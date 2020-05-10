Сводки от ополчения Новороссии 10 мая 2020
- 05:00 Рукотворный ад под Донецком (ВИДЕО).
- 03:00 Провал сил спецопераций ВСУ на Донбассе: у командования большие проблемы из-за ООН.
- Вчера 21:41 Нужно просто найти в себе смелость сказать правду.
Рукотворный ад под Донецком (ВИДЕО)
Посёлок Спартак за годы вооружённого конфликта стал напоминать район-призрак. Большинство людей уже давно покинули свои дома, потому что жить в них попросту невозможно. Но там, под обстрелами, остаются жить пожилые люди. О них рассказали репортёры донецкого телеканала «Юнион».
Журналистка Диана Давыдова и оператор Александр Гиз побывали в разрушенном карателями посёлке. Одна из его жительниц — 82-летняя Екатерина Верхоляд. Местные жители ласково называют её «бабушка Катя». Без слёз говорить о непрекращающихся обстрелах она не может.
«Стреляют и стреляют!.. Сколько можно уже стрелять, сколько можно уже бить так!.. Зачем это так надо и кому оно надо?» — пожаловалась «бабушка Катя».
Сама она родилась во Львовской области. И не понимает, почему её же земляки теперь обстреливают мирных граждан. Женщина 40 лет проработала дояркой. Из-за тяжёлой работы у неё отказали ноги. Самостоятельно заботиться о себе пенсионерка не может — на помощь приходят родственники и волонтёры.
В другом посёлке — Грабари, который находится по соседству со Спартаком, живёт одинокая Таисия Мацаева. Ей 83 года. Женщина почти полностью потеряла зрение и каждый поход на улицу для неё — это огромный риск для жизни.
«Сейчас только чуть прекратили. Бахкают в той стороне! И в той стороне (показывает). Бахкают вовсю!..» — рассказала она журналистам.
В советские годы Таисия работала на военном заводе, который выпускал мины и снаряды.
«Выпускали снаряды по 45 кг, гранаты, мины… Я работала контролёром на военном заводе. 3 километра отсюда… До войны 27 лет проработала. Сколько выпустила снарядов — теперь всё на нас летит», — поделилась она.
Через улицу от бабушки Таси живёт семья: мать и сын. Год назад женщина перенесла инсульт. После этого, по словам сына Артура, разговаривает пока плохо, но двигается. В 2014 году в 20 метрах от их дома разорвался снаряд. Артур признаётся: тот день он считает своим вторым днём рождения.
«На секунду встал, зашёл домой. А не встань — то как сел, так на стуле бы и остался!.. Прям все осколки от этого дома к соседям в окна летели!» — рассказал он.
Дом восстановили своими силами. Остекление заменили и даже завели небольшое хозяйство. Средств катастрофически не хватает. Помимо государства людям, которые живут здесь, на линии фронта, помогают волонтёры. Один из них — Андрей Лысенко, который считает, что «бедные жители не должны страдать».
«Кто-то должен им помогать. Если не я, то кто же?» — сказал он.
По словам волонтёра, «одни люди защищают Родину, другие — помогают, третьи — трудятся на производстве».
«Так и должно быть», — убеждён он.
После увиденного в Спартаке и Грабарях журналистка Диана Давыдова сказала, что нет, самоизоляция для пожилых людей, живущих в прифронтовых районах, — «это не временная мера».
«Это их образ жизни. За годы войны они привыкли прятаться от снарядов в подвалах и ходить в магазин перебежками. Сейчас обстрелы возобновились и людям вновь приходится выживать в таких условиях. Ожидая, когда же Украина прекратит расстреливать мирных граждан», — сказала она.
Как сообщала «Русская Весна», даже в период всемирной борьбы человечества с пандемией коронавируса украинские каратели не оставляют попыток геноцида мирного населения Донбасса.
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Провал сил спецопераций ВСУ на Донбассе: у командования большие проблемы из-за ООН
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны противника не зафиксировано.
Из-за постоянного роста недовольства мирного населения, проживающего на временно подконтрольных Украине территориях, командование оккупационных сил при помощи специалистов ИПсО пыталось повысить престиж так называемых «защитников» территориальной целостности Украины.
В рамках снижения уровня социальной напряженности для выполнения мероприятий по сокрытию от мировой общественности фактов регулярных обстрелов со стороны ВСУ территорий Народных Республик и их последствий руководством ВСУ к каждой воинской части в зоне «ООС» прикомандированы по два офицера из 72 и 74 Центров ИПсО ВСУ.
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Рабочей группой специалистов ИПсО были разработаны и направлены во все воинские части зоны карательной операции методические рекомендации по препятствованию деятельности международной миссии ОБСЕ, согласно которым предписано под легендой карантинных мероприятий не допустить в районы размещения вооружения и военной техники международных наблюдателей.
