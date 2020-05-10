Китайская военно-морская база в Джибути

Спутниковые снимки китайской военно-морской базы в Джибути, где продолжаются работы по укреплению военной базы, которая дает возможность ВМС Китая осуществлять долговременные операции в Красном море и прилегающих морях.Отмечается, что длина возведенного в 2019-м году пирса такова, что там могут швартоваться крупнейшие китайские корабли, включая авианосцы (при длине пирса 330 метров длина того же авианосцы "Ляонин" 304 метра), вертолетоносцы и атомные подводные лодки.Сейчас там периодически останавливаются китайские эсминцы и фрегаты проходящие в Средиземное море и оперирующие в районе Африканского рога и западной части Индийского океана.Подобное вложение в инфраструктуру прозрачно намекает, что в долгосрочной перспективе мы увидим нарастание активности китайского флота за пределами китайских территориальных вод.Очевидно, что развитите концепции "Один пояс – один путь", Китай рассматривает не только через призму политических и экономических договор, но и через проекцию военной силы для защиты своих политических и экономических интересов, что требует развития заграничной военной инфраструктуры.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5856554.html