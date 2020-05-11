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Корнет. Убийца танков

13:49. 11 мая 2020 119 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Чем знаменит противотанковый ракетный комплекс «Корнет»? Бронепробиваемостью! В своем классе он является лучшим в мире. Вооруженный кумулятивными боеприпасами, «Корнет» способен держать в страхе целую танковую армию, а его ракеты настолько точные и мощные, что работают по принципу «один выстрел – один танк».

Главный носитель «Корнета» – армейский внедорожник «Тигр». Но «Корнет» универсален: работает с наземной установки, устанавливается на любое шасси. Ракеты «Корнета» невозможно сбить или запутать: электронный «глаз» этого комплекса ни за что не отпустит свою цель!

Противотанковый комплекс «Корнет» отлично борется не только с тяжелой броней. С помощью мощного фугаса он легко расправится с «джихад-мобилями» террористов, бункерами и даже ударными вертолетами и дронами. Как? Расскажем и покажем в выпуске «Военной приемки» – «Корнет. Убийца танков».

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Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Q5ynLv2jKq0

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