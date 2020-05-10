Невежество и предрассудки о Чёрной Смерти выкосили миллионы

Чума прочно вошла в историю и культуру человечества как чудовищная болезнь, от которой никто не мог спастись — даже сами врачи. Мор проникал в дома, истреблял семьи, города наполнялись тысячами трупов. Сейчас человечеству известны причины заболевания и способы его лечения, но в прошлом лекари были бессильны перед лицом Чумы.

Не помогало ни знание астрологии, ни изучение древних трактатов, написанных античными авторитетами. «Лента.ру» рассказывает о пандемиях чумы и о том, как они заставили человечество задуматься о настоящей природе инфекций.

Чума — одна из самых древних болезней. Следы ее возбудителя — Yersinia pestis — были обнаружены в зубах людей, живших пять тысяч лет назад, в бронзовом веке. Эта бактерия вызвала две самые смертоносные пандемии в истории человечества, истребив несколько сотен миллионов человек. Болезнь распространялась подобно пожару, уничтожая целые города, а врачи ничего не могли ей противопоставить — во многом из-за предрассудков и низкого уровня медицинских знаний. Лишь изобретение антибиотиков и вакцин позволило человечеству одолеть чуму, хотя до сих пор в различных частях мира, даже в развитых странах, происходят ее вспышки.

Изобретательный убийца

Болезнь начинается подобно простуде или гриппу: поднимается температура, возникает слабость и головная боль. Человек даже не подозревает, что причиной его недомогания стала невидимая бактериологическая бомба — блоха, чьи внутренности забиты чумной палочкой. Насекомое вынуждено отрыгивать обратно в ранку поглощенную кровь, и в организм попадает целая армия смертельно опасных бактерий. Если они проникают в лимфатические узлы, то у больного развивается бубонная форма болезни. Узлы сильно опухают. В Средние века их прижигали и прокалывали — во вред самому пациенту и тем, кто находился рядом.

Чумная палочка



Септическая форма чумы возникает, когда чумная палочка попадает в кровь, вызывая ее внутрисосудистое свертывание. Сгустки нарушают питание тканей, а несвернувшаяся кровь, проникая в кожу, вызывает характерную черную сыпь. По одной из версий, именно из-за почернения кожи пандемию чумы в Средние века стали называть Черной смертью. Септическая чума встречается реже других форм, однако в прошлом смертность от нее достигала почти ста процентов — антибиотиков тогда еще не знали.

Наконец, легочная форма чумы — это то, чем отличилась Черная смерть. Во времена первой пандемии — Юстиниановой чумы — почти не было упоминаний о кровохарканье, зато в Средние века этот симптом так же часто встречался, как и бубоны. Бактерии проникали в легкие и вызывали пневмонию, а больной выдыхал чумную палочку, которая попадала в органы дыхания других людей. Во время Черной смерти болезнь передавалась от человека к человеку и не нуждалась в блохах как переносчиках.

Попадание патогена в легкие в прошлом почти всегда означало неминуемую смерть — без адекватного лечения антибиотиками человек умирал за два-три дня. Именно легочная форма ответственна за смерть десятков миллионов людей в XIV веке

Волны смерти

Известны три крупные пандемии чумы. Юстинианова чума, которая началась в 541 году нашей эры, убила около ста миллионов человек по всему миру за два столетия и истребила половину населения Европы. Черная смерть — вторая волна болезни — бушевала два десятилетия и унесла жизни, по разным оценкам, от ста до двухсот миллионов человек, что делает ее самой смертоносной невирусной пандемией за всю историю человечества. От третьей пандемии, начавшейся в Китае и продлившейся примерно столетие (с 1855 по 1960 годы), погибло больше десяти миллионов человек.



Блоха с забитыми чумной палочкой внутренностями

Фото: Wikipedia

История чумы началась десять тысяч лет назад, когда относительно безвредная для людей почвенная бактерия Yersinia pseudotuberculosis, вызывающая лишь легкое расстройство желудочно-кишечного тракта, приобрела несколько мутаций, позволяющих ей колонизировать легкие человека. Затем изменения в гене Pla сделали бактерию крайне токсичной: она научилась разлагать белки в легких и размножаться по всему организму через лимфатическую систему, образуя бубоны. Эти же мутации дали ей возможность передаваться воздушно-капельным путем. Как и во многих случаях, причиной эпидемий стали тесные контакты между людьми и дикой природой.

Примерно четыре тысячи лет назад произошли мутации, которые сделали Yersinia pestis высоковирулентной, способной передаваться блохами через грызунов, людей и других млекопитающих. Паразитирующие на млекопитающих кровососущие насекомые перемещались на большие расстояния вместе с путешественниками. Блохи забирались в багаж и купеческие товары, поэтому развитие торговли стало одной из причин пандемии. Юстинианова чума зародилась в Центральной Азии, но по торговым каналам проникла сначала в Африку, а оттуда достигла византийского Константинополя — густонаселенного города и мирового центра первого тысячелетия нашей эры. Бубонная и септическая формы болезни в пик эпидемии убивали по пять тысяч жителей в день.

Черную смерть вызвал другой штамм чумной палочки, который не является прямым потомком возбудителя Юстиниановой чумы. Считается, что одним из толчков пандемии послужили монгольские завоевания в XIII веке, которые вызывали упадок в торговле и сельском хозяйстве, а затем и голод. Свою роль сыграли и климатические изменения, когда продолжительные засухи привели к массовой миграции грызунов, в том числе сурков, ближе к человеческим поселениям. Из-за скученности животных возникла эпизоотия — аналог эпидемии у животных.

Поскольку мясо сурков считалось деликатесом, распространение болезни среди людей стало вопросом времени.

