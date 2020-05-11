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Радио НОД 08.05.2020

16:15. 11 мая 2020 55 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Как вы считаете пандемия коронавируса рукотворна?

Споров насчёт происхождения нового коронавируса много. Но насколько я могу судить эта дрянь вполне естественного происхождения. Дело в том, что в китайской деревне чисто бытовые условия таковы, что там постоянно появляются всё новые варианты вирусов опасных для человека. И это боюсь будет продолжаться ещё не один век. К этому надо быть готовыми. Но не надо это приписывать злому умыслу. Там к сожалению совершенно естественные обстоятельства. Чисто бытовые условия таковы, что способствуют появлению новых вирусов.

Кстати! Должен заметить, что есть такая группа разведывательных сообществ всех пяти англосаксонских государств: Великобритания, Соединённых Государств Америки, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Они очень долго пытались найти хоть какие-то признаки искусственного происхождения нового коронавируса, но так и не нашли. И признали, что это естественное порождение несчастного случая, так сказать.

Это конечно крайне неприятно. Потому-что если бы этот коронавирус действительно был искусственного происхождения, то можно было бы ужесточить контроль над различными институтами и лабораториями биологических исследований и предотвратить повторение подобного. Но поскольку он естественный то совершенно понятно, что подобные эпидемии нам ещё предстоят. И это кстати значит, что надо быть очень серьёзно готовыми к повторению подобных обстоятельств.

Как бороться России с этой пандемией?

Боюсь, что в ближайшее время ничего лучшее чем карантинные меры не появиться. Карантин придуман лет 500 назад, но до сих пор не придумано ничего лучше. Конечно сейчас очень активно разрабатывают вакцину от коронавируса. Но по правилам проверки на эффективность вакцин придётся ещё минимум полгода, а даже скорее несколько больше, ждать пока вакцина из лаборатории придёт в лечебную практику. Причём тут ничего ускорить нельзя. Эти самые правила проверки не просто так придуманы. Они опираются на большой и печальный опыт. Как говориться: правила техники безопасности пишут кровью их нарушителей. И вот пока эта самая вакцина не введена в массовую практику ничего лучше чем карантин не придумать.

А что касается того, что у нас не официальный карантин, а режим самоизоляции. То есть вроде бы добровольный. Дело в том, что официальный карантин – это то, что в экономической и юридической практике называется форс-мажор. Дословно, это высшая сила. А форс-мажор, это повод для многих чрезвычайных мер. Таких, как скажем расторжение контрактов. И что это значит? Это значит, что в случае введения официального карантина чёртова уйма разнообразных бизнесов начнёт отказываться от своих обязательств ссылаясь на эту высшую силу…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-nod-08-05-2020/

Метки: видео блог, карантин, коронавирус, пандемия, эпидемия

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 13461 8331
    Maleos 11 мая 2020 в 16:52

    Библоида Вассермана Сталин бы точно распорядился расстрелять…

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  • 9114 3447
    nikolay 11 мая 2020 в 16:56

    Контроль нужно установить над службами дезинфекции, люди одетые в скафандры. Люди умирают сразу после их санитарной обработки дымящимся веществом. Так было в Китае и так происходит на Украине, когда санобработке подвергают священников и монахов московского патриархата. Сразу после обработки, объявляют их заражёнными.

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