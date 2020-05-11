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Операция “Negro Primero”

11:41. 11 мая 2020 126 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


В 50 километрах от столицы Венесуэлы военные поймали еще 8 участников провалившегося переворота.
В числе пойманных были и участники известной фотографии из лагеря подготовки боевиков на территории Колумбии, где засветился сын бывшего министра обороны Бадуэля.
Сейчас на территории Венесуэлы продолжается контртеррористическая операция "Negro Primero", так как несколько десятков установленных террористов подготовленных США на территории Колумбии еще находятся в розыске.




Район, где их отловили.












Поймали и Барака Обаму.


Пойманный вчера лейтенант Бетелми принимал участие в неудачной попытке военного переворота весной 2019 года.


Тогда ему удалось бежать в Колумбию.


Рыбак принявший участие в задержании американских террористов получил государственную награду.
































В Майкетии операцию по расследованию попытки переворота совмещают с информированием жителей о необходимости соблюдать социальное дистанцирование в 1,5 метра и носить маски.



























Также стало известно, что сбитый ПОВ Венесуэлы 7 мая самолет "Hawker", который использовался для перевозки наркотиков, в 2009 году использовался президентом Гватемалы.












Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи и этот самолет в 2009 году.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5858347.html

Метки: венесуэла, гватемала, империализм, колумбия, латинская америка, мадуро, наёмники, наркотики, США, терроризм, фотографии, чавизм, южная америка

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