(Не)наказание чешской и словацкой фашистских элит после войны

75-летие победы над фашизмом это прежде всего повод вспомнить подвиги наших героических предков. Однако это также повод вспомнить как после Победы создавались механизмы недопущения возрождения фашизма в Европе и поразмышлять над тем, почему они сейчас не работают.

В предыдущем материале, опубликованном на портале Изборского клуба, мы идентифицировали фашизм, развивавшийся после марта 1939 г. в протекторате Богемия и Моравия и Словацкой республике, как «инициированный». Сделали мы это потому, что он был установлен при силовой помощи нацистской Германии. Анализ фактов показал, что в означенных странах у власти были местные фашистские элиты, которые мобилизовали на свою поддержку очень значительную массу чехов и словаков. В обеих странах были созданы этнические иерархии, преследовались и уничтожались этнические меньшинства, прежде всего евреи. В годы войны обе нации воевали против Объединенных наций и считались «сателлитами» нацистской Германии. Сопротивление масс фашистскому режиму в протекторате Богемия и Моравия и Словацкой республике было невелико, да и возникло преимущественно в результате его «инициирования» Великобританией и СССР.

Однако Объединенные нации признали чехов и словаков жертвами агрессии нацистской Германии, а не её сателлитами. Почему это произошло и к каким последствиям привело?

В значительной степени решение о признании чехов и словаков жертвами нацистской Германии было принято под влиянием Великобритании и Франции, которые хотели сгладить таким образом свою вину за Мюнхенский сговор с Гитлером, повлекший за собой раздел и гибель либерально-демократической Чехословакии.

Вместе с тем и у СССР была причина не включать Чехословакию в состав проигравших войну стран. Москва вознамерилась получить от нее Подкарпатскую Русь, которая была в марте 1939 г. оккупирована фашистской Венгрией, но «числилась» по международному праву за Чехословакией.

По данным на 1921 год население региона составило 604,6 тыс. человек, в том числе 62,0 % русинов и украинцев, 17,2 % венгров, 13,4 % евреев, 3,3 % ‒ чехов и словаков, 1,8 % немцев, 2,3 % ‒ других национальностей.

Венгры уничтожили в годы войны основную часть евреев, заселяли край своими колонистами, предоставляя им значительные экономические и социальные преимущества. После окончания войны русские и украинцы стали основной частью населения региона и естественно было их желание воссоединиться с ядром своих народов в СССР.

В ноябре 1944 г. западно-украинские коммунисты организовали выборы на освобожденной от венгерской оккупации территории и провозгласили создание независимой республики — Закарпатская Украина. На территории новой республики было интернировано немецкое и венгерское мужское население, которое стало использоваться для ведения восстановительных работ ещё в ходе продолжающейся войны. Естественно их мнение во время референдума не учитывалось.

Для того, чтобы присоединить новообразованную Закарпатскую Украину к СССР С. Сталин поддержал предложение «западных партнеров» о включение чехов и словаков в число жертв войны, а не в число виновных за участие в агрессии против других стран и совершение преступлений против человечности.

К власти в восстановленной после войны Чехословацкой республике победителями был приведен довоенный президент Эдвард Бенеш, который представлял либерально-демократические буржуазные силы. Он действовал при поддержке коммунистических сил, которые представлял руководитель КПЧ Клемент Готвальд. Либералы-демократы и коммунисты образовали Национальный фронт чехов и словаков(Фронт). Вошедшие в 1938 г. в фашистскую Партию национального единства политические силы в состав Фронта не были допущены.

Фронт приняли в апреле 1945 г. Кошицкую программу совместных действий. В соответствии с этой программой все фашистские партии подлежали роспуску, фашисты привлекались к суду, немецкое и венгерское население подлежало поголовной депортации с территории довоенной Чехословакии, а его имущество — национализации.

Сразу после принятия Кошицкой программы, в мае-октябре 1945 г., Бенеш издает серию «указов» о конфискации имущества тех, кто сотрудничал с местным фашистским режимом. Заодно было конфисковано имущество всех немцев, венгров и поляков, проживавших на тот момент в восстановленной Чехословацкой республике. Все они были лишены чехословацкого гражданства. В Германию было депортировано 3,2 миллиона немцев. Во время депортации около 19 тыс. немцев погибло. В Венгрию из Чехословакии было принудительно депортировано до 89 тыс. венгров. Венгрия в ответ выслала около 72 тыс. словаков.

Указы Бенеша на момент их принятия не имели под собой никакого правового основания, поскольку временный парламент избрал его президентом только в конце октября 1945 г. В октябре же этого года временный парламент утвердил, задним числом, принятые Бенешом «указы» и превратил их в законы.

Конечно, свои действия Бенеш согласовал с победителями в войне и правомочность депортации чехами и словаками немцев и венгров была подтверждена в июле-августе 1945 г. на Потсдамской конференции.

