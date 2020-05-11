Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

“Что вытворяют современные фашисты”. В программе “Разное время” на Радио России. Е.Ю.Спицын

15:16. 11 мая 2020 62 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kSgO582xeqQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-235 за 19 ноября 2011
...на побегушках у местных фашистов. Что характерно – эти ...вытворяли с собственными народами, стало возможным только потому, что... его до современных стандартов. Потому что географическое положение этого...смотрели 235 выпуск аналитической программы «Бэкграунд». И ...
Бэкграунд, выпуск-312 за 13 июля 2013
...именно поэтому мы начинаем программу с материала, который ...которая в канун изгнания фашистов с нашей земли, ... невозможно объяснить то, что вытворяет в парламенте Яценюк со ...роли, попытаемся проследить современное действие закона неравномерности хозяйственного...
Бэкграунд, выпуск-305 за 25 мая 2013
...Черного моря. Третья программа – скоростное железнодорожное сообщение...Примечательно, что история великой отечественной войны современными либерастами ... и не такое вытворяют. Еще один яркий... неопровержимо доказала, что фашисты расстреляли под смоленском...
Диктатура безумия
..., потому что никто не желал быть “фашистом”. И ...обучающую… Реклама утверждала, что программа развивает воображение младенцев, облегчает...разве может все это вытворять человек в здравом уме... говорили нам, что многим представителям современной власти легко можно...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)