Уши мёртвого осла

Заявление латвийского министра о том, что Рига была «донором денег» для СССР — это, конечно, смех, но смех невесёлый. Напомню, министр юстиции Латвии Янис Борданс сказал, что республика отдавала почти половину своих доходов в бюджет советского государства. То есть якобы половину доходов несчастные латыши отдавали «большому брату».

Устала повторять, но, видимо, есть случаи, когда это необходимо делать регулярно, систематически, упорно. Повторение — мать учения, как говорили нам в школе. Да, пусть это не очень приятно слышать малым народам, но это факты, которые надо просто принять, оспаривать их бессмысленно.

Латвия была крайне отсталой аграрной страной — вероятно, беднейшей в Восточной Европе в тот момент, когда вошла в состав СССР.

И вот из глубокой провинции Прибалтика (Латвия, в частности) превратилась вдруг в витрину послевоенного советского государства — вся страна на это работала. Там жила «белая кость», это была своя «заграница», ездить в Крым было «простонародно», а на Рижское взморье — «элитно».

Прибалтам позволялось больше, чем другим республикам. Эстрада, кино, мода и прочие продвинутые вещи. Всё как в Европе — автомобильные заводы, высокотехнологичные производства. Люди в Прибалтике жили богаче, комфортней и лучше, чем в остальном Союзе. И при этом были свято уверены, что это они такие работящие и успешные и стоит их избавить от «оккупации» — и наступит рай на Земле.

Ну что, отсоединились в числе первых. Вступили в Евросоюз, НАТО, в ежедневном режиме клянутся в верности либеральным идеям и атлантическому пути.

А где процветание-то? Сегодня в Латвии кризис, большинство промышленных предприятий после вступления в Евросоюз закрылись, а местное сельское хозяйство европейцам неинтересно, им свою еду девать некуда, особенно после введения российских антисанкций. Латыши превратились в гастарбайтеров. Полная деградация и упадок. Депопуляция. Русский турист — желанный гость с деньгами. И это то, к чему стоило стремиться?

Прибалтика (и Латвия, в частности) превратилась сегодня в этнографическую деревню, захолустье Европы, в которой никто ни во что эти республики не ставит. Вспомните Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2017 году, когда модератор дискуссии, редактор британской газеты Financial Times, не узнал Керсти Кальюлайд, президента Эстонии, и попросил её представиться. Какое стремительное падение и фиаско — из витрины страны и центра притяжения, объекта мечтаний всего советского народа превратиться в глубокую провинцию, никому не нужную, на которую никто не обращает внимания. Какую карьеру мог сделать простой латвийский парень в СССР? Например, стать председателем комитета партийного контроля — это нынешняя Счётная палата. Или стать министром внутренних дел огромного Советского Союза. Или известным актёром, о котором плакали женщины от Петропавловска-Камчатского до Измаила.

Сейчас верх карьеры человека из Прибалтики — сантехник в Англии или Франции. Чем занимаются в Европе девушки из этих стран, и говорить не хочется — сами не маленькие, поймёте.

Неужели представителям малых народов так сложно уяснить одну простую мысль: есть история, география, сложившаяся система отношений. Никогда Прибалтике не стать «столичной» вместе с Европой. Для Европы она всегда будет «недоевропой». Это русские привыкли считать Прибалтику курортом, это русские пока ещё туда едут и покупают недвижимость, русские посещают их рестораны и селятся в их гостиницы. Какому обеспеченному европейцу в здравом уме и твёрдой памяти придёт в голову поехать на отдых в Латвию? Что он там увидит, чего не видит у себя дома?

Из выбора быть столичными и элитными или быть провинцией и ресурсной базой гастарбайтеров прибалты добровольно, без малейшего принуждения выбрали последнее. Так чего ж удивляться, получая постоянное унижение и пренебрежение в отношении себя со стороны старшего европейского брата?

Вот и приходится как-то повышать свою самооценку, искать оправдания. Копаться в прошлом, извращая и перевирая его в попытке исправить своё будущее. Но неужели не ясно, что на гнилом фундаменте никогда не построить прочное здание?

Ни формальных, ни фактических оснований в претензиях латвийской стороны нет. Подсчёты «ущерба от советской оккупации» — не что иное, как неумелая попытка психотерапии в надежде избавиться от собственных комплексов. А в чём их суть? В отсутствии ощущения собственной значимости, влияния.

Понятно, что это, безусловно, очень неприятное и тяжёлое чувство, с которым сложно жить. Я бы им даже посочувствовала, не будь их болезненное хамство направленным на мою страну.

Но любой психоаналитик в таком случае скажет: сознательная подмена причин болезни и нежелание посмотреть правде в глаза и осознать действительность приведут только к ещё более тяжёлым последствиям. И эти последствия уже наступают: из-за пандемии коронавируса многие прибалтийские гастарбайтеры лишились работы и были вынуждены вернуться в свои нищие сёла и бедные города. Поток европейских денег тоже иссяк и вряд ли восстановится в ближайшие годы.

Да, порой принять правду тяжело. Но без постановки правильного диагноза невозможно излечить болезнь.

Как выбраться из этой ловушки, которую они сами себе придумали? Осознать окружающую действительность.

Первое. Нет никакой российской угрозы. Не нужна России сегодня ни Латвия, ни в целом Прибалтика. Для чего нам их оккупировать? Дотировать регионы, исторически ненавидящие нас? Проходили, знаем, уроки выучили.

Второе. Не было никакой советской оккупации. Было советское строительство на территории Латвии и Прибалтики, превращение их в передовые республики Советского Союза, на наследии которого они до сих пор продолжают жить.

Третье. Конструктивное и взаимополезное взаимодействие Прибалтики и России возможно. Россия всегда готова к переговорам и сотрудничеству на паритетных началах, в отличие от надменного европейского партнёра.

Четвёртое. Старой Европе Прибалтика нужна только как буферная зона, отделяющая «белого человека» от «российского варвара», как шавка, которая вовремя и по запросу будет лаять на русского медведя.

Мы, русские, другие. Мы оставляем позади прошлые обиды и способны идти вперёд ради осуществления общих целей. Мы даже немцев простили.

Жаль, что прибалты не хотят этого осознать. А пока не осознают, существует единственный способ вразумления — жёсткий ответ, не спускать ни единого выпада. Ну если так уж там устроено их мазохистское сознание. Нравится быть прислугой брюссельского хозяина — будь ей, но не тявкай на соседа.

Ну а цифры хорошо известны, сколько кто отдавал в бюджет. Кормила всех Россия — это непреложный факт. И Россия — единственная республика, которая после распада СССР стала жить лучше и богаче.

Так что, как говорил Владимир Путин, от мёртвого осла уши вам, дорогие латыши. Получите, распишитесь.

Обложка: Коллаж BaltNews.lv

Источник: https://nstarikov.ru/ushi-mjortvogo-osla-115342