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Донеси на соседа

20:22. 11 мая 2020 46 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Читатель, у которого есть родственники в США, сообщает, что в штате Иллинойс в Лэйк-Каунти открылся профильный сайт для доноса на соседей нарушающих ограничительные меры против коронавируса.
Сам сайт вот тут https://www.frontlinepss.com/lakeilreport?fbclid=IwAR0LTPvEaopeUyXqctwbGeZ9G7FZgERFKtqfRsiCUe0jXbUIwVnm8DojSvM
Жителям предлагается сообщать о подозрениях в нарушении Приказа о чрезвычайных ситуациях в связи с пандемией в штате Иллинойс.




Инициатива осуществляется скоординированными усилиями офиса шерифа, полиции штата, министерства здравоохранения и Государственной прокуратуры.
За написание ложных доносов грозят правовыми последствиями.
В случае подтверждения информации от доносчиков, она послужит основанием для действий против нарушителей, которые предпримут соответствующие инстанции, в которые с сайта поступает информация от доносчиков.



Как видим, для того, чтобы организовано писать доносы, товарищ Сталин совсем не нужен. И даже советская власть не нужна.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5860022.html

Метки: доносительство, иллинойс, коронавирус, США

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