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Арест дезертиров

22:00. 10 мая 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Еще три дезертира венесуэльской национальной гвардии, которые участвовали в провалившейся попытке переворота.
Хайро Бетелми – лейтанент и сержанты Джонатан Франко и Эван Ринкон.
Также попали на территорию Венесуэлы с территории Колумбии.







А вот еще трое местных пособников, арестованных в штате Ла-Гуайра.




Проверка в прибрежном поселке.






Американские террористы в суде.


Одна из основных улик.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5857348.html

Метки: венесуэла, империализм, мадуро, США, терроризм, фотографии, чавизм, южная америка

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