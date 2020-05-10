Т 34: стальной кулак Красной армии
10:44. 10 мая 2020 45 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Т-34 – самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом.
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Что и говорить Т-34 легендарный танк. Но накануне ВОВ их было мало,
к тому же требовались технические доработки и улучшения машины, которые
были произведены позже. Танк можно было постоянно модернизировать, он
стал самым массовым в РККА и одним из лучших в мире во время войны.
Т-34 участвовал во всех крупных военных операциях советских войск,
вплоть до взятия Берлина и разгрома Квантунской армии Японии в 1945 году.
После Второй мировой войны находился на службе в войсках многих зарубежных
государств до наших дней.
Т-34 заслуженно является одним из символов великой Победы нашей страны.