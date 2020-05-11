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“Надо потерпеть”

16:45. 11 мая 2020 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Путин объявил, что с 12 мая заканчивается общий период "выходных".
Снятие ограничений в регионах (их формат, темп и особенности) будут отданы на откуп губернаторам. Москва будет контролировать процесс снятия/сохранения ограничений, чтобы их не продлевали сверх меры, там где это не нужно и не снимали слишком быстро там, где это еще опасно.
Официально признано, что экономика получила мощный удар и экономические потери велики.

Рекомендовано открывать стройки, добывающие предприятия,
Массовые мероприятия по прежнему запрещены. Ограничения могут быть сняты при улучшении эпидемиологической ситуации.
Пенсионерам настоятельно рекомендовано сидеть дома.
Для населения и малого бизнеса будут реализованы новые меры поддержки – пособия на детей и пособия по уходу за ребенком будут увеличены. Каждый ребенок с 3 до 16 лет получит разово 10 тыс. рублей. Частные предприятия получат деньги на выплату зарплат работникам. Также дополнительное деньги обещаны медикам. И т.д. и т.п. ИПшникам простят налоги за 2-й квартал, кроме НДС. Самозанятым вернут все налоги за 2019-й год.
Кол-во тестов будут наращивать, необходимые медицинские ресурсы будут запасать, с упором на наращивание собственного производства (хотя помощь из Китая и Вьетнама, тоже явно лишней не будет https://vk.com/wall-156278021_12971)
Основной посыл – ситуация будет развиваться еще долго, поэтому надо будет потерпеть. Выход из режима "самоизоляции" будет длительным и постепенным. Скоро это не закончится.

Между тем, в Крыму режим самоизоляции продлен до 31 мая.
С завтрашнего дня в Крыму и в Севастополе вводится масочный режим.
Главный санитарный врач Крыма и вовсе заявила, что в условиях ограничительных мер мы будем жить вплоть до изобретения вакцины.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5859533.html

Метки: коронавирус, медицина, Путин

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