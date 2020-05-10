Шикарные разведпризнаки от отставного полковника ГРУ А.П. Девятова
Друзья мои!
Как неожиданно 09.05.20 усиление ритуала, как ставка на бессознательное психическое, обозначила направление исторического поворота той либеральной России, которая есть, к той предреченной России уже близкого будущего— «Царству Правды — Державе Белого царя».
В проведении и освещении в СМИ Праздника 75-летия Победы обозначились признаки «смены вех».…
Показ по ТВ — канал Россия — с 9 часов мск. Парада Победы 24.05.1945 со Сталиным, Мавзолеем, Красной Армией и советской символикой — это громадный пропагандистский успех (большевиков-ленинцев наших дней).
Ракурсы и мизансцены происходившего в Москве 09.05.20 подчеркнули вектор перемен:
Путин был один — абсолютно без сопровождающих лиц «Долгого государства Путина». Возложил букет красных гвоздик как гражданин (а не венок с лентой, как государственный деятель).
У Вечного огня камера многократно и подолгу останавливалась на тумбе городов воинской славы с надписью ЛЕНИНГРАД (могли бы выбрать и другой ракурс, но внимание фокусировалось на имени Ленин).
Пролет авиации камера многократно показывала в одном ракурсе с памятником «буревестнику революции» М. ГОРЬКОМУ у Белорусского вокзала (могли бы найти и другой ракурс, но выбрали этот).
Рота почетного караула при прохождении торжественным маршем перед Путиным у могилы неизвестного солдата несла только Президентский Штандарт и Красное знамя Победы (государственного флага — «российского триколора» не было).
При показе Красной площади камера хотя и уклонялась от показа Мавзолея, но было заметно, что картонной либеральной бутафории — на Мавзолее и вокруг нет. Зато трижды камера давала сюжет от лобного места.
Заставка студии новостей государственного Канала Россия — вся и только в красном цвете. Без синего.
В общих планах доминировали красные Кремлевские Звезды (а не орлы на историческом музее).
В сюжетах хроники парадов прошлых лет многократно показали Золотова (и больше, из нынешних силовиков, никого).
Я с большим удовлетворением отмечаю, что оценка небополитиков того, что дальше? в целом верна. А акцентирование внимания в наших записках на желательном наведении порядка в знаках и символах России находит адекватное воплощение.
За НАШУ ПОБЕДУ!
Ура!
Андрей Девятов
09.05.2020
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Источник: ФБ Девятова.
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Когда очень хочется найти признаки, то они обязательно найдутся. Даже если их там нет.
“А вон, гляди, шишка на тропинку упала – жди дождь вечером!..” (c) Князь Киевский
…Здравия Вам…
Неуж-то Политика России – Адекватной станет…
Неуж-то она…СМЕРДЕТЬ ЧУЖ`ИМИ…наконец-то перестанет…
Неуж-то к Власти ТАМ…Русские Люди ПрИдут…
Неуж-то СЛУХИ про “Это” – в России НЕ врут…
* Неуж-то ПВВ Понял,что Без Этого – его VLасти КАПУТ…!
[Ради Сохранения Руси - Пусть Опять в Россию - СМЕРШевцы прИДУТ...]
[слишком МНОГО ЧУЖ`ИХ...среди ТЕХ - КТО Русью НЫНЕ "управляют"...]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 10-5-20.
P.S. ВСЕ(в СНГ)ждут,когда заслужиВШИх…Опять,в СТОЛЫПИНСКИХ вагонах…
—> на КУРОРТЫ Севера и…Солнечного Магадана поВЕЗУТ…
Хорошо,ЕСЛИ в России – Полит-Изменения Грядут…
* Пусть СМЕРШевцы,в кожанках И…с Маузерами прИДУТ…