Шикарные разведпризнаки от отставного полковника ГРУ А.П. Девятова

Друзья мои!

Как неожиданно 09.05.20 усиление ритуала, как ставка на бессознательное психическое, обозначила направление исторического поворота той либеральной России, которая есть, к той предреченной России уже близкого будущего— «Царству Правды — Державе Белого царя».

В проведении и освещении в СМИ Праздника 75-летия Победы обозначились признаки «смены вех».

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