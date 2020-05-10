Великая неизвестная война. Фильм Андрея Медведева 2020

***

Если отбросить уже ставшие классическими обязательные либероидные штампы о т.н. холокосте (и это при известном факте о 105 тысячах евреев, воевавших за Гитлера в рангах от рядового до адмирала!), то фильм отлично раскрывает всю подноготную подготовки Западом войны поднятого ими во власть Гитлера с СССР.Учтём также важный факт, что лента продемонстрирована на канале Россия 1, принадлежащем ВГТРК! И этот факт, вкупе с нашумевшим выступлением Михалкова, есть признак радикального изменения внешней и, отчасти, внутренней политики России.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5013327.html