Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Великая неизвестная война. Фильм Андрея Медведева 2020

10:02. 10 мая 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Если отбросить уже ставшие классическими обязательные либероидные штампы о т.н. холокосте (и это при известном факте о 105 тысячах евреев, воевавших за Гитлера в рангах от рядового до адмирала!), то фильм отлично раскрывает всю подноготную подготовки Западом войны поднятого ими во власть Гитлера с СССР.

Учтём также важный факт, что лента продемонстрирована на канале Россия 1, принадлежащем ВГТРК! И этот факт, вкупе с нашумевшим выступлением Михалкова, есть признак радикального изменения внешней и, отчасти, внутренней политики России.




***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5013327.html

Метки: Австрия, великобритания англия, война, войска, Германия, Гитлер, Запад, история, иудей, концлагерь, корпоратократия, политика, польша, ссср, США, Франция, чехия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ЮМОР ИОСИФА СТАЛИНА
... в фильме "Падение Берлина", Сталин сказал: — Вот артист Борис Андреев. Мы...Лётчик Борис Ковзан — уникальный герой Великой Отечественной войны, который совершил четыре(!) воздушных..., что, когда выйдет брошюра неизвестной журналистки с его предисловием, она...
Стиль работы Сталина — есть чему поучиться?
... время я узнал об освобождении Андрея Николаевича, чему был несказанно рад.... Окончилось дело трагически: летчик застрелил неизвестного. Москва была на военном положении... в Великой Отечественной войне, однако победа все же состоялась. Смотрел он этот фильм...
Бэкграунд, выпуск-304 за 18 мая 2013
...с польскими шляхтичами поставлены десятки фильмов, написаны сотни исторических романов,... нашего видавшего виды корреспондента Андрея Володько от удивления перехватило ... и Великой Отечественной войн, и нередко этим фотографиям сопутствует неизвестная ранее ...
Об истинных истоках мировой цивилизации и возвращении подлинной истории человечества
... кинопленку. Однако сенсационного фильма не получилось. Чтобы ..., брат вице-адмирала Андрея Петровича Лазарева) и ...Оно выглядит так: «Это неизвестное оружие, железная молния, гигантский... результате чего развязалась Великая Асса – война с Тёмными Силами ...
Николай Карлович Сванидзе назначен главным борцом с фальсификаторами истории.
...Института российской истории Андрея Николаевич Сахаров, телеведущий...по мотивам легендарного фильма «Белое солнце ...публикации источников о Великой Отечественной войне. Критика попыток...сотрудничество. 1922 1933. Неизвестные документы» наглядно демонстрирует...
Бэкграунд, выпуск-262 за 23 июня 2012
...начала Великой Отечественной войны Российская Академия наук, устами своего члена Андрея Кокошина...столь разлюбезного им бизнеса. Фрагмент фильма «Иван Васильевич меняет профессию»....метров. Размахивающий костями (ещё неизвестно чьими) член академии наук Грузии...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)