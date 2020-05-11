Голос Мордора: День примирения — это день предательства своей памяти и своей истории

В Киеве, на правом берегу Днепра, на холме стоит величественный монумент. Это Родина-Мать. Она держит в поднятых руках щит и меч. На щите — герб СССР, герб страны, которая победила самое страшное зло в истории человечества и которой больше нет. Некогда единая страна, ставшая преемницей исторической России, распалась на множество осколков, а Украина, стала одним из них. До герба СССР на щите Родины-Матери ещё не дотянулись мерзкие ручонки декоммунизаторов и переписывателей истории, которым усердно потакают новые украинские власти. Слишком высоко и боязно. С технологиями, которые позволили бы это сделать — проблема. Это когда-то, во времена СССР, Украина могла строить авианосцы и космические ракеты, а сейчас всё это воспринимается, как некая фантастика. Но желание убрать этот герб с щита есть, желание огромное, непреодолимое. Потому что, когда всякие вятровичи и прочие потомки палачей и предателей видят этот герб, он буквально выжигает им глаза.

8 мая на Украине отмечают день примирения. Странная дата, когда страна, потерявшая в войне против нацизма огромное количество своих сыновей и дочерей, должна примиряться с теми, против кого они воевали. Грубо говоря, попытка примирения Добра со Злом. Представить такое сложно, но на Украине с этим нет проблем. Дело в том, что у власти вовсе не потомки тех, кто когда-то защитил великую страну и спас весь мир, а те, кто воевал на противоположной стороне. И несмотря на то, что дед президента Украины Зеленского носил красноармейскую форму и на его груди множество орденов и медалей за Победу в той войне, его внук — тоже предатель, предавший историю своей страны и память своего деда. Для современной Украины это обычное дело. Таких как Зеленский — очень много. Кто-то идейный, кто-то из-за выгоды. И очень много просто обманутых, одурманенных пропагандой, которая начала бушевать в стране с конца 80-х годов двадцатого века.

Примирение? Кого с кем? Когда речь идёт о той войне, невозможно говорить о каком-либо примирении. Нет никаких цветовых оттенков, есть только чёрное и белое. И примирение означает лишь смену цвета. Примирение означает не прощение и мир, а отказ от своей памяти и жирный плевок на могилы своих предков. Невозможно жертвам примириться с палачами. Особенно, если у палачей есть потомки, которые вынашивают всё те же людоедские планы. Примирение — это капитуляция с добровольным переходом на сторону врага.

Вот генерал Власов, в своё время, отлично примирился с нацистами, надев их форму. Какое может быть примирение, когда смотришь на фотографии руин советских городов? Какое может быть примирение, когда смотришь на кусочек хлеба из блокадного Ленинграда? На Бабий Яр, на Хатынь, на печи Освенцима и Майданека? Как мириться с теми, кто выкачивал кровь из детей в Саласпилсе? И какое может быть примирение с теми, кто верой и правдой служил нацистам, мучая и убивая свой собственный народ? Но на Украине призывают к примирению именно с ними! Даже несмотря на то, что их было ничтожное количество в сравнении в теми, кто воевал на стороне Добра, как тот же дед президента Зеленского.

Примирение — ложь. Предательство. Но в стране, где предательство возведено в ранг добродетели, наверное не может быть иначе. Для того, чтобы хоть что-то понять, Украине придётся испить всю чашу, до дна. В её истории так уже бывало, после чего всё возвращалось на круги своя. Сейчас, конечно же сложнее. Сама эта история не только украинская, но и активно подогревается теми, кто мечтает использовать Украину, как некий таран против России. Идеальный вариант — стравить две части, одного по сути народа. В России тоже пытались переформатировать память, но к вящему неудовольствию некоторых, это сделать не удалось. Конечно, попытки и надежды никто не оставляет, тем более, что в самой России достаточно много тех, кто работает именно на то, чтобы и русский народ потерял память и наплевал на свою историю. Чтобы он чувствовал себя виноватым, «платил и каялся».

А до герба на щите Родины-Матери, рано или поздно они доберутся. Но его демонтаж станет лишь символом обречённости того пути, который выбрала Украина.

Источник: https://nstarikov.ru/golos-mordora-den-primirenija-jeto-den-predatelstva-svoej-pamjati-i-svoej-istorii-115370