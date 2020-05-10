Арест дезертиров
22:00. 10 мая 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Еще три дезертира венесуэльской национальной гвардии, которые участвовали в провалившейся попытке переворота.
Хайро Бетелми – лейтанент и сержанты Джонатан Франко и Эван Ринкон.
Также попали на территорию Венесуэлы с территории Колумбии.
А вот еще трое местных пособников, арестованных в штате Ла-Гуайра.
Проверка в прибрежном поселке.
Американские террористы в суде.
Одна из основных улик.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5857348.html