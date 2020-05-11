Радио НОД 08.05.2020

Как вы считаете пандемия коронавируса рукотворна?

Споров насчёт происхождения нового коронавируса много. Но насколько я могу судить эта дрянь вполне естественного происхождения. Дело в том, что в китайской деревне чисто бытовые условия таковы, что там постоянно появляются всё новые варианты вирусов опасных для человека. И это боюсь будет продолжаться ещё не один век. К этому надо быть готовыми. Но не надо это приписывать злому умыслу. Там к сожалению совершенно естественные обстоятельства. Чисто бытовые условия таковы, что способствуют появлению новых вирусов.

Кстати! Должен заметить, что есть такая группа разведывательных сообществ всех пяти англосаксонских государств: Великобритания, Соединённых Государств Америки, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Они очень долго пытались найти хоть какие-то признаки искусственного происхождения нового коронавируса, но так и не нашли. И признали, что это естественное порождение несчастного случая, так сказать.

Это конечно крайне неприятно. Потому-что если бы этот коронавирус действительно был искусственного происхождения, то можно было бы ужесточить контроль над различными институтами и лабораториями биологических исследований и предотвратить повторение подобного. Но поскольку он естественный то совершенно понятно, что подобные эпидемии нам ещё предстоят. И это кстати значит, что надо быть очень серьёзно готовыми к повторению подобных обстоятельств.