В итоге всех послевоенных переговоров победителей Чехословакии были возвращены Судеты без немцев, Тешинская область без поляков, Южная часть Словакии без венгров и немцев. В ноябре 1945 г. независимая на тот момент Подкарпатская Русь была принята в состав СССР и стала частью Украинской ССР. Из нее к этому времени также были депортирована основная часть немцев и венгров. Эту депортацию уже провели силами НКВД. Местное население её одобрило, поскольку немцы и венгры вели себя во время войны как раса господ.

Земля, предприятия, школы, больницы, библиотеки, денежные накопления и ценные бумаги, дома, личное имущество депортированных немцев, венгров, поляков достались чехам и словакам. Все имущество репатриантов перешло в государственную собственность. Национализированными предприятиями стали управлять государственные чиновники, землю передали крестьянам, личное имущество было роздано или просто захвачено чехами и словаками.

В итоге вышло так, что чехи и словаки получили на деле после окончания войны очень большой репарационный платеж в натуре от немцев, венгров и поляков. Точнее осуществили захват их имущества, но не на правах победителя, не в целях компенсации понесенных победителем в ходе войны потерь, а воспользовавшись беспомощностью владельцев этого имущества.

Для того, чтобы прикрыть производимый грабеж новые чехословацкие правящие элиты стали поощрять жестокое отношение населения Чехословакии к депортируемым. Немцы были обязаны носить на одежде нашивки «N» — «немец» или свастику, у них были конфискованы автомобили, мотоциклы и велосипеды, радиоприемники, им запрещалось пользоваться общественным транспортом, посещать общественные места, разговаривать в публичных местах по-немецки. Это был чисто фашистский инструментарий действий в отношении этнических меньшинств. Неистовство в борьбе, с уже побежденными немцами, венграми и поляками позволяло отвлечь внимание масс от чешских и словацких фашистских элит, которые сами совершали преступления в годы войны.

Отметим, что депортации немцев и венгров вначале носили стихийный характер, а потом проводились силами чешской и словацкой полиции, состоявшей в значительном числе из бывших членов фашистских партий.

Инициировало депортации либерально-демократическое руководство Чехословакии. Именно либерально-демократические партии получили большинство на первых послевоенных выборах в мае 1946 года. Коммунистам удалось набрать на этих парламентских выборах в Чехии только около 40 % голосов, а в Словакии 30% голосов всех избирателей. Этого не хватало для установления власти и было сформировано смешанное либерально-коммунистическое правительство. Правда, это правительство возглавил коммунист Клемент Готвальд.

Не получили большинство чехословацкие коммунисты и на последующих выборах. Они довольствовались лишь участием в работе правительства, пусть и на значимых постах.

В июне 1945 г. Бенеш, одним из своим указов, инициировал создание Народных судов, которые должны были рассматривать преступления фашистов и выносить им наказания.

В Чехии с 1945 по 1948 гг. Народные суды осудили 30142 фашистов, из которых на смертную казнь обрекли 778 человек, на пожизненное заключение -741 человека, на различные сроки тюремного заключения 24743 — человека. Среди наказанных половина было немцами.

В Словакии Народные суды наказали 8962 фашиста, из которых 2915 было словаками, 1095 -немцами и 4946 — венграми. Было вынесено 65 смертных приговоров из которых привели в исполнение 29.

Среди казненных были значимые политические фигуры: Й. Тисо, В. Тука. Э. Гаха был убит в тюрьме во время следствия при невыясненных обстоятельствах.

В 1955 -1956 гг. была объявлена амнистия и все осужденные выпущены на свободу.

Основная масса членов чешских и словацких фашистских партий, чиновников и полицейских, ответственных за террор в отношении национальных меньшинств, за депортации и убийства евреев не понесли наказания. Более того, имущество еврейских общин и погибших в годы войны евреев не было возвращено его собственникам, а отошло государству и было распределено между чехами и словаками. В Чехословакии не проводилась денацификация.

В 1948 г. к власти в Чехословакии пришли коммунисты. Они продолжили управление страной через Национальный фронт. Одним из важнейших инструментов управления при этом было давление на те элиты, которые не были сразу после войны подвергнуты денацификации. Ослабление этого давления в мае 1968 г. сильно поколебало власть компартии Чехословакии. Ее пришлось восстанавливать посредством ввода военных сил стран Варшавского договора.

После утраты коммунистами власти в конце 1989 г. не подвергавшиеся денацификацию политические силы вновь стали играть важную роль в жизни Чехословакии. В ставших самостоятельными в 1993 г. Чехии и Словакии эти политические силы ведут линию на фашизацию чешской и словацкой наций. Приемами фашизации общества являются: приравнивание коммунизма к нацизму, искажение памяти о Второй мировой войне, снос памятников советским воинам освободителям.

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге тоже есть элемент борьбы за фашизацию чешской, а заодно и словацкой наций.

Обложка: Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Источник: https://nstarikov.ru/ne-nakazanie-cheshskoj-i-slovackoj-fashistskih-jelit-posle-vojny-115293