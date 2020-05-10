Вакеr Hughes: Число буровых в США – наименьшее за 80 лет

Количество нефтяных и газовых буровых в США снова уменьшилось на этой неделе. Как сообщает нефтесервисная компания Baker Hughes, их число упало на 34 установки и составляет сейчас 374 единицы.

При этом общее количество нефтегазовых буровых на 614 единиц ниже, чем в соответствующую неделю прошлого года. Baker Hughes подчеркивается, что нынешнее число установок – наименьшее за все время с 1940 года, когда компания начала вести эту статистику.

Согласно же оценкам Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, за минувшую неделю добыча нефти в стране снизилась до 11,9 млн баррелей в день. Это пятый подряд еженедельный спад производства. И первый показатель ниже 12 млн баррелей в сутки в Соединенных Штатах с февраля 2019 года.

Ранее Baker Hughes сообщила, что за предыдущий месяц количество действующих буровых для добычи нефти и газа во всем мире сократилось на 450 единиц по сравнению с мартом. По данным нефтесервисной компании, в апреле число установок упало на 23% составляет 1514 единиц.

Кстати, год назад – в апреле 2019 года – в мире насчитывалось 2140 буровых установок. Таким образом, за год их число упало на 626, или 29%. В Европе количество буровых установок уменьшилось в апреле по сравнению с мартом на 11, до 112 единиц. На Ближнем Востоке – на восемь, до 240. В Латинской Америке – на 80, до 89. В Азиатско-Тихоокеанском регионе – на 40, до 191. В Африке – на пять, до 103.

Тем временем американские буровики начали разоряться. Недавно нефтесервисная Diamond Offshore Drilling, которая занимается обслуживанием и оборудованием шельфовых скважин в США, запросила защиту от кредиторов. Как пишет The Wall Street Journal, компания воспользовалась 11 главой Кодекса США о банкротстве.

Эпидемия COVID-19 привела к снижению активности бизнеса и резкому спаду спроса на услуги Diamond Offshore по бурению скважин. Недавно компания пропустила регулярные выплаты держателям облигаций, отмечает газета. Это запустило 30-дневный период отсрочки, в течение которого необходимо либо осуществить пропущенные выплаты, либо объявить дефолт. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) также понизило кредитный рейтинг Diamond Offshore до «D».

Diamond Drilling заявила, что пыталась занять ещё больше средств, чтобы предотвратить катастрофу, предпринимала другие шаги, чтобы избежать банкротства. Но все безуспешно. Bloomberg отмечает, что компания в невыгодном положении по сравнению с другими бурильщиками, поскольку ориентирована на шельф. Там бурение намного дороже, чем на суше.

Источник: https://nstarikov.ru/vaker-hughes-chislo-burovyh-v-ssha-naimenshee-za-80-let-115360