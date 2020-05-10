Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 мая 2020

Турция из-за пандемии коронавируса закрыла свои границы для иностранцев до 16 июля 2020 года. Однако в конце лета и начале осени в стране планируют открыть некоторые аэропорты и начать принимать иностранных туристов.

Отдых в турецких отелях будет теперь по новым правилам и туристов ждут достаточно жесткие ограничения:

♦ В отелях будут мерить температуру туриста на входе и выдавать маску.

♦ Правило социальной дистанции придет в такие области, как лобби и ресторан.

♦ Шведский стол будет.Но еда будет подаваться за стеклянной панелью.

♦ Расстояние на пляже будет 1,5 метра.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Турции, все гостиницы и транспортные средства будут сертифицированы.

В сертификационное исследование будут включены все детали от лобби отеля до номеров, от обучения сотрудников до открытого буфета и ресторанов, от бассейна и пляжа до конференц-зала.

Что будет включено в новый план:

1. Дезинфицирующие средства будут включены во все транспортные средства для перевозки, боковые места транспортных средств будут пустыми.

2. Отелям будет предоставлено максимальное разрешение на размещение до 60%.

3. Если маски нет, то туристу по приезду в отель ее будут выдавать обязательно.

4. При въезде в отель будут измерять температуру.

5. На стойку регистрации будут добавлены линии социальной защиты.

6. В отелях расставят предупреждающие знаки против вируса в различных точках, будут распространять брошюры и информационные заметки на разных языках.

7. Дезинфицирующие средства будут в различных местах отеля, чтобы облегчить доступ от лобби к этажам, от лифта до коридоров.

8. Поверхности с интенсивным контактом по всему объекту (дверные ручки, сенсорные экраны, панели управления, рабочие поверхности, комнаты отдыха, кафетерии, поручни, станции мытья рук, туалеты) будут регулярно дезинфицироваться.

9. В зонах отдыха, залах ожидания, вестибюлях, фойе, будет сокращено количество мест и стульев, чтобы исключить скопление людей.

10 Комнаты после отъезда туристов будут полностью дезинфицированы и 12 часов они будут недоступны для следующих гостей.

11. Будут созданы карантинные зоны для чрезвычайных ситуаций. Если у гостя повысится температура, начнется кашель или ухудшится самочувствие, то его отправят в зону карантина.

12. Все правила социальной дистанции будут соблюдаться в бассейнах, в зоне шезлонгов и жилых помещениях.

13. Уровень хлора в бассейнах будет поддерживаться на уровне 1-3 ч/млн в открытых и от 1 до 1,5 ч/млн в закрытых.

14. Фитнесс-центры и спа-зоны в этом году для туристов будут закрыты.

15. Везде будут висеть правила для туристов о социальной дистанции и использовании зон отдыха в условиях карантина.

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