Военнослужащим ВСУ, несущим службу на блокпостах, поручено не подпускать сотрудников миссии ближе 50 метров к месту несения службы, а также осуществить маскировку всего имеющегося вооружения и мест хранения боеприпасов.
Кроме того, отдельное внимание уделить деятельности международной миссии при осуществлении воздушного патрулирования районов отвода тяжёлого вооружения, в рамках которого украинским оккупантам разрешается открывать огонь из всех видов вооружения по беспилотникам международной миссии.
Действия специалистов информационно-психологических операций вызвали прямо противоположные ожидаемые командованием «ООС» результаты.
Из-за провальных действий специалистов ИПсО генерал Кравченко был вынужден направить в Генеральный штаб ВСУ телеграмму, в которой указывается неудовлетворительная работа офицеров Центров ИПсО, результатом которой стали участившиеся отражения в официальных отчетах миссии ОБСЕ факты размещения запрещённого вооружения вблизи населённых пунктов, в том числе в непосредственной близости от жилых домов .
Также, согласно данным социологического опроса, с момента начала профессиональной деятельности украинских «промывателей мозгов» среди жителей Донецкой и Луганской областей отмечается резкий рост числа недовольных действиями военнослужащих ВСУ в зоне карательной операции.
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На основании данных мониторинговой миссии ООН об участившихся фактах обстрелов подразделениями ВСУ населённых пунктов Республик, негативно влияющих на имидж руководства страны в глазах мировой общественности, Министерством обороны Украины поручено командующему Объединенных сил Наеву и командующему «ООС» Кравченко в срок до 15 мая провести служебное разбирательство по всем фактам открытия огня со стороны подразделений украинской армии.
Нам достоверно известно, что в настоящее время Генеральным штабом ВСУ по результатам проведённого анализа действий личного состава ИПсО прорабатывается вопрос о выводе Центров ИПсО из юрисдикции Сил специальных операций Украины и их переподчинённости Управлению коммуникаций и прессы Министерства обороны.
Также командование ВСУ планирует пересмотреть организационно-штатную структуру подразделений Центров ИПсО с сокращением действующего штата на 30 процентов.
Помимо организационных изменений, рассматривается вопрос о проведении профессиональной аттестации всего личного состава сил информационно-психологических операций.
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Несмотря на провальные попытки повышения престижа украинской армии, командование оккупационных сил не оставляет попыток реабилитироваться в глазах высшего политического руководства Украины.
Так, с целью формирования положительного общественного мнения о военнослужащих ВСУ в зоне «ООС» личным составом Объединенного центра военно-гражданского сотрудничества «ООС» под руководством начальника отдела полковника Утикайло организована раздача гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов для жителей Новотошковского.
Для масштабности события, а также использования в последующем отчетно-справочных документов для представления ротирующегося личного состава центра военно-гражданского сотрудничества к государственным наградам, на мероприятия были приглашены съёмочные группы украинских телеканалов в составе журналистов А. Цаплиенко («1+1»), А. Попова (Украина» и «ICTV») и А. Кулиш («UA Донбасс»).
По словам местных жителей Новотошковского, украинские каратели устроили постановочные съёмки раздачи гуманитарной помощи, на которые для тысячи жителей поселка было привезено 20 продуктовых наборов, состоящих из пачки макарон, банки тушенки и килограмма сахара.
Возмущенные подобными действиями жители оккупированного населенного пункта с позором выгнали из своих домов горе-«волонтеров».
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Дорогие земляки, жители славного Донбасса и Украины! От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной Великой Победы!
Это священный день для каждого жителя Республики, это праздник, объединяющий поколения, это день великой радости и глубокой скорби. 9 Мая мы вспоминаем своих отцов и дедов, всех, кто самоотверженно защищал Родину, неутомимо работал в тылу, лечил и выхаживал раненых в госпиталях, преодолевал тяготы военного времени.
Мужество, стойкость и несгибаемая сила духа советского народа позволили сломить грозного врага, отстоять свободу и независимость родной земли.
Произошедшая реинкарнация нацизма, нашедшего для себя лазейку в украинском ультранационализме, пытается сегодня вытравить из народной памяти Великий Подвиг. Мы не дали это сделать шесть лет назад, не дадим и сегодня!
С Праздником вас, дорогие наши ветераны и жители Республики!!!
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Нужно просто найти в себе смелость сказать правду
Сегодня мир отмечает великую дату – 75-летие Победы над фашисткой Германией. Победы, которая подарила этому миру право на будущее. Победы, которая стала бы невозможной без самоотверженности и мужества советских солдат.
В последнее время много говорят о том, что есть определенные силы, которые пытаются украсть у нас, наследников победителей, право на самое святое – право на победу в Великой Отечественной войне, право на память о подвиге наших предков. И это так. Все, кому не лень, даже не стараясь опираться на неоспоримые факты, которых, в принципе, нет и быть не может, пытаются убедить прогрессивное человечество в том, что Советский Союз был государством-агрессором, которое под видом освобождения принесло гнет оккупации некоторым народам Европы.
Некоторые пошли намного дальше и даже набрались смелости, а если точнее, наглости, заявлять о том, что вся ответственность за начало Второй мировой войны лежит именно на Советском Союзе. Удивительно, но среди нас есть и те, кто слушают подобных «историков» и даже тиражируют тот бред, который они так непринужденно вбрасывают в информационное пространство. Бог им судья, глупость не является причиной для наказания, если, конечно, она не граничит с откровенным предательством.
Конечно, безо всякого сомнения, хороших людей гораздо больше. Больше в разы. И эти люди чтят и помнят память наших предков и всячески стараются если и не защитить наше общее историческое наследие, то хотя бы сохранить его и передать своим детям и внукам. И самое удивительное, что речь идет не только о тех сознательных гражданах, которые проживают на территории России. Нет, много нормальных людей, не старающихся переврать историю Второй мировой, проживает и на территории других государств, находящихся в относительной удаленности от России. Именно они каждый год проводят шествие Бессмертного полка на территории городов Евросоюза и США.
Я всегда кланяюсь этим людям в пояс, так как понимаю, как бывает непросто праздновать победу Красной Армии на территории некоторых государств, правительство которых весьма недружелюбно смотрит в сторону России. Но сегодня речь пойдет не о них, хотя о них говорить нужно и должно. Сегодня я хочу поговорить о человеке, который меня откровенно удивил.
В преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией во Второй мировой войне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил о том, что однозначную вину за начало войны несет гитлеровский режим и назвал несправедливым попытки переложить вину за развязывание войны на какие-то другие страны. Если кто-то из вас скажет, что он ожидал услышать нечто подобное из уст немецкого чиновника, я ему не поверю и буду прав в своем неверии. Но он сказал. Набрался смелости и сказал. Нет, я понимаю, что данное высказывание было им с кем-то согласовано, но сам факт подобного удивляет. Немец, высокопоставленный немец, в эпоху массовых исторических фальсификаций взял на себя ответственность и рискнул возложить однозначную вину за начало Второй мировой войны именно на Германию, хотя, учитывая сложившиеся тенденции, мог легко заявить о том, что Германия должна в равной мере разделить вину за начало Второй мировой с Советским Союзом. Уверен, его бы поддержали многие.
А в то самое время, когда руководитель МИД Германии честно и откровенно признал вину своей страны в начале самой страшной войны, тем самым, в принципе, процитировав итоги Нюрнбергского трибунала, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участвуя в онлайн-заседании Совета безопасности ООН, сравнил длительность войны на Донбассе с длительностью Второй мировой войны.
“Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и части Донбасса, уже длится дольше, чем Вторая мировая война. Она унесла жизни более 13 тысяч и привела к ранениям более 27 тысяч человек в самом сердце Европы”, – отметил Кулеба.
Понятное дело, что сравнивая Вторую мировую войну с карательной операцией в Донбассе, развязанной самой же Украиной, Кулеба делал акцент не на длительности этого конфликта, а именно на схожести действий России с действиями фашисткой Германии. Хорошо, хоть слезу не пустил и не рассказал о десятках тысяч убитых мирных граждан, которые, к слову, пали именно от рук украинских солдат.
Удивительно то, что немцы нашли в себе смелость признать ответственность за страшные преступления гитлеровского режима в то время, как стремящиеся в состав Евросоюза украинцы всячески отрицают тот факт, что ответственность за кровавую авантюру на Донбассе лежит именно на киевском режиме.
Вы знаете, а я понимаю немцев. Ведь согласитесь, иногда проще признаться в содеянном, покаяться и перевернуть нехорошую страницу своей истории, чем много-много лет дожидаться того, что наконец-то найдутся люди, которые, располагая неопровержимыми фактами, все же докажут твою вину и призовут тебя к ответственности. Зачастую ожидание наказания страшнее самого наказания.
Украинцам, так восхищающимся европейским образом жизни, нужно задуматься над тем, чтобы перенять и европейский образ мысли. Нужно перестать нести всякую чушь, сравнивая гражданскую войну в Донбассе со Второй мировой войной, в которой украинцы воевали в одном окопе с русскими, и просто признать, что карательную операцию на территории Юго-Востока Украины начали именно украинские политики, а российские войска никогда не пересекали границу данного государства. Подобный каминг-аут, как любят говорить европейцы, может в корне изменить ситуацию как на Украине, так и на Донбассе, и перегрузить внутреннюю политику данного государства, обозначив для него определенные радужные перспективы в недалеком будущем. Но решиться на подобное могут лишь по-настоящему смелые люди, ибо привычка нести ответственность за свои поступки трусам не присуща.
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