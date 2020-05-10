Быть настоящим
14:47. 10 мая 2020 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал: Voyager
Аудио книга из серии: Ошо (Бхагван Шри Раджниш)
Аудио книга из серии: Ошо (Бхагван Шри Раджниш)
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Если у человека нет смысла жизни, осуществление которого сделало бы его счастливым, он пытается добиться ощущения счастья в обход осуществлению смысла, в частности с помощью химических препаратов.