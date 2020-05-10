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Т 34: стальной кулак Красной армии

10:44. 10 мая 2020 45 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Т-34 – самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I448QJPPLvA

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10396 9082
    Руса 10 мая 2020 в 11:35

    Что и говорить Т-34 легендарный танк. Но накануне ВОВ их было мало,
    к тому же требовались технические доработки и улучшения машины, которые
    были произведены позже. Танк можно было постоянно модернизировать, он
    стал самым массовым в РККА и одним из лучших в мире во время войны.
    Т-34 участвовал во всех крупных военных операциях советских войск,
    вплоть до взятия Берлина и разгрома Квантунской армии Японии в 1945 году.
    После Второй мировой войны находился на службе в войсках многих зарубежных
    государств до наших дней.
    Т-34 заслуженно является одним из символов великой Победы нашей страны.

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