСУ: сводка с Донбасса В зоне ответственности 30-й омбр, сменившей по ротации 72-ю бригаду, при проведении минирования местности в районе позиций на переднем крае произошел подрыв МВУ, установленного инженерным подразделением 72-й омбр. В результате подрыва двое военнослужащих 3 батальона получили тяжелые ранения. Прибывший на замену командир 30-й бригады Гараз не смог договориться с комбригом 72-й Богомоловым о передаче формуляров минных полей, за информацию об установленных минах было запрошено 100 тысяч гривен. Традиционно в вооруженных формированиях Украины подобные важные боевые документы передаются прибывшим в зону «ООС» за денежное вознаграждение. Убывающий в ППД Богомолов запросил слишком высокую цену, которую Гараз платить отказался. Данные небоевые потери будут представлены как полученные в результате обстрелов. Читайте также: Как нацисты в 1941: На Западной Украине полиция требует предоставить списки евреев В рамках борьбы с коронавирусом в вооруженных силах Украины заместителем командующего медицинских сил ВСУ полковником Галушкой издан приказ об обязательной двухнедельной обсервации и ПЦР-тестировании всех военнослужащих в период ротационных мероприятий в зоне «ООС». В Черниговской области на общевойсковом полигоне «Гончаровский» оборудован полевой лагерь для размещения военнослужащих 59-й бригады, убывающей из зоны «ООС» для прохождения двухнедельного карантина. Однако условия, с которыми столкнулись военнослужащие в полевом лагере, оказались непригодны не только для проведения медицинского обследования, но и для проживания. Палатки имеют повреждения, в некоторых на кроватях отсутствует постельное бельё. Медицинские уголки не оборудованы. Средств дезинфекции и защитных масок на прибывшее количество личного состава не хватает. Начальник полигона подполковник Безпелкин Р. Г. на вопросы командиров подразделений о состоянии полевого лагеря заявил, что большая часть средств, выделенных на оборудование лагеря, была потрачена на восстановление учебно-материальной базы полигона, что, по его мнению, важнее мероприятий по борьбе с коронавирусом. Таким образом, выполнение приказа заместителя командующего медицинских сил ВСУ сорвано. В отношении Безпелкина за нецелевое использование денежных средств, а также игнорирование требований Министерства обороны Украины по борьбе с коронавирусной инфекцией представителями военной прокуратуры проводятся следственные действия. Читайте также: Зрелищные кадры: парад в Донецке вопреки карантину (ВИДЕО)

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