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10 вопросов к США

14:34. 11 мая 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Помимо ответов на американские обвинения https://colonelcassad.livejournal.com/5858081.html опубликованных "Синьхуа", китайский официоз "Жэнминь Жибао" выпустил 10 вопросов к США относительно коронавируса.
В вопросах содержатся достаточно прозрачные обвинения в причастности США к распространению коронавируса и сокрытии реальной информации о нем.

США, ответьте!

“Жэньминь жибао” обнародовала статью, в которой призвало Соединенные Штаты ответить на 10 вопросов.

I. В феврале 2019-го года американской журнал Science сообщил, что правительство США спустя 4 года моратория одобрило проведение спорных исследований вируса птичьего гриппа. Некоторые эксперты считают, что трансформация вируса, которая может произойти в результате этих опытов, может увеличить риск его передачи от человека к человеку. Почему США пошли на этот шаг и почему ни сами исследования, ни их результаты никак не освещались в прессе?

II. В апреле сайт The Global Biodefence сообщил о полном возобновлении работы военно-биологической лаборатории при Армейском институте медицинского исследования инфекционных заболеваний в Форте Детрик (штат Мэриленд), занимающейся в том числе изучением коронавирусов. В июле прошлого года работа там была временно приостановлена по приказу Центра по контролю и профилактике заболеваний США. В марте на веб-сайте Белого дома появилась петиция с требованием рассказать общественности о реальных причинах закрытия лаборатории. Как это могут прокомментировать в США?

III. New York Times в марте опубликовала документ, в котором говорится, что с января по август прошлого года Министерство здравоохранения и социальных служб США проводило учения под названием “Багровая инфекция”. По легенде учений, вспышка эпидемии произошла в Китае. Инфекцию, похожую на SARS, но вызывающую больше осложнений и передающуюся воздушно-капельным путем, туристы разнесли по всему миру. Вакцины от нового заболевания разработано не было. Почему эти события так напоминают происходящее в мире сейчас? И почему США, предсказавшие пандемию еще в прошлом году, так медленно реагировали на распространение коронавируса, заявляя, что “все под контролем”?

IV. По данным Американской радиовещательной корпорации (ABC), еще в конце ноября 2019 года сотрудники разведки США сообщали Агентству военной разведки, Пентагону и Белому дому о том, что в районе китайского Уханя распространяется вирусное заболевание. Национальный медицинский информационный центр (NCMI) в ноябре составил отчет с довольно подробным описанием ситуации с распространением вируса, что действительно произошло позже. На американском веб-сайте «Вашингтон пост» содержится информация о том, что Дональд Трамп в течение более чем двух месяцев постоянно получал от разведывательного агентства США информацию о новом коронавирусе. Так почему же правительство США объявило чрезвычайное положение лишь 13 марта?

V. 21 февраля японское телевизионная сеть Asahi сообщила, что среди 14 тысячи человек, погибших в США, как ранее сообщалось от гриппа, могли быть те, кто на самом деле скончался от коронавируса. Позже американский Центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что гриппом этой зимой переболели как минимум 32 млн американцев. 11-го марта директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфильд признал, что среди тех, кто, как заявлялось, скончался от гриппа, могли быть люди, зараженные коронавирусом нового типа. Сколько на самом деле было больных коронавирусом, а не гриппом? И говорили ли в США лишь о гриппе, чтобы скрыть заражение коронавирусом? Будут ли проводиться исследования и допустят ли США международных экспертов для оценки ситуации, взятия образцов и проведения анализов?

VI. Когда впервые в США появился коронавирус нового типа? И началась ли передача коронавируса раньше, чем об этом заговорили публично?

VII. 16 марта газета Wall Street Journal написала о том, что в США приступили к тестированию на людях первой экспериментальной вакцины Moderna Inc. Международные эксперты заявляют, что это было бы невозможным, если бы у США не было штамма вируса на самом раннем этапе. Так когда именно и откуда США получили этот штамм?

VIII. По данным Washington Post, председатель комитета сенатской разведки США Ричард Барр и его жена продали до 1,7 млн. акций различных компаний всего за неделю до падения рынка, вызванного распространением коронавируса. Почему в тот период многие американские политики избавились от акций, а правительство продолжало убеждать людей в том, что ситуация находится под контролем?

IX. Почему американским экспертам разрешают делать публичные заявления о COVID-19 только после согласования с канцелярией вице-президента США?

X. Какие исследования проводятся в зарубежных биологических лабораториях и США и почему Вашингтон не сообщает об этом?

https://vk.com/wall-156278021_12970 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5859186.html

Метки: биологическое оружие, Китай, коронавирус, медицина, пандемия, США

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