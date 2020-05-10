Сводки от ополчения Новороссии 10 мая 2020

Посёлок Спартак за годы вооружённого конфликта стал напоминать район-призрак. Большинство людей уже давно покинули свои дома, потому что жить в них попросту невозможно. Но там, под обстрелами, остаются жить пожилые люди. О них рассказали репортёры донецкого телеканала «Юнион».

Журналистка Диана Давыдова и оператор Александр Гиз побывали в разрушенном карателями посёлке. Одна из его жительниц — 82-летняя Екатерина Верхоляд. Местные жители ласково называют её «бабушка Катя». Без слёз говорить о непрекращающихся обстрелах она не может.

«Стреляют и стреляют!.. Сколько можно уже стрелять, сколько можно уже бить так!.. Зачем это так надо и кому оно надо?» — пожаловалась «бабушка Катя».

Сама она родилась во Львовской области. И не понимает, почему её же земляки теперь обстреливают мирных граждан. Женщина 40 лет проработала дояркой. Из-за тяжёлой работы у неё отказали ноги. Самостоятельно заботиться о себе пенсионерка не может — на помощь приходят родственники и волонтёры.

В другом посёлке — Грабари, который находится по соседству со Спартаком, живёт одинокая Таисия Мацаева. Ей 83 года. Женщина почти полностью потеряла зрение и каждый поход на улицу для неё — это огромный риск для жизни.

«Сейчас только чуть прекратили. Бахкают в той стороне! И в той стороне (показывает). Бахкают вовсю!..» — рассказала она журналистам.

В советские годы Таисия работала на военном заводе, который выпускал мины и снаряды.

«Выпускали снаряды по 45 кг, гранаты, мины… Я работала контролёром на военном заводе. 3 километра отсюда… До войны 27 лет проработала. Сколько выпустила снарядов — теперь всё на нас летит», — поделилась она.

Через улицу от бабушки Таси живёт семья: мать и сын. Год назад женщина перенесла инсульт. После этого, по словам сына Артура, разговаривает пока плохо, но двигается. В 2014 году в 20 метрах от их дома разорвался снаряд. Артур признаётся: тот день он считает своим вторым днём рождения.

«На секунду встал, зашёл домой. А не встань — то как сел, так на стуле бы и остался!.. Прям все осколки от этого дома к соседям в окна летели!» — рассказал он.

Дом восстановили своими силами. Остекление заменили и даже завели небольшое хозяйство. Средств катастрофически не хватает. Помимо государства людям, которые живут здесь, на линии фронта, помогают волонтёры. Один из них — Андрей Лысенко, который считает, что «бедные жители не должны страдать».

«Кто-то должен им помогать. Если не я, то кто же?» — сказал он.

По словам волонтёра, «одни люди защищают Родину, другие — помогают, третьи — трудятся на производстве».

«Так и должно быть», — убеждён он.

После увиденного в Спартаке и Грабарях журналистка Диана Давыдова сказала, что нет, самоизоляция для пожилых людей, живущих в прифронтовых районах, — «это не временная мера».

«Это их образ жизни. За годы войны они привыкли прятаться от снарядов в подвалах и ходить в магазин перебежками. Сейчас обстрелы возобновились и людям вновь приходится выживать в таких условиях. Ожидая, когда же Украина прекратит расстреливать мирных граждан», — сказала она.

Как сообщала «Русская Весна», даже в период всемирной борьбы человечества с пандемией коронавируса украинские каратели не оставляют попыток геноцида мирного населения Донбасса.

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