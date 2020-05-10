Арест дезертиров

Еще три дезертира венесуэльской национальной гвардии, которые участвовали в провалившейся попытке переворота.Хайро Бетелми – лейтанент и сержанты Джонатан Франко и Эван Ринкон.Также попали на территорию Венесуэлы с территории Колумбии.А вот еще трое местных пособников, арестованных в штате Ла-Гуайра.Проверка в прибрежном поселке.Американские террористы в суде.Одна из основных улик.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5857348.html