Чума сначала поразила Азию, Средний Восток, Африку, а с торговыми кораблями проникла в Европу, где унесла жизни, по примерным оценкам, 34 миллионов человек

Третья пандемия началась со вспышки бубонной чумы в Китае в 1855 году, после чего инфекция распространилась по всем континентам, за исключением Антарктиды. Природный очаг находился в провинции Юньнань, который до сих пор несет в себе эпидемиологическую угрозу. Во второй половине XIX века китайцы начали расселяться в этом районе, чтобы усилить добычу полезных ископаемых, на которые возник высокий спрос. Но это привело к тесным контактам людей с желтогрудыми крысами, на которых обитали зараженные чумой блохи. Рост городского населения и появление загруженных транспортных путей открыли дорогу бубонному мору. Из Гонконга чума попала в британскую Индию, где унесла жизни одного миллиона человек, а в течение следующих тридцати лет — 12,5 миллиона.



Массовое захоронение жертв Черной смерти

Фото: Wikipedia

Опасные предрассудки

Как и в случае других пандемий, распространению чумы способствовали царившие в то время заблуждения о природе инфекционных заболеваний. Для средневековых врачей авторитет античных мыслителей Гиппократа и Аристотеля был неоспорим, и тщательное изучение их трудов было обязательным для всех тех, кто собирался связать свою жизнь с медициной.

Согласно принципам Гиппократа, болезнь возникает из-за природных факторов и образа жизни человека. В свое время эта мысль в целом была передовой, поскольку до Гиппократа болезни, как правило, считались результатам вмешательства сверхъестественных сил. Однако древнегреческий врач имел скудные знания об анатомии и физиологии человека, поэтому считал, что для выздоровления больного необходимо правильно ухаживать за ним, чтобы организм сам смог справиться с болезнью.

Средневековые врачи, получившие университетское образование, были наименее опытными в лечении болезней, но имели высокий статус и пользовались авторитетом. Они плохо знали анатомию, а хирургию считали грязным ремеслом. Религиозные авторитеты выступали против вскрытия трупов, поэтому в Европе было очень мало университетов, где уделяли внимание строению человеческого тела. Основополагающим медицинским принципом была теория гуморов, согласно которой здоровье человека зависело от баланса четырех жидкостей: крови, лимфы, желтой желчи и черной желчи.



Картина Питера Брейгеля-старшего «Триумф смерти»

Большинство средневековых врачей-теоретиков верили в принцип Аристотеля, что чуму вызывали миазмы — испарения, делающие воздух «плохим». Некоторые считали, что миазмы образуются из-за неблагоприятного расположения небесных тел, другие винили во всем землетрясения, ветер с болот, отвратительные запахи навоза и разлагающихся трупов. В одном из медицинских трактатов 1365 года утверждалось, что чуму нельзя вылечить, не зная гуморальную теорию и астрологию, которые очень важны для практикующего врача.

Все профилактические меры по борьбе с чумой сводились к устранению ядовитого воздуха, который якобы приходил с юга. Врачи рекомендовали строить дома с окнами на север. Также следовало избегать морских побережий, ведь тот факт, что вспышки чумы начинались в портовых городах, не ускользнул от внимания медицинских авторитетов. Только им и в голову не могло прийти, что болезнь распространялась через торговые пути, а не витала в морском воздухе. Чтобы не заболеть чумой, якобы нужно задерживать дыхание, дышать через ткань или сжигать ароматные травы. Против болезни применяли парфюмерию, драгоценные камни и металлы, например золото.

Считалось, что в бубонах содержится чумной яд, который необходимо вывести. Их протыкали, прижигали, наносили высасывающую яд мазь, но при этом высвобождались бактерии, которые могли заразить окружающих. Несмотря на то что врачи предпринимали, как им казалось, все необходимые защитные меры, многие из них умерли. Другие, понимая, что их лечение неэффективно, последовали своему собственному совету и сбежали из городов, хотя чума настигла их и в отдалении от очагов. Вопреки тому что чума продемонстрировала полное бессилие средневековой медицины, врачи нескоро побороли свою зависимость от древних авторитетов и перешли к собственному наблюдению и опыту.

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Чумной доктор

Фото: Wikipedia

Новая эра

Одним из немногих действенных методов (хотя и с переменным успехом) оказался карантин, несмотря на постоянные протесты свободолюбивых граждан и торговцев. В Венеции была установлена отсрочка входа кораблей в порт, который длился 40 дней (слово «карантин» происходит от итальянского quaranta giorni — «сорок дней»). Подобная мера была введена и для людей, прибывших с зараженных чумой территорий. Городские советы начали нанимать врачей — чумных докторов — специально для лечения болезни, после чего они также уходили на карантин.

Поскольку многие ведущие теоретики погибли из-за пандемии, дисциплина оказалась открытой новым идеям. Университетская медицина потерпела неудачу, поэтому люди стали больше обращаться к практикующим специалистам. С развитием хирургии все больше внимания уделялось непосредственному изучению человеческого тела. Медицинские трактаты стали переводиться с латинского на доступные широкой аудитории языки, что стимулировало пересмотр и развитие идей.

В целом пандемия способствовала развитию систем здравоохранения

Истинная причина чумы — Yersinia pestis — была открыта лишь через несколько столетий после Черной смерти. Этому помогло распространение среди ученых передовых идей Луи Пастера, в XIX веке перевернувшим взгляды на причины многих заболеваний. Ученый, ставший основоположником микробиологии, сумел доказать, что инфекционные болезни вызываются микроорганизмами, а не миазмами и нарушением балансов организма, как продолжали думать современники, включая его учителя и коллегу Клода Бернара. Пастер разработал способы лечения против сибирской язвы, холеры и бешенства и основал Пастеровский институт, который отныне стал центром по борьбе с опасными инфекциями.