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Шикарные разведпризнаки от отставного полковника ГРУ А.П. Девятова

10:01. 10 мая 2020 227 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Друзья мои!

Как неожиданно 09.05.20 усиление ритуала, как ставка на бессознательное психическое, обозначила направление исторического поворота той либеральной России, которая есть, к той предреченной России уже близкого будущего— «Царству Правды — Державе Белого царя».

В проведении и освещении в СМИ Праздника 75-летия Победы обозначились признаки «смены вех».

Показ по ТВ — канал Россия — с 9 часов мск. Парада Победы 24.05.1945 со Сталиным, Мавзолеем, Красной Армией и советской символикой — это громадный пропагандистский успех (большевиков-ленинцев наших дней).

Ракурсы и мизансцены происходившего в Москве 09.05.20 подчеркнули вектор перемен:

Путин был один — абсолютно без сопровождающих лиц «Долгого государства Путина». Возложил букет красных гвоздик как гражданин (а не венок с лентой, как государственный деятель).

У Вечного огня камера многократно и подолгу останавливалась на тумбе городов воинской славы с надписью ЛЕНИНГРАД (могли бы выбрать и другой ракурс, но внимание фокусировалось на имени Ленин).

Пролет авиации камера многократно показывала в одном ракурсе с памятником «буревестнику революции» М. ГОРЬКОМУ у Белорусского вокзала (могли бы найти и другой ракурс, но выбрали этот).

Рота почетного караула при прохождении торжественным маршем перед Путиным у могилы неизвестного солдата несла только Президентский Штандарт и Красное знамя Победы (государственного флага — «российского триколора» не было).


При показе Красной площади камера хотя и уклонялась от показа Мавзолея, но было заметно, что картонной либеральной бутафории — на Мавзолее и вокруг нет. Зато трижды камера давала сюжет от лобного места.

Заставка студии новостей государственного Канала Россия — вся и только в красном цвете. Без синего.

В общих планах доминировали красные Кремлевские Звезды (а не орлы на историческом музее).

В сюжетах хроники парадов прошлых лет многократно показали Золотова (и больше, из нынешних силовиков, никого).

Я с большим удовлетворением отмечаю, что оценка небополитиков того, что дальше? в целом верна. А акцентирование внимания в наших записках на желательном наведении порядка в знаках и символах России находит адекватное воплощение.

За НАШУ ПОБЕДУ!

Ура!

Андрей Девятов

09.05.2020



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Источник: ФБ Девятова.


***
Спасибо коллеге meat_wolf за эту оптимистичную новость!

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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5013671.html

Метки: девятов, красные, Ленин, Ленинград, президент, Путин, Россия

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2727 2468
    VorchunVV 10 мая 2020 в 10:10

    Когда очень хочется найти признаки, то они обязательно найдутся. Даже если их там нет.

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    2
  • 3518 2746
    Sergey64 10 мая 2020 в 10:22

    “А вон, гляди, шишка на тропинку упала – жди дождь вечером!..” (c) Князь Киевский

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  • 418 326
    Valeriy Bondarik 10 мая 2020 в 10:23

    …Здравия Вам…

    Неуж-то Политика России – Адекватной станет…
    Неуж-то она…СМЕРДЕТЬ ЧУЖ`ИМИ…наконец-то перестанет…
    Неуж-то к Власти ТАМ…Русские Люди ПрИдут…
    Неуж-то СЛУХИ про “Это” – в России НЕ врут…
    * Неуж-то ПВВ Понял,что Без Этого – его VLасти КАПУТ…!
    [Ради Сохранения Руси - Пусть Опять в Россию - СМЕРШевцы прИДУТ...]
    [слишком МНОГО ЧУЖ`ИХ...среди ТЕХ - КТО Русью НЫНЕ "управляют"...]
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 10-5-20.

    P.S. ВСЕ(в СНГ)ждут,когда заслужиВШИх…Опять,в СТОЛЫПИНСКИХ вагонах…
    —> на КУРОРТЫ Севера и…Солнечного Магадана поВЕЗУТ…
    Хорошо,ЕСЛИ в России – Полит-Изменения Грядут…
    * Пусть СМЕРШевцы,в кожанках И…с Маузерами прИДУТ